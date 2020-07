архив



опубликовано редакцией на Переводике 26.07.20 05:09 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Natural News”,

"Credit card companies now blocking Americans from buying gold or silver" США - 21 июля 2020 г. Компании, выпускающие кредитные карты, блокируют покупку американцами золота и серебра Tuesday, July 21, 2020 by: Ethan Huff ( Natural News ) Поступают сообщения о людях по всей стране, у которых возникают проблемы с конвертацией их бумажных долларов США в драгоценные металлы, такие как золото и серебро, с использованием кредитных и банковских карточек. Другими словами, покупка драгоценных металлов по карте VISA или Mastercard, по-видимому, больше не является вариантом, по крайней мере, для некоторых людей. А в некоторых случаях люди сообщают, что все их кредитные линии исчезают, даже если они только сделали попытку. Один человек, цитируемый радиопередачей Хэла Тернера, сказал, что попытка купить немного серебра по карточке American Express привела к отказу в оплате покупки и удалению кредитной линии. Этот человек говорит, что на карточке было чуть больше 50 процентов, или около 5000 долларов от общей кредитной линии на 10000 долларов, и что он попытался купить серебра на сумму всего около 2000 долларов. «Мой кредитный рейтинг 700+, доход 300 тысяч в год, я никогда не пропускал платежи, с кем-нибудь ещё случалось такое?» цитируется вопрос человека, не понимающего, почему ему было отказано в покупке. «Кажется странным, покупал серебро, а они решили убить мою кредитную линию и отрезать меня». Быстрый звонок в AMEX привел к тому, что этому человеку сказали, что его кредит «был закрыт потому что находился в зоне риска и из-за баланса». Но он, как сообщается, сказал Хэлу Тернеру, что всего год назад он мог свободно использовать кредитную карту на всю сумму кредита без проблем, и что когда он делал это, AMEX просто увеличивал сумму кредита «Теперь я отрезан, хотя мой рейтинг FICO свыше 700 ... Я думаю, что он был заблокирован специально из-за покупки драгметалла». Кажется, все это является частью надвигающегося краха западной цивилизации, серебряная линия которого освещена в следующем эпизоде «Health Ranger Report» с Майком Адамсом - обязательно посмотрите! https://www.brighteon.com/b36df913-41ec-4f65-a784-2d4a02f76038 Банки также следят за людьми, пытающимися конвертировать бумажные деньги в драгоценные металлы По крайней мере два других слушателя радиопередачи Хэла Тернера сообщили о подобных событиях произошедших за последние несколько дней. Один из них предположил, что банки в целом знают, что должно произойти, и пытаются помешать людям конвертировать свои, воспринимаемые как богатство, бумажные деньги в реальное богатство, - драгоценные металлы. Возможно, банки осознают тот факт, что все больше и больше американцев начинают осознавать мошенническую аферу с «деньгами», о которой эксперты в области экономики, такие как бывший представитель Техаса Рон Пол, предупреждали годами Как мы уже рассказывали в 2015 году, наша система бумажных, не имеющих золотого обеспечения, денег которая является фиктивным созданием частной корпорации Федеральной резервной системы, иллюзорна. Эта система будет работать в течение некоторого времени пока не наступит фатальный и необратимый крах, оставив всех, у кого все еще есть стопки долларов, ни с чем. Это связано с тем, что в настоящее время доллар США ничем не подкреплен, поскольку он был выведен из золотого стандарта. Следовательно, идея денег, как их знает большинство людей - это подделка, и имеет ценность только потому, что большинство людей все еще думают, что они имеют ценность. Однако, как только этот обман будет раскрыт - что, по-видимому, становится растущей тенденцией, - все больше и больше людей будут пытаться конвертировать свои фиатные (бумажные) доллары в серебро и золото, поэтому банки уже начинают вмешиваться, пытаясь остановить нас всех от накопления любых реальных богатств с помощью наших с трудом заработанных бумажных денег. «Они ХОТЯТ, чтобы люди зависели от фиатной валюты», - отмечает Тернер, добавляя, что «экономическая независимость запрещена». статью прочитали: 147 человек Комментарии