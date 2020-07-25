навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
25.07.20   Редакция

Россия обижает молдаван

(0)
24.07.20   Редакция

Провокаторы «НЕТ!» после провала едут в Хабаровск

(0)
 
24.07.20  

Всегда ли народ прав?

(0)
 
23.07.20  

От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны

(0)
 
22.07.20  

Программа легализации каннабиса в Канаде признана успешной

(0)

последние за вчера, 24.07.20  
19:04   Редакция

Провокаторы «НЕТ!» после провала едут в Хабаровск

(0)
 
04:30   Редакция

Россия отмывает деньги в Женеве через МОГО?

(0)
 
03:52  

Всегда ли народ прав?

(0)
 
03:47  

Можно ли вернуть золотые времена?

(0)
 
03:39  

Russia Report – отчего не по себе русскому человеку в Лондоне

(0)
 
02:44   Редакция

Закрытие консульства Китая в Хьюстоне вызывает к жизни призрак новой Холодной войны

(0)
 
01:35   Редакция

Литва предоставила убежище предпринимателю подозреваемому российской прокуратурой в загрязнении нефти в нефтепроводе “Дружба”

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 24.07.20 19:04
скаут: monovvar;
 
 

Провокаторы «НЕТ!» после провала едут в Хабаровск

Финансируемое Михаилом Ходорковским движение «НЕТ!» потерпело сокрушительный провал с митингами против поправок в Конституцию, организованными в Москве и Санкт-Петербурге.

На какие только ухищрения ни шёл наёмник беглого олигарха Андрей Пивоваров, чтобы собрать толпу и устроить массовые беспорядки. Но удовлетворить заокеанских заказчиков кампании против поправок в Конституцию жалкой клоунадой либералов в обеих столицах так и не удалось. Что и неудивительно. Россияне единогласно проголосовали за внесение изменений в Основной закон. Зачем им слушать провокаторов, утверждающих, что плебисцит якобы не отображает истинных настроений общества?

У Ходорковского с Пивоваровым явно пригорает от неспособности создать хотя бы «приятную картинку» для заказчиков всего этого движения «НЕТ!». Чтобы не потерять гонорар, антипоправочники идут на очередную хитрость и объявляют о серии протестных акций по всей стране. Несанкционированные митинги снова скрывают под вывеской сбора подписей. Акции должны пройти в Москве, Челябинске, Барнауле, Волгограде, Орле, Боровичах и, внимание, в Хабаровске. Пивоваров под не таким уж и внушительным списком городов попытался скрыть истинную цель своих провокаций.

Хабаровск уже который день протестует в поддержку обвиняемого в заказных убийствах Сергея Фургала. Их акции уж точно не имеют никакого отношения к конституционной реформе. Но в здешних митингах как минимум один раз принимало участие больше 10 тысяч человек, что и не снилось либералам, пытающимся дискредитировать недавний плебисцит. Вот Пивоваров и надумал присобачить свою никому не нужную повестку к чужим акциям. Скорее всего жители Хабаровска жёстко наваляют его провокаторам. Но он этого ещё не знает и надеется на лучшее, то есть спровоцировать в мирном городе массовые беспорядки с традиционными элементами любого выступления либералов - с нападениями на силовиков и винтиловом.

статью прочитали: 190 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 