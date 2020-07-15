навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
15.07.20  

Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

(0)
 
15.07.20   Редакция

Представитель правящей партии заявил, что Турция будет закрывать мозаики Святой Софии на время молитвы

(0)
 
14.07.20  

Как живут русские старообрядцы в Южной Америке (видео)

(0)
 
14.07.20  

Российская власть в долгах перед Юрмальской думой

(0)
 
14.07.20   Редакция

New York Times: Конец американской мечты

(0)
 
13.07.20  

Почему победа так значима для русских? Война и «русский вопрос»

(0)
 
13.07.20   Редакция

Служащим по призыву китайским солдатам далеко до прекрасно подготовленных индийских военных

(0)

последние за вчера, 14.07.20  
 
04:24  

Как живут русские старообрядцы в Южной Америке (видео)

(0)
 
04:13  

Российская власть в долгах перед Юрмальской думой

(0)
 
04:05  

10 хороших вещей, которые дала нам пандемия

(0)
 
04:00   Редакция

New York Times: Конец американской мечты

(0)
 
03:48  

СМИ: У «таракана» начинается истерика из-за закрытой границы с Россией

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 15.07.20 05:01
скаут: Игорь Львович;
   
 

Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

BB.LV  8 июля, 2020 

Публицист Юрис Пайдерс в Neatkarīgā комментирует итоги плебесцита о доверии Владимиру Путину, обращая внимание, что «много меньшее внимание уделяется тому, какие это может породить последствия для создания международных отношений с Россией».

«Идеологическая направленность по меньшей мере еще одного поколения российской власти существенно не изменится. Россия свою глобальную внешнюю политику будет основывать на развитии военного потенциала и модернизации военного сектора, экономическое развитие будет происходить в пользу протекционизма, а не международного разделения труда, Россия будет поддерживать великорусский национализм и т.д. Без особых уступок западных партнеров по важным для России вопросам, Россия продолжит поддерживать в тлеющем состоянии все конфликты, в которых она прямо или косвенно вовлечена – Сирия, Приднестровье, Восточная Украина, Абхазия, Южная Осетия и др.»

«Также Крымский вопрос из среднесрочной проблемы уже перешел в долгосрочный вопрос, - подчеркивает обозреватель. - С сохранением имеющейся структуры власти, еще по меньшей мере на одно поколение (следующие 20 лет) статус Крыма не изменится. Россия его будет считать своей территорией, но Украина, ЕС и другие государства аннексию Крыма не признают. В связи с этим нам международные отношения с Россией нужно будет создавать, не признавая аннексии Крыма, однако, так как надежды решить этот вопрос за время следующих 20 лет почти нет, будет безнадежно любой вопрос сотрудничества связывать с Крымом».

Ю.Пайдерс также прогнозирует: «Долгосрочная консолидация имеющейся в России системы управления для нас, скорее всего, означает постепенное и еще большее снижение экономического интереса России к Латвии и Балтийским государствам... Даже общие стремления всех Балтийских государств улучшить отношения с Россией не смогут породить сколь-либо значимых экономических и политических выгод. Влияние Балтии на общую экономику России столь невелико, что из-за такого незначительного объема у России не будет оснований отказываться от общего движения к протекционизму (перевалке своих грузов только через свои порты, импортозамещение своей продукцией и т. д.). Тем самым разумной стратегией Латвии в отношениях с Россией является использование тех возможностей, что у нас еще есть, и развитие отношений в объеме общей рамочной политики ЕС. Односторонние шаги, дабы попытаться улучшить отношения в нынешних условиях, не дадут никаких практических выгод, но породят, однако, риски международной и внутриполитической репутации. С другой стороны, так же непродуктивным было бы вовлечение Латвии в международные кампании и бойкоты против России вне общей политики ЕС и НАТО”.

Прессу листал Никита КРАСНОГЛАЗОВ

статью прочитали: 50 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 