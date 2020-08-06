«В пятницу у Лукашенко и Путина состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга»

«Белорусский партизан»

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Во время последнего телефонного разговора Лукашенко и Путин кричали друг на друга - Путин угрожал Лукашенко вводом войск в Беларусь и требовал выдачи 33 арестованных под Минском «боевиков».

Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал российский политический аналитик Валерий Соловей.

«Отношения между персонально Лукашенко и Путиным обострились крайне. В пятницу у них состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга. Причем Путин требовал выдать эту тридцатку, угрожал вводом российских войск и разными карами для Лукашенко. Срочное размещение белорусских войск у границы с РФ – это ответ», – заявил собеседник.

Он отметил, что в ближайшее время напряженность между двумя странами может нарастать.

«Я думаю, стоит ждать эмоциональной напряженности, эскалации риторики, по крайней мере с белорусской стороны. И пока больше ничего. Возможно, в Беларуси будут аресты, но это трудно назвать чем-то неожиданным. Россия попытается влиять, но скрытым образом. Потому что делать это открыто крайне сложно. Будет какая-то риторика в российских СМИ», – сказал Соловей.

Он считает, что утечка о переброске ЧВК в Беларусь произошла из Москвы.

«Здесь очень важно такое обстоятельство: эту тридцатку прикрывали с белорусской стороны офицеры КГБ Беларуси. Но из Москвы произошла утечка непосредственно окружению Лукашенко о том, что готовится [заброска] новой группы. То есть часть руководства, людей в Москве, играет против планов самой Москвы. Это самое интересное в данной шпионской истории», – акцентировал Соловей.

По его мнению, боевики во время избирательной кампании должны были оказывать давление на Лукашенко и – в случае нарастания протестов – на народ Беларуси.

«Политическая динамика в самой Беларуси складывается не в пользу Лукашенко. Впервые он оказался перед реальным шансом потерять собственную власть. Есть такая способность кризисов – приобретать непредвиденное развитие. Кремлю это крайне невыгодно. Он может вызвать динамику, но не справиться с ее последствиями, и те 30, которые находились под Минском, и те несколько сотен, которые туда еще должны были направиться, – они ведь, с одной стороны, должны были давить на Лукашенко. С другой стороны, в случае необходимости – давить на восставший народ, выступая против него», – рассказал эксперт.

Он отметил, что Лукашенко сейчас находится в плохой физической и интеллектуальной форме.

«Сегодняшнее выступление Лукашенко показывает, что он физически не в лучшей форме. Он болен. У него, помимо всего прочего, гипертонический криз. И он находится в некой интеллектуальной прострации. Он не понимает, что система координат в мире, в том числе в Беларуси, кардинально изменилась. Россия сейчас уязвима. Она хотела бы через кризис оказать давление на Лукашенко с тем, чтобы договориться об ускоренном ее вступлении в российско-белорусский союз. Когда Лукашенко окажется перед угрозой потери власти, как себя поведет Российская Федерация? Этот вопрос остается открытым. Но для России будет очень велик соблазн вмешаться в конфликт. Поскольку это фактически последний рубеж обороны для самого Кремля», – подчеркнул Соловей.

По его мнению, ситуация в Беларуси может пойти по украинскому сценарию.

«В Беларуси вполне может начаться революция, похожая на знаменитые украинские революции. Тогда Лукашенко мог бы вернуть эту тридцатку и пойти навстречу РФ, или не пойти, но уже на каких-то собственных условиях. Однако для этого ему нужно не просто выиграть выборы, а удержать власть. У него не очень много шансов сейчас ни на первое, ни на второе. [Возможные фальсификации] не имеют никакого значения. Важна готовность людей выйти. После этого может возникнуть саморазворачивающаяся динамика, при которой часть общества займет сторону оппозиции и начнут вмешиваться внешние игроки. А тогда уже будет непредсказуемое развитие событий, крайне невыгодное для Лукашенко. Если он будет свергнут или, допустим, уйдет в отставку и добровольно направится в Ростов, то велик шанс, что Беларусь не войдет в союз с Россией», – резюмировал Соловей.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК «Вагнер», власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта «Миротворец» как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК «Вагнер» заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации.

«Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была «ждать». Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда», – заявил Лукашенко.

9 августа в Беларуси состоятся очередные президентские выборы. 4 августа началось досрочное голосование. Оно будет проходить до 8 августа включительно.

ЦИК уже безапелляционно заявил, что в первый день досрочного голосования проголосовало почти 5% избирателей, хотя независимые наблюдатели, которым удалось попасть на участки говорят о завышении этих цифр в 3-4 раза, то есть на самом деле проголосовавших менее 1,5%, и это как раз реальная цифра с учетом, что на закрытых участках вчера массово голосовали военные.













Лукашенко: Россия планировала [устроить] "бойню" в Минске

By EUOBSERVER 5 авг, 08:43

Недавно задержанные в Белоруссии 33 человека из российской наемнической фирмы "Вагнер" планировали "резню" для дестабилизации страны в преддверии выборов в воскресенье, заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко. "Попытка устроить резню в центре Минска уже очевидна", - сказал он. Он также обвинил Россию в том, что на фоне растущей внутренней оппозиции его 26-летнему правлению, она направила второе подразделение наемников в южную Белоруссию.

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