опубликовано редакцией на Переводике 07.08.20 03:24 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Putin’s Silence: Inaction of the Russian leader regarding “mercenaries” in Belarus plays against him." Европейский Союз - 06 августа 2020 г. Молчание Путина



Бездействие российского лидера в отношении «наемников» в Белоруссии играет против него Louis Auge | August 6, 2020 Скандал с российскими наемниками в Белоруссии продолжает разгораться, принося все больше политических дивидендов президенту этой восточноевропейской страны Александру Лукашенко. 6 июля Лукашенко поручил пригласить Генеральных прокуроров России и Украины в Белоруссию для обсуждения будущего задержанных боевиков. Не проходит и дня, чтобы президент Белоруссии не напоминал публике об этом эпизоде. На этом фоне поведение российских властей выглядит крайне беспомощным. Поймали россиян 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 32 россиян в санатории недалеко от столицы страны - Минска. Еще один русский был пойман на юге страны. В тот же день на встрече с президентом Александром Лукашенко их назвали боевиками частной военной компании «Вагнер». Власти США и Европы обвиняют компанию в дестабилизации ситуации на Украине, в Ливии и оказании военной поддержки правительству Башара Асада в Сирии. В отношении россиян возбуждено уголовное дело по статье о подготовке террористических актов, наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанные подозреваются в намерении организовать массовые беспорядки в республике. 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. В стране проходят митинги протеста против Александра Лукашенко, использующего все механизмы для предотвращения победы на выборах альтернативных кандидатов. Сам Лукашенко использовал ситуацию с задержанием россиян в свою пользу, обвиняя Москву во вмешательстве в выборы и напоминая об угрозе миру со стороны российских наемников. Это ставит незаменимого белорусского лидера, которого когда-то называли «последним диктатором Европы», в один совет с лидерами США и Европы, чьи обвинения во вмешательстве России в выборы стали обычным явлением. Таким образом, похоже, что Лукашенко, который правит своей страной с 1994 года, рассчитывает на признание результатов выборов западными странами. Обвиняя Россию, у белорусского лидера есть шанс получить дополнительную поддержку от Запада, прежде всего от Соединенных Штатов. В прошлом году страну посетили бывший советник по национальной безопасности президента Трампа, Джон Болтон и Майк Помпео. Белоруссия договорилась с США о поставках нефти в качестве альтернативы российским энергоресурсам. Страна и ее авторитарный лидер, который когда-то считался главным союзником России, в открытую пошли на сближение с США. Тем самым Беларусь отказывается играть роль буфера для обеспечения безопасности России в Европе в ситуации, когда США создают постоянную военную базу в соседней Польше и увеличивают свое военное присутствие в Восточной Европе в целом. Угроза Лукашенко Возможно, именно поэтому скандал с арестом россиян в Минске не замалчивается, а скорее раскручивается в максимально возможной степени. 4 августа Лукашенко обратился к народу и парламенту с заявлением о том, что Россия понизила статус отношений с Белоруссией. Президент пообещал, что страна будет строить отношения стратегического партнерства с Западом в целом, а также с США и Китаем. В белорусских экспертных кругах обсуждаются перспективы сокращения сотрудничества с Москвой - вплоть до ликвидации интеграционного объединения, в которое входят как Беларусь, так и Россия - «Союзного государства». Многие россияне, задержанные в Беларуси, участвовали в войне на востоке Украины на стороне пророссийских повстанческих республик. Сейчас Украина добивается их выдачи. Беларусь, похоже, использует этот фактор для шантажа России. Украинский журналист Дмитрий Гордон, которому Лукашенко дал на днях интервью, заявил, что белорусский лидер готов выдать задержанных россиян Украине. Если это произойдет, это станет публичным унижением Москвы. Молчание Путина На этом фоне необузданного поведения белорусского лидера, который за счет задержанных россиян явно набирает очки на международной арене, поведение России кажется странным. Москве пока не удалось добиться никаких уступок в этом вопросе. Задержанные россияне остаются в Белоруссии, а некоторые могут отправиться на Украину. Антироссийская пропаганда на белорусском телевидении активно напоминает жителям страны о московском предательстве. В целом, ситуация наносит огромный репутационный урон для России. Это демонстрирует, что Москва не может контролировать ситуацию возле своих границ, в государстве, которое, похоже, ближе всех к самой России. Таким образом, поведение Лукашенко показывает, что Белоруссия - это ахиллесова пята Путина. Почему Путина? Потому что любой другой международный лидер немедленно бы возвысил свой голос в поддержку своих арестованных сограждан, независимо от того, что они делают в стране задержания. И это имело бы смысл. Было бы странно представить, что в подобной ситуации молчал бы не только Дональд Трамп, но и его предшественник Барак Обама. Однако российский лидер, которого все мировые политики привыкли считать крутым парнем, ведет себя так, как будто ничего не произошло. Все заявления об этой ситуации поступают либо от российского МИДа и разведки и посла в Белоруссии, либо от пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Последний заявил, что в России нет полной информации о произошедшем, но Владимир Путин надеется на их освобождение. Слабость этой позиции очевидна. Однако российскому президенту уже доводилось дезавуировать все, что может исходить от Пескова. В интервью NBC в 2018 году Путин сказал, что его представитель иногда «говорит вещи», о которых сам президент «понятия не имеет, что он их произносил» ( http://en.kremlin.ru/events/president/news/57027 ). Так как же кто-то может истолковать заявления Пескова в этом случае? Понятно, что только слова самого Путина имеют престиж. Пока что молчание российского президента играет против него как на внешнем, так и на внутреннем политическом уровне. Признак слабости Является ли это сигналом того, что российский президент потерял свою власть, состарился и больше не может агрессивно защищать свою страну? Русские выбрали его именно за его сильные лидерские качества. То же самое говорят друзья и враги Путина за рубежом. Независимо от того, как к нему относятся, его считают сильным лидером. Ситуация с Белоруссией показывает, что сильный человек не так силен. Если вспомнить классическую политическую теорию - «Государь» Никколо Макиавелли, - именно недостаток силы и эффективности ведет к падению правителя, а не мораль его действий. Кажется, мы видим именно этот процесс. Имидж Путина как сильного лидера рушится внутри России, потому что в разгар новых протестов (на Дальнем Востоке - в Хабаровске) россияне видят, что их президент не всемогущ и не способен управиться с союзником. На внешнеполитической арене ситуация с Беларусью и странное молчание Путина показывают остальному миру, что Россия слаба, поскольку она позволяет хамить себе так, как это делает Александр Лукашенко. Если даже россиян освободят, но в обмен Лукашенко получит некоторые преференции от России, а Путин продолжит делать вид, что он не причастен, это будет сигналом того, что Россию можно шантажировать. Тогда Москва должна подготовиться к дальнейшим арестам своих граждан в других странах. Основной вывод, который можно сделать из этой истории, заключается в том, что потенциал Москвы сильно переоценен. Тот факт, что США, например, используют «агрессивность» России в качестве предлога для изменения архитектуры своего господства в Европе (навязывание американского СПГ, увеличение военного присутствия в Восточной Европе и т. Д.), не означает, что Россия действительно так сильна как кажется. Естественно, это печальная новость для всех тех, кто надеялся, что союз с Россией поможет им изменить свои позиции на международной арене. Конечно, возможно, что Путин сделает какой-то неожиданный жест, который позволит ему восстановить доверие на международной арене и вернуть своих граждан без потерь репутации, но пока его поведение играет против него. статью прочитали: 61 человек Комментарии