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Россия потребовала от США деоккупировать месторождения нефти в Сирии

24 июля 2020

Соединённым Штатам следует незамедлительно прекратить оккупацию нефтяных объектов на северо-востоке Сирии. Об этом заявил накануне, 23 июля, на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Мы вновь призываем США к незамедлительному прекращению оккупации Сирийской Арабской Республики и возвращению её природных богатств правительству, которое сможет обеспечить защиту окружающей среды», — сказал российский постпред.

При этом российский дипломат обратил внимание на сообщения в западных СМИ о том, что «варварские методы нефтедобычи США могут привести к экологической катастрофе на северо-востоке Сирии и в Ираке».

«Сирия теряет до $ 40 млн ежемесячно из-за отсутствия доступа к своим месторождениям нефти. Вернуть их правительству Сирии было бы лучшей помощью со стороны США, чем объявленный на конференции в Брюсселе донорский взнос», — отметил Небензя.

Как сообщало EADaily, Соединённые Штаты ранее приступили к формированию в Сирии специального подразделения для охраны нефтяных месторождений в районах к востоку от реки Евфрат. По данным местных источников, в состав спецподразделения вовлекались этнические арабы из числа боевиков «Сирийских демократических сил» (СДС), костяк которых формируют курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). В задачу «спецподразделения» входит противодействие вероятным атакам дислоцированных в провинции Дейр-эз-Зор проиранских бойцов, поддерживающих правительственные войска Башара Асада.

США в начале декабря прошлого года завершили передислокацию сил в северо-восточной Сирии, установив «более устойчивое присутствие» из примерно 600 военнослужащих после вывода части своих подразделений из арабской республики в предыдущие месяцы. Об этом 4 декабря объявил министр обороны США Марк Эспер. Заявление главы Пентагона эксперты сочли тогда сигналом об окончании периода турбулентности и неопределённости вокруг военного присутствия США в Сирии после первоначального приказа президента Дональда Трампа о выводе всех американских войск из этой страны, отданного ещё в декабре 2018 года. По словам Эспера, ВС США в Ближневосточном регионе «сохранят способность вводить и выводить свои силы по мере необходимости в Сирии». В обозримом будущем количество американских войск на сирийской территории будет колебаться у отметки 600 солдат и офицеров, подчеркнул тогда глава военного ведомства. Эспер также не исключил возможности дальнейшего сокращения численности американских войск в Сирии, если европейские союзники внесут свой вклад в миссию в этой арабской республике.

До этого, 21 октября, министр обороны США сообщил, что администрация Трампа оставит часть американских военных в районе нефтяных месторождений на востоке Сирии, где находятся формирования СДС.

Министерство обороны России выступило в ответ с заявлением, в котором указывалось, что Соединённые Штаты занимаются в Сирии «грабежом в государственном масштабе», осуществляя промышленную добычу полезных ископаемых в незаконно захваченных районах страны. Об этом свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки российского Минобороны, на которых запечатлен процесс добычи американцами нефти на сирийской территории и последующий её вывоз. Как отметили тогда в военном ведомстве, сирийская нефть как до, так и после победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ — запрещена в России) в Заевфратье «под надёжной охраной военнослужащих США активно добывалась». После чего извлечённые из сирийских недр углеводороды американцы бензовозами отправляли на переработку за пределы САР.

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