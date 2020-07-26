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опубликовано редакцией на Переводике 26.07.20 07:03
скаут: Игорь Львович;
   
 

The Washington Post: У США и России есть редкая возможность работать вместе над мирным соглашением по Карабаху

25 Июля,2020 

 The Washington Post (США). Вот интересный момент для наблюдателей дипломатии: Россия и Соединенные Штаты, как правило, яростные противники, являются сопредседателями группы, которая стремится заключить мирное соглашение между двумя странами, участвующими в нетривиальной войне. 

Это малоизвестное событие включает в себя давно замороженное противостояние между Арменией и Азербайджаном, вражду с корнями в этнических и территориальных спорах, которая в этом месяце стала жаркой войной с артиллерийскими перестрелками через границу. Это привело к редкому сближению интересов между Россией и Соединенными Штатами, двумя сопредседателями Минской группы, которая стремится урегулировать конфликт. 

Что еще больше усложняет эту трудную дипломатию, так это то, что в нее вовлечена Турция, драчливая региональная держава, которая стала головной болью для Москвы и Вашингтона. Турция пригрозила вмешаться в армяно-азербайджанскую битву и, к тому же, разразилась угрозами против армянской эмигрантской общины в Ливане. Для армян это несет в себе леденящее эхо геноцид 1915 года под властью Османской империи, который Турция никогда не признавала. 

По заявлениям Минской группы, российские и американские дипломаты аналогичным образом отреагировали на вспышку стрельбы возле Тавуша на границе Армения-Азербайджан 12 июля. 

Госсекретарь Майк Помпео призвал к переговорам через руководство Минской группы, предположительно с российским сотрудничеством, представив подготовленные замечания для журналистов 15 июля. 

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавним смертельным насилием на международной границе Армения-Азербайджан», — сказал Помпео. «Мы призываем стороны немедленно деэскалации и восстановить значимый диалог и прекращение огня, чтобы возобновить предметные переговоры с Минской группой в качестве сопредседателей». 

Российское министерство иностранных дел выступило с аналогичным заявлением 13 июля, выразив «серьезную обеспокоенность» по поводу «эскалации» военных действий, призывая к прекращению огня и предлагая помочь ослабить напряженность. 15 июля руководство Минской группы, в том числе Франция, третий сопредседатель, призвали к «предметным переговорам». 

В течение прошедшей недели шаткое необъявленное перемирие преобладало вдоль границы с сообщениями о случайных стычках и ударах. Также было охлаждение зажигательной риторики из Баку о нападении на армянскую атомную электростанцию ​​и из Анкары о направлении турецких войск для сражения вместе со своими азербайджанскими тюркскими кузенами. Но это хрупкое и, вероятно, неустойчивое затишье, и генеральный секретарь США Антониу Гутерриш на этой неделе призвал к «максимальной сдержанности», чтобы избежать очередного взрыва. 

У Соединенных Штатов громоздкий набор противоречивых целей в регионе, что означает, что любое дипломатическое взаимодействие будет хитрым «выстрелом через три подушки». Во-первых, отношения США с Россией резко упали почти до уровня холодной войны. Президент Трамп с 2016 года заявляет, что хотел бы улучшить отношения. Но любое прямое открытие сейчас для России было бы спорным, и Трамп вряд ли попытается сделать это, когда политические издержки слишком высоки. Но маршрут Минской группы может быть политически приемлемым отрезком. 

Подстановочный знак в этой колоде — Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь претендует на роль лидера в мусульманском мире, непосредственно проецируя турецкую военную мощь  посредством интервенций в Сирии, Ираке и Ливии. Его неоосманская стратегия, как ее часто описывают, также очевидна в символических действиях, таких как его призыв преобразовать музей Святой Софии, реликвию византийского христианства, в мечеть и в турецкой агитации против Армении. Эрдоган также активно отстаивал права Турции на бурение на нефть в Эгейском море, что вызвало недовольство Греции. 

Эрдоган также флиртовал с российским президентом Владимиром Путиным, танец, который чередовался в диапазоне между теплыми объятиями и наступлением друг на друга. Эрдоган бросил вызов Вашингтону, купив российскую систему противовоздушной обороны С-400 в прошлом году; администрация Трампа ответила тем, что изгнала Турцию из соглашения о создании усовершенствованного истребителя F-35. 

Последствия продолжились на этой неделе, когда ВВС США объявили, что будут покупать самолеты, которые были построены для ВВС Турции. Эрдоган, возможно, и любил бросать вызов Соединенным Штатам, но его генералы хотели F-35. Тем временем Турция устраивает проблемы России в Сирии и Ливии, где ее доверенные лица борются с доверенными лицами Москвы. 

Как Соединенные Штаты могут избежать ухудшения ситуации? Может возникнуть соблазн поощрения усиления российско-турецкой вражды, но лучшей идеей будет дипломатическое взаимодействие в рамках сопредседательства Минской группы. Это единственная значимая дипломатическая арена, где Москва и Вашингтон до сих пор активно сотрудничают. Официальные лица Армении и Азербайджана, похоже, стремятся к такому посредничеству великих держав. 

Позволить этой маленькой войне разрастаться, пока она не станет большой, с угрозой гибели тысяч армян и азербайджанцев, было бы ошибкой. Попытка урегулировать такую вражду часто является неблагодарной задачей, но в этом случае стоит попробовать. 


Автор — Дэвид Игнатиус, известный американский журналист и публицист, колумнист The Washington Post 

Фото — Esquire

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