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дата публикации 06.08.20 02:25
скаут: Игорь Львович;
   
 

СМИ: РФ протестировала рядом с Израилем уникальное невидимое беспилотное оружие

5 августа

Россия   Фото: pixabay.com

Беспилотник неустановленного происхождения атаковал ряд целей в Сирии, нанес удары по сирийским боевикам, складам с топливом и нефтяным транспортировочным цистернам.

Цистерны предназначались для отправки в Турцию. По данным издания Bulgarian Military, речь идет о боевиках, занимающих протурецкие позиции в сирийском конфликте. Об этом пишет 9tv.co.il.

Атаковавший дрон остался незамеченным для турецких систем противовоздушной обороны: по всей вероятности, это был беспилотник-невидимка.

Bulgarian Military подчеркивает, что подобными летательными аппаратами, которые в той или иной мере могут участвовать в сирийском конфликте, способна обладать только Россия.

«Конечно, нет прямых доказательств того, что неопознанный беспилотник-невидимка является российским, но тестирование беспилотника в боевых условиях обязательно для прохождения государственных испытаний», — отмечает Bulgarian Military.

«Стелс»-беспилотник «Охотник» работает в паре с истребителем Су-57, хорошим для парада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но никудышным для боя с ВВС США и Израиля.

Ранее, в августе 2020 года, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что серийные тяжелые ударно-разведывательные «стелс»-беспилотник «Охотник» начнут поступать на вооружение армии России уже в 2024 году.

Ранее МИ писали, что в Сирии обнаружен секретный дивизион ПВО России. Кроме этого, военный эксперт заявил, что истребители РФ могут стать главной проблемой для ВВС Израиля в Сирии.

Напомним, СМИ сообщали о том, что новейшие танки РФ уничтожили в Сирии танки Израиля.

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