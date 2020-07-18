Военные инструкторы из США «утонули» на украинских дорогах
Андрей Караулов (karaulovlife) wrote,
2020-07-17
Военные инструкторы из США буквально «утонули» в грязи во время совместных учений, которые проходят сейчас на Яворовском военном полигоне. Оказалось, что техника зарубежных «партнеров», как и они сами, совершенно не приспособлены к украинским реалиям.
В Сети появились фотографии затонувших в грязи американских инструкторов. На них видно, что прибывшие в Украину специалисты оказались абсолютно не готовы к отсутствию каких-либо дорог и неблагоприятным погодным условиям, сообщает новостной портал USA.One.
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Sukhoi Su-57 Felon
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#Americans jointly with Ukrop forces training Somewhere in the steppes and muddy lands of #Ukraine.
1:25 PM · Jul 14, 2020
28
See Sukhoi Su-57 Felon
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Яворовский военный полигон расположен в 30 км к северо-западу от Львова, на территории Львовской области. Также известен как Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.
Сильные дожди в Западной Украине привели к подтоплению 285 населенных пунктов на территории пяти областей, как ранее сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Было повреждено 500 км автомобильных дорог и 135 мостов.
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