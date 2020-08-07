Лукашенко о младшем сыне Коле: кремень, как отец

06.08.2020

Белорусский лидер рассказал откровенно о том, как в его семье выстраиваются отношения с тремя сыновьями, и станет ли президентом младший.

МИНСК, 6 авг – Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александр Лукашенко Николай склоняется к занятию наукой, заявил белорусский лидер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Лукашенко на интервью Гордону уговорил сын Николай

"Он у меня такой оппозиционно настроенный человек. Он Гордона знает вдоль и поперек. Он на "вы" со всеми мессенджерами. Но меня радует то, что он видит и другую жизнь, несмотря на то, что он еще молодой, он разбирается во всем", - похвалил Лукашенко младшего сына Николая.

По его словам, ему лапшу на уши не повесишь, и очень критикует, если мы где-то неправильно поступаем. Особенно, обратил внимание Лукашенко, достается пресс-секретарю. "Расскажи, когда-нибудь", - обратился глава государства к Наталье Эйсмонт.

Очень порядочные люди

"Она боится с ним по телефону разговаривать. Ей со мной проще поговорить, чем с Колей. Потому что он по существу", - пояснил белорусский президент.

При этом он отметил, что с Николаем общаются старшие братья постоянно. "Особенно старший Виктор. Это у меня вообще умница, у него характер матери. Да и у среднего. Они помягче, нежели я", - сказал он.

"Коля – это кремень, как отец. А старший и средний, они очень мягкие, очень порядочные люди. И Коля для них это родное, как и для Коли эти дети. Мне в этом плане повезло. Никогда не было каких-то разногласий", - рассказал Лукашенко.

Нет мании величия

После чего добавил, что Николай – это особенный ребенок. "Таких в мире больше нет. К моему счастью господь наделил его, наверное, нормальными мозгами. Он спортсмен хороший. Он прекрасно играет. Пианист, музыкальную школу заканчивает в этом году. Притом ответственно это делает", - добавил президент.

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Честный и открытый: тренер Лукашенко рассказал о младшем сыне президента

"Он внешне такой – 1,92 м, по-моему. Он уже на 3-4 сантиметра, 5 даже сантиметров выше меня", - отметил с гордостью президент.

При этом он выразил мнение, что у младшего сына нет мании величия. "Он поможет, он там поднесет, поддержит. Я не добивался этого. Благодаря господу так получилось. Он боится сделать что-то не так: про отца плохо скажут, но это он у старших научился", - пояснил он.

Лукашенко сказал, что для него закон, чтобы его детей нигде не было видно. "Они не должны на глаза лезть ни к кому. Дети президента не должны распальцовано ходить. Мне в этом плане повезло", - уточнил глава государства.

Президент заверил, что дело не в том, что он так воспитывал сыновей, а в том, что они белорусы, а у белорусов напоказ жить непринято.

Коля не будет президентом

Отвечая на вопрос, готовит ли глава государства Николая в преемники, он отметил, что нет. "Коля мой никогда, наверное, не будет президентом", - сказал он.

Лукашенко сказал, что не хочет, чтобы младший сын был президентом. При этом он признал, что разговаривает на эту тему с Николаем. Средний сын занимается спортом (Президентский спортивный клуб – Sputnik), старший сейчас в Национальном олимпийском комитете.

"Коля особенно поездил со мной в это время в предвыборную кампанию. Буквально, побывал на всех встречах с активом. В основном я же с толпой особо не встречался, а с активом. Я заметил, он другим стал ребенком. Он повзрослел, он увидел всю эту грязь. Ни в коем случае", - подчеркнул белорусский президент.

Ученый и переводчик

После чего рассказал, что Николаю хорошо даются химия и биология. "Он разбирается, он в школе деревенской выучил иностранный язык. Он мне переводит", - сказал он.

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Лукашенко: сын Николай по полочкам разложил, какие угрозы есть в интернете

Лукашенко рассказал, что в ходе встречи с президентом Пакистана Имраном Ханом переводил ему именно младший сын. При этом он отметил сложность в произношении пакистанцами английских слов.

"Переводчик в стороне стоял и Коля начал мне переводить английский этого пакистанца. Потом подходит мой переводчик, профессиональный из МИД: и глаза на лоб. Алексанлр Григорьевич, это невероятно. Я говорит не все понимаю, что говорит этот президент. А он (Николай – Sputnik) спокойно переводит", - привел случай президент Беларуси.

По его мнению, младшему сыну даются науки. "Я не очень его поддерживаю, если он будет заниматься наукой, потому что мне в свое время предложили заняться наукой по окончании вуза. Я сказал не-не. Я с отличием закончил и не хочу больше никакой науки. Это тяжелейший труд, если этим честно заниматься", - сказал он.

Лукашенко рассказал, что Николай может запросто подойти к нему и сесть на колено. "Это мой ребенок, ты что. Я его вынянчил на собственных руках. Ты даже не представляешь, какие у нас отношения", - обратился он к Гордону.

"Это самое родное, что у меня сегодня есть, поэтому даже не обсуждается. У нас нет таких холодных отношений. Самые теплые и родные отношения", - заверил глава государства.

статью прочитали: 54 человек