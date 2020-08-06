Шоу-прообраз "Кукол" на НТВ возвращается с куклой Бориса Джонсона
Еще в нем будет Путин
5 августа
MARK HARRISON/BRITBOX/AVALON Продюсеры британского сатирического кукольного шоу "Точная копия" (Spitting Image) опубликовали фото куклы, которая будет изображать в шоу премьер-министра Бориса Джонсона. Ранее они показали и куклу Владимира Путина, у которой на животе оказалась татуировка "Thug Life" ("бандитская жизнь").
У куклы Джонсона - взъерошенные светлые волосы премьера и плохо завязанный галстук. Его советник Доминик Каммингс, известный своей неформальной манерой одеваться, тоже теперь изображен в форме куклы - в худи и черном жилете с серебристым воротником.
Программа создается совместно Би-би-си и британской коммерческой телекомпанией Ай-ти-ви для их стриминговой платформы BritBox.
MARK HARRISON/BRITBOX/AVALON Каммингс, в прошлом архитектор кампании за Брексит, стал советником Джонсона в июле.
Шоу, ставшее культовым в 80-х годах, возродится осенью после 24-летнего перерыва. Оригинальная программа продлилась 18 сезонов, с 1984 до 1996 годы, после чего ее закрыли из-за низких рейтингов.
Передачу часто сравнивают с популярным российским шоу "Куклы", выходившим на канале НТВ c 1994 по 2002 год. "Куклы" перестали выходить в эфир после перехода НТВ под контроль "Газпрома".
ALAMY STOCK PHOTO К кукле Тэтчер куклы членов ее кабинета обращались "сэр"
Борис Джонсон будет не первым британским премьером в шоу. Первой была Маргарет Тэтчер, занимавшая пост с 1979 по 1990 годы. Ее изображали женщиной в брючном костюме, постоянно унижающей членов своего кабинета, которых она называла овощами.
SHUTTERSTOCK Джона Мейджора создатели программы не считали ярким политиком
Преемника Тэтчер Джона Мейджора (премьер в 1990-1997 годах) изображала невзрачная кукла серого цвета.
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Премьеры между Мейджором и Джонсоном - Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй - в шоу, вероятно, уже никогда не попадут.
Героями новой версии программы станут политики и звезды шоу-бизнеса со всего мира. Помимо Владимира Путина и Дональда Трампа в шоу будет рэпер Канье Уэст.
AVALON Трамп (слева) и Путин в шоу будут выглядеть так
Новую версию Splitting Image делает студия Avalon. В проекте участвует один из создателей оригинальной программы, Роджер Лоу. Он обещал сделать шоу еще "более резким, дерзким и скабрезным, чем его предыдущая инкарнация".
Выход Splitting Image на стриминговых платформах и телевидении планируется осенью и должен прийтись на достаточно благоприятное время. По последним подсчетам регулятора Ofcom, взрослые Британцы в условиях карантина проводят около 40% своего свободного времени у экранов.
MARK HARRISON/BRITBOX/AVALON Помимо политиков в шоу будет фигурировать принц Эндрю
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