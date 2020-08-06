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дата публикации 06.08.20 02:35
скаут: Игорь Львович;
   
 

Шоу-прообраз "Кукол" на НТВ возвращается с куклой Бориса Джонсона

Еще в нем будет Путин

5 августа

Кукла Джонсона

MARK HARRISON/BRITBOX/AVALON   Продюсеры британского сатирического кукольного шоу "Точная копия" (Spitting Image) опубликовали фото куклы, которая будет изображать в шоу премьер-министра Бориса Джонсона. Ранее они показали и куклу Владимира Путина, у которой на животе оказалась татуировка "Thug Life" ("бандитская жизнь").

У куклы Джонсона - взъерошенные светлые волосы премьера и плохо завязанный галстук. Его советник Доминик Каммингс, известный своей неформальной манерой одеваться, тоже теперь изображен в форме куклы - в худи и черном жилете с серебристым воротником.

Программа создается совместно Би-би-си и британской коммерческой телекомпанией Ай-ти-ви для их стриминговой платформы BritBox.

Каммингс

MARK HARRISON/BRITBOX/AVALON  Каммингс, в прошлом архитектор кампании за Брексит, стал советником Джонсона в июле.

Шоу, ставшее культовым в 80-х годах, возродится осенью после 24-летнего перерыва. Оригинальная программа продлилась 18 сезонов, с 1984 до 1996 годы, после чего ее закрыли из-за низких рейтингов.

Передачу часто сравнивают с популярным российским шоу "Куклы", выходившим на канале НТВ c 1994 по 2002 год. "Куклы" перестали выходить в эфир после перехода НТВ под контроль "Газпрома".

Тэтчер

ALAMY STOCK PHOTO К кукле Тэтчер куклы членов ее кабинета обращались "сэр"

Борис Джонсон будет не первым британским премьером в шоу. Первой была Маргарет Тэтчер, занимавшая пост с 1979 по 1990 годы. Ее изображали женщиной в брючном костюме, постоянно унижающей членов своего кабинета, которых она называла овощами.

Джон Мейджор

SHUTTERSTOCK   Джона Мейджора создатели программы не считали ярким политиком

Преемника Тэтчер Джона Мейджора (премьер в 1990-1997 годах) изображала невзрачная кукла серого цвета.


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Премьеры между Мейджором и Джонсоном - Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй - в шоу, вероятно, уже никогда не попадут.

Героями новой версии программы станут политики и звезды шоу-бизнеса со всего мира. Помимо Владимира Путина и Дональда Трампа в шоу будет рэпер Канье Уэст.

На фото слева направо: кукла, изображающая Дональда Трампа, кукла, изображающая Владимира Путина, в программе Spitting Image

AVALON  Трамп (слева) и Путин в шоу будут выглядеть так

Новую версию Splitting Image делает студия Avalon. В проекте участвует один из создателей оригинальной программы, Роджер Лоу. Он обещал сделать шоу еще "более резким, дерзким и скабрезным, чем его предыдущая инкарнация".

Выход Splitting Image на стриминговых платформах и телевидении планируется осенью и должен прийтись на достаточно благоприятное время. По последним подсчетам регулятора Ofcom, взрослые Британцы в условиях карантина проводят около 40% своего свободного времени у экранов.

британский принц Эндрю

MARK HARRISON/BRITBOX/AVALON  Помимо политиков в шоу будет фигурировать принц Эндрю

  • Spitting Image создали карикатуристы Питер Флак, Роджер Лоу и Мартин Лэмби-Нэрн.

  • На пике популярности шоу его аудитория составляла 15 миллионов зрителей.

  • Spitting Image девять раз выдвигалось и дважды побеждало на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и четыре раза номинировалось на премию "Эмми".

  • В передаче успели высмеять большую часть министров из кабинета Маргарет Тэтчер.

  • Михаил Горбачев изображался с серпом и молотом на лбу вместо знаменитого родимого пятна.

  • Передача была закрыта в 1996 году из-за падения рейтинга.

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