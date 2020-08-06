навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
06.08.20  

Шоу-прообраз "Кукол" на НТВ возвращается с куклой Бориса Джонсона

(0)
 
05.08.20  

СМИ рассказали о поступлении детей чиновников в вузы без конкурса

(0)
 
05.08.20  

Русские американцы ищут российские лекарства от вируса (видео)

(0)
 
05.08.20   Редакция

Дети высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая предпочитают жить за границей

(0)
04.08.20   Редакция

Готова ли Украина к стратегическим реформам в МВД?

(0)
 
04.08.20  

«Им нужен Лукашенко, но на коленях»

(0)
 
03.08.20  

Фотогалерея: Ухань в объективе российского студента Дениса

(0)
 
03.08.20  

СМИ: американские военные в Польше будут неподсудны Варшаве

(0)
 
03.08.20   Редакция

Для ФСБ построят большой патрульный корабль ледового класса

(0)

последние за вчера, 05.08.20  
 
04:17  

СМИ рассказали о поступлении детей чиновников в вузы без конкурса

(0)
 
04:01  

Русские американцы ищут российские лекарства от вируса (видео)

(0)
 
03:44   Редакция

Дети высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая предпочитают жить за границей

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 06.08.20 01:56
скаут: Игорь Львович;
   
 

«В пятницу у Лукашенко и Путина состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга»

«Белорусский партизан»

Архивное фото

Во время последнего телефонного разговора Лукашенко и Путин кричали друг на друга - Путин угрожал Лукашенко вводом войск в Беларусь и требовал выдачи 33 арестованных под Минском «боевиков».

Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал российский политический аналитик Валерий Соловей.

«Отношения между персонально Лукашенко и Путиным обострились крайне. В пятницу у них состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга. Причем Путин требовал выдать эту тридцатку, угрожал вводом российских войск и разными карами для Лукашенко. Срочное размещение белорусских войск у границы с РФ – это ответ», – заявил собеседник.

Он отметил, что в ближайшее время напряженность между двумя странами может нарастать.

«Я думаю, стоит ждать эмоциональной напряженности, эскалации риторики, по крайней мере с белорусской стороны. И пока больше ничего. Возможно, в Беларуси будут аресты, но это трудно назвать чем-то неожиданным. Россия попытается влиять, но скрытым образом. Потому что делать это открыто крайне сложно. Будет какая-то риторика в российских СМИ», – сказал Соловей.

Он считает, что утечка о переброске ЧВК в Беларусь произошла из Москвы.

«Здесь очень важно такое обстоятельство: эту тридцатку прикрывали с белорусской стороны офицеры КГБ Беларуси. Но из Москвы произошла утечка непосредственно окружению Лукашенко о том, что готовится [заброска] новой группы. То есть часть руководства, людей в Москве, играет против планов самой Москвы. Это самое интересное в данной шпионской истории», – акцентировал Соловей.

По его мнению, боевики во время избирательной кампании должны были оказывать давление на Лукашенко и – в случае нарастания протестов – на народ Беларуси.

«Политическая динамика в самой Беларуси складывается не в пользу Лукашенко. Впервые он оказался перед реальным шансом потерять собственную власть. Есть такая способность кризисов – приобретать непредвиденное развитие.

Кремлю это крайне невыгодно. Он может вызвать динамику, но не справиться с ее последствиями, и те 30, которые находились под Минском, и те несколько сотен, которые туда еще должны были направиться, – они ведь, с одной стороны, должны были давить на Лукашенко. С другой стороны, в случае необходимости – давить на восставший народ, выступая против него», – рассказал эксперт.

Он отметил, что Лукашенко сейчас находится в плохой физической и интеллектуальной форме.

«Сегодняшнее выступление Лукашенко показывает, что он физически не в лучшей форме. Он болен. У него, помимо всего прочего, гипертонический криз. И он находится в некой интеллектуальной прострации. Он не понимает, что система координат в мире, в том числе в Беларуси, кардинально изменилась.

Россия сейчас уязвима. Она хотела бы через кризис оказать давление на Лукашенко с тем, чтобы договориться об ускоренном ее вступлении в российско-белорусский союз. Когда Лукашенко окажется перед угрозой потери власти, как себя поведет Российская Федерация? Этот вопрос остается открытым.

Но для России будет очень велик соблазн вмешаться в конфликт. Поскольку это фактически последний рубеж обороны для самого Кремля», – подчеркнул Соловей.

По его мнению, ситуация в Беларуси может пойти по украинскому сценарию.

«В Беларуси вполне может начаться революция, похожая на знаменитые украинские революции. Тогда Лукашенко мог бы вернуть эту тридцатку и пойти навстречу РФ, или не пойти, но уже на каких-то собственных условиях. Однако для этого ему нужно не просто выиграть выборы, а удержать власть. У него не очень много шансов сейчас ни на первое, ни на второе.

[Возможные фальсификации] не имеют никакого значения. Важна готовность людей выйти. После этого может возникнуть саморазворачивающаяся динамика, при которой часть общества займет сторону оппозиции и начнут вмешиваться внешние игроки. А тогда уже будет непредсказуемое развитие событий, крайне невыгодное для Лукашенко. Если он будет свергнут или, допустим, уйдет в отставку и добровольно направится в Ростов, то велик шанс, что Беларусь не войдет в союз с Россией», – резюмировал Соловей.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК «Вагнер», власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта «Миротворец» как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК «Вагнер» заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации.

«Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была «ждать». Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда», – заявил Лукашенко.

9 августа в Беларуси состоятся очередные президентские выборы. 4 августа началось досрочное голосование. Оно будет проходить до 8 августа включительно.

ЦИК уже безапелляционно заявил, что в первый день досрочного голосования проголосовало почти 5% избирателей, хотя независимые наблюдатели, которым удалось попасть на участки говорят о завышении этих цифр в 3-4 раза, то есть на самом деле проголосовавших менее 1,5%, и это как раз реальная цифра с учетом, что на закрытых участках вчера массово голосовали военные.




Lukashenko: Russia planned 'massacre' in Minsk

Лукашенко: Россия планировала [устроить] "бойню" в Минске

By EUOBSERVER  5 авг, 08:43

Недавно задержанные в Белоруссии  33 человека из российской наемнической фирмы "Вагнер" планировали "резню" для дестабилизации страны в преддверии выборов в воскресенье, заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко. "Попытка устроить резню в центре Минска уже очевидна", - сказал он. Он также обвинил Россию в том, что на фоне растущей внутренней оппозиции его 26-летнему правлению,  она направила второе подразделение наемников в южную Белоруссию.



статью прочитали: 28 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 