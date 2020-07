архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 22.07.20 05:39 скаут: Игорь Львович

"«Когда кончится этот бунт? Сколько можно трясти трусами?» Как Россия встретила новую волну MeToo" Белоруссия - 21 июля 2020 г. Вот бумеранг вернулся и... ага! «Когда кончится этот бунт? Сколько можно трясти трусами?» Как Россия встретила новую волну MeToo 21 июля 2020 Анна Петрова / Фото: unsplash.com / LADY.TUT.BY Соседнюю Россию захлестнула новая волна движения MeToo: в твиттере начался очередной флешмоб — пользователи социальной сети делятся историями домогательств и насилия, с которыми им пришлось столкнуться. Как медиаперсоны и социальные сети встречают новую волну откровений, рассказывает наш колумнист Анна Петрова. Шумиха поднялась во многом и потому, что некоторые истории коснулись работников российских медиа. Несколько девушек обвинили в домогательствах, насилии и унижении двух сотрудников «МБХ медиа». Один из них, шеф-редактор издания Сергей Простаков, заявил об отставке после истории о том, что он якобы присутствовал при групповом изнасиловании, которое происходило в его квартире. Обвинения прозвучали и в адрес Павла Лобкова, сейчас работающего на телеканале «Дождь». Несколько молодых журналистов заявили о том, что он трогал их без разрешения и навязчиво предлагал секс. Также в домогательствах и абьюзе обвинили двух сотрудников Сбербанка. Некоторые обвиненные в неподобающем поведении молодые люди признали свои поступки и извинились. Например, Павел Лобков написал о том, что он вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой, что границы телесной неприкосновенности для него остались на уровне 2000-х годов, когда приставания считали милой игрой.

Facebook © 2020 Pavel Lobkov July 14 at 3:36 AM · Сегодня меня обвинили в домогательствах. Это тяжелое обвинение. Что я могу сказать? Да, я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять- границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло. «Нет» для меня всегда значило «нет», и никогда я не использовал насилия или шантажа. Тем более служебного положения, которого собственно у меня никогда и не было - я никого и никогда не мог уволить, потому что никогда не был начальником. Но это не оправдывает меня. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта. Не знаю, какое наказание теперь я должен понести за свои ошибки. Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом. В единственное оправдание скажу- я никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению. Со всеми коллегами, настоящими и бывшими, у которых я сейчас прошу прощения, с большинством из них у меня нормальные профессиональные и дружеские отношения, и они не оскорблялись моими объятиями или прикосновениями. Я приношу извинения руководству и подписчикам телеканала «Дождь», на чью репутацию мое поведение наложило тень. Пусть они решат мою судьбу.

На фоне происходящего баталии развернулись нешуточные. Обозреватель радио «Эхо Москвы» Ксения Ларина в твиттере спросила «Когда же кончится этот бунт б*ядей? Сколько можно трясти своими трусами?». Андрей Макаревич написал о том, что «сегодня любая (извините, не буду) может сообщать, что двадцать лет назад ее, оказывается, домогались… Вы теряете репутацию, работу, вас вычеркивают из жизни…». Кстати, очень показательно: музыкант удивляется, что за определенные неприятные поступки люди теряют репутацию и лишаются работы. Действительно, когда это такое было?.. Андрей Макаревич on Monday Самое мерзкое в этих историях с харрасментом - то, что мир как-то забыл о презумпции невиновности. Это значит, что сегодня любая (извините, не буду) может сообщить, что двадцать лет назад вы её, оказывается, домогались. Как именно это происходило, и было ли вообще, установить невозможно - свидетелей нет и быть не может, к тому же непонятно, почему пострадавшая эту историю двадцать лет не вспоминала, а тут вдруг вспомнила и оскорбилась - всё это не важно: вы уже виноваты. В медиа с наслаждением полощут ваше бельё, активистки размахивают кулачками. Вы теряете репутацию, работу, вас вычёркивают из жизни. Оправдываться бессмысленно - оправдываются виноватые! Если по счастью к этому моменту вы уже умерли - обольют дерьмом всё, что от вас осталось. Люди, вы охренели?

Очередное дно пробила программа «60 минут» — выступив все в той же риторике «почему не пошли в полицию, почему молчали, молчите и дальше». Цитируя Марию Арбатову: «Закончили тем, что MeToo — чип, внедряемый в женские головы, а на самом деле бабы сами хотят, чтобы мерзкие мужичонки лезли к ним, пользуясь зависимым положением». Мария Арбатова July 15 at 11:14 AM · Не могла нынче оторваться от шоу "60 минут" на тему харассмента. Ну, просто не добавить, ни убавить. Скабеева с вопросом, почему Леся Рябцева не пошла в полицию после того, как некто, чью фамилию она в конце назвала, засунул ей спящей кое-куда палец! С чем она должна была пойти в полицию? С его отрубленным пальцем, торчащим кое-откуда? Деревенское чмо с депутатским значком, вопящее, что #MeToo наезжает на наши традиционые ценности. Видимо, его ценности в том, чтоб без спросу засовывать палец и не только палец, но и то, что у него явно работает хуже, чем язык. Вой о том, что проклятые америкашки борются с харассментом, чтоб мы, русские люди вымерли, мы же не можем по-людски, мы же понимаем сексуальные отношения только через насилие и только с тем, кого от нас воротит! Собчак, возбудившаяся на тему неподобающего секса Яшина с Рябцевой, мол, я тоже с ним спала, и всё в порядке. Прекрасное включение американской журналистки, которая говорит, женщина пришла зарабатывать деньги, а на работе ей создают харассментом психологически невыносимые условия. И Скабеева рекомендующая, так пусть уволится! А американка даже не понимает, что та сказала, переспрашивает в недоумении, а почему она должна уволиться? Два мира, два эфира. И ещё густо жонглировали меткой "новая этика", типа раньше это никого не волновало, а вот теперь проклятая молодежь не желает, чтоб ей без спросу что-то куда-то засовывали. Видимо, их мамам и папам постоянно засовывали, и они до сих пор не могут вытащить это засунутое из бессознанки. Кончили тем, что #MeToo - чип, внедряемый в женские головы, на самом деле бабы сами хотят, чтоб мерзкие мужичонки лезли к ним, пользуясь зависимым положением.

Несложно заметить, что вся агрессия снова выливается на пострадавших женщин, посмевших отрыто рассказать о пережитом, а не в сторону мужчин, совершивших то или иное насилие. Мужчин снова жалеют, а женщин призывают молчать. Все чаще стало звучать выражение «новая этика». Тот же Павел Лобков пишет, что не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Да, безусловно, изменения есть, но настолько ли глобальные? Неужели двадцать-тридцать лет назад насилие и домогательства были такой уж нормой? Конечно же нет. А вот говорить об этом открыто было не принято — все проглатывалось молча, носилось в себе. Поэтому столько лет и молчали. Молчали именно потому, что в насилии всегда было принято обвинять жертву — «она сама хотела, а теперь ей за это какие-то преференции подавай». Молчали, потому что рассказывая об этом, приходится снова и снова это переживать. Любопытно и то, что чаще всего звучат две противоречащие друг другу мысли. С одной стороны, «тогда время такое было — все так делали, а сейчас вон оно что», а с другой — «все вы придумали, лишь бы человека опорочить». Некоторые мужчины стали писать о том, что они скоро тоже начнут рассказывать свои истории — с именами и фамилиями женщин, которые их домогались или совершали над ними насилие. Никто ж не против. Вот только на одну чашу весов эти истории все-таки не положишь. Потому что мужчины в большинстве своем физически сильнее женщин. Большинство изнасилований совершается именно мужчинами. И женщины (с самого детства) не без оснований их боятся. Можете себе представить, чтобы идя темной ночью по улице мужчины боялись бы нападения женщины? Вот именно. Чтобы сравнить ситуации, мужчины должны представлять не то, что их домогается или насилует женщина, а куда более сильный мужчина.



От скаута: Я не злой, но память у меня хорошая. И я прекрасно помню как эти господа кричали на каждом углу что МеТоо это нужно и правильно, как они “мочили” некоего депутата Госдумы Слуцкого. Т.е. если человек из властных структур, так его его можно и нужно давить по полной, а если "свой", если оппозиционер - так его “понять и простить”))) Дешевки)))



статью прочитали: 884 человек Комментарии