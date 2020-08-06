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дата публикации 06.08.20 02:44
скаут: Игорь Львович;
   
 

О чисто шведской зависти к успехам России

  


А.Нальгин (a_nalgin) wrote  2020-08-05

Раньше Швеция была известна в России тремя вещами – хоккейной сборной, магазинами Ikea и регулярными скандалами с российскими подлодками в шведских территориальных водах. Последнее было на 90% фейками, и это, конечно, дно. Хотя и не днище, ибо шведы продолжили копать.

Всем известно, что Страна трёх корон в борьбе с #коронавирус­ной инфекцией выбрала свой, особый путь. Она отказалась от обязательных карантинов и сделала ставку на коллективный иммунитет к CoVID-19. Её соседи, Финляндия и Норвегия пошли традиционной дорогой, и в итоге оказалось, что летальность и смертность от нового заболевания в этих странах получилась в разы меньшей (в сопоставимых цифрах). Притом что образ жизни населения, система здравоохранения, климат и качество медицины там весьма схожи.

Особенно показательно, что шведы в борьбе за сохранение экономики фактически подставили под удар своих стариков. Что вызвало большие вопросы не только у весьма лояльной оппозиции, но даже и у партии власти. Таков, если вкратце, информационный фон вот к этому:

Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу у шведских учёных. Своими опасениями на этот счёт они оперативно поделились Svenska Dagbladet. Особую озабоченность шведов вызывает тот факт, что российские власти планируют одобрить вакцину уже в августе – намного раньше, чем в других странах. А массовую вакцинацию в России начнут проводить до завершения третьей стадии клинических испытаний, на которой обычно и выявляются основные побочные эффекты новых препаратов. По мнению профессора биомедицинского анализа Каролинского института Матти Сэлльберга (Matti Sällberg), озвученному в издании, это слишком рано, а тестирование проведено слишком узко.

«Одобрять вакцину, опробовав ее менее чем на 80 пациентах, — так точно не делают. Чтобы понять, работает ли она, нужно вакцинировать тысячи. Только тогда будет получено правильное представление о действии вакцины и ее побочных эффектах», — отметил учёный. По его словам, выявить побочное действие вакцины и оценить ее эффективность возможно только при проведении широких клинических испытаний. При этом многие побочные эффекты могут носить отложенный характер и проявляться не сразу. Так, например, произошло с вакциной от свиного гриппа: многие дети и молодые люди, сделавшие прививку, спустя несколько лет заболели нарколепсией, напомнил ученый.

Кроме того, пишет Svenska Dagbladet, вопросы вызывают и сами методы тестирования вакцины в России. В частности, сообщалось, что прививку испытывали на военных, при этом неизвестно, было ли для них участие в таком эксперименте добровольным.

#Россия, где со времён #СССР ещё сохранилась достойная школа клинической вирусологии, как известно, выбрала путь полукарантинов и сделала ставку на ускоренную разработку собственной вакцины. Которая действительно может появиться уже осенью. По планам, первыми станут прививать медицинских работников и школьных учителей, а зимой, возможно, вакцинация станет массовой.

Понятно, что раннее появление вакцины против CoVID-19 – нож острый для тех, кто поставили на «стадный иммунитет». Ибо тогда самой правильной выглядит стратегия временных ограничений с акцентом на сохранение максимально возможного количества жизней.

Получается, шведы боятся признать, что ошиблись и просто завидуют?

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