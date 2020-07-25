навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
25.07.20   Редакция

Россия обижает молдаван

(0)
24.07.20   Редакция

Провокаторы «НЕТ!» после провала едут в Хабаровск

(0)
 
24.07.20  

Всегда ли народ прав?

(0)
 
23.07.20  

От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны

(0)
 
22.07.20  

Программа легализации каннабиса в Канаде признана успешной

(0)

последние за вчера, 24.07.20  
19:04   Редакция

Провокаторы «НЕТ!» после провала едут в Хабаровск

(0)
 
04:30   Редакция

Россия отмывает деньги в Женеве через МОГО?

(0)
 
03:52  

Всегда ли народ прав?

(0)
 
03:47  

Можно ли вернуть золотые времена?

(0)
 
03:39  

Russia Report – отчего не по себе русскому человеку в Лондоне

(0)
 
02:44   Редакция

Закрытие консульства Китая в Хьюстоне вызывает к жизни призрак новой Холодной войны

(0)
 
01:35   Редакция

Литва предоставила убежище предпринимателю подозреваемому российской прокуратурой в загрязнении нефти в нефтепроводе “Дружба”

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 24.07.20 03:47
скаут: Игорь Львович;
   
 

Можно ли вернуть золотые времена?

23 июля 2020

Экономисты и аналитики финансовых компаний называют прошедшее десятилетие потерянным для России. И полагают, что стагнация экономики является главной причиной бедности значительной части россиян.

Конечно, не стоит забывать, что в 2014 году Россия выдержала два очень мощных удара: западные санкции и резкое падение цен на нефть. Что скрывать - россияне тоскуют по золотым временам, когда нефть стоила выше $100 за баррель, а доллар стоил около 30 руб. Слабый рубль выгоден бюджету и экспортерам, однако невыгоден всем остальным. Россияне оказались отрезанными от качественных импортных товаров и зарубежных поездок, а российские компании — от необходимых для модернизации экономики импортных технологий. Именно укрепление рубля в середине нулевых годов стало финансовой основой быстрого проникновения сотовой связи и интернета в России, а также разогрела фондовый рынок. Тогда капитализация «Газпрома» превысила $300 млрд., «Роснефти» — $100 млрд. Дисконт в оценке многих российских компаний ушел не только к развивающимся рынкам, но и к рынкам акций промышленно-развитых стран.

Можно ли вернуть золотые времена? На первый взгляд ответ отрицательный. Санкции надолго, если не навсегда. Нефть по $100 не смотрится, а доллар по 30 руб. просто невозможен. Однако, с моей точки зрения, можно зайти с другой стороны. Важны не конкретные значения макроэкономических и рыночных индикаторов, важно победить бедность. А бедность в России является результатом не экономической стагнации последних десяти лет, а следствием модели экономических реформ начало 90-х годов. Звучит банально, но в бедности россиян виноваты Гайдар и Чубайс. Почти каждая советская семья имела сбережения в «Сбербанке СССР», которые безвозвратно сгорели в огне гиперинфляции. Если бы советские сберкнижки можно было бы обменять на акции нефтегазовых компаний, дочек «Связьинвеста», РАО «ЕЭС России» и т.д., то результат был бы иным. Россия бы получила широкий круг мелких инвесторов. А разговоры, что олигархи украли страну, были бы намного менее популярны в обществе. Как известно, компенсации по сгоревшим советским сберкнижкам были мизерными. Да и получили их далеко не все.

Можно ли исправить ситуацию? Можно. И может быть, это покажется странным, именно через приватизацию. Государство владеет значительными пакетами акций «Сбербанка РФ», «Газпрома» и «Роснефти». На фоне санкций все три фишки обладают хорошим потенциалом роста и выплачивают неплохие дивиденды. Обменять советские сберкнижки на данные пакеты акций – смелая и заслуживающая внимания идея. При этом контроль над монополиями правительство может навсегда сохранить через механизм «золотой акции». «Золотая акция» (англ. golden stocks) — это ценная бумага, держателем которой может являться только лишь государство или субъект государства, которая не дает право собственности на предприятие, но позволяет участвовать в принятии ключевых решений на предприятии. Казна, конечно, потеряет в дивидендах, то есть в доходах бюджета, однако по бедности и наследию 90-х будет нанесен серьезный удар.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»

статью прочитали: 323 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 