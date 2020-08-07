Лукашенко о младшем сыне Коле: кремень, как отец

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
07.08.20  

Три бракованные ракеты "Протон-М" увезли с Байконура

(0)
 
07.08.20   Редакция

Пять составляющих американо-российской повестки

(0)
 
07.08.20  

Видео уйгурской модели Мердана Гаппара снятое в китайской колонии

(0)
06.08.20   Редакция

Россия накажет Facebook и WhatsApp

(0)
 
06.08.20  

В американских офисах компании Коломойского прошли обыски и аресты

(0)
 
05.08.20  

СМИ рассказали о поступлении детей чиновников в вузы без конкурса

(0)
 
05.08.20  

Русские американцы ищут российские лекарства от вируса (видео)

(0)
 
05.08.20   Редакция

Дети высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая предпочитают жить за границей

(0)
04.08.20   Редакция

Готова ли Украина к стратегическим реформам в МВД?

(0)

последние за вчера, 06.08.20  
13:37   Редакция

Россия накажет Facebook и WhatsApp

(0)
 
03:18   Редакция

Российский владелец судна перевозившего груз аммиачной селитры допрошен кипрской полицией

(0)
 
03:01   Редакция

Письма из казахской степи: предсмертные послания матери «изменника»

(0)
 
02:51  

В американских офисах компании Коломойского прошли обыски и аресты

(0)
 
02:44  

О чисто шведской зависти к успехам России

(0)
 
02:35  

Шоу-прообраз "Кукол" на НТВ возвращается с куклой Бориса Джонсона

(0)
 
02:25  

СМИ: РФ протестировала рядом с Израилем уникальное невидимое беспилотное оружие

(0)
 
02:20  

Bild: Россия готовится создать 6 военных баз в странах Африки

(0)
 
01:56  

«В пятницу у Лукашенко и Путина состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга»

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 07.08.20 04:50
скаут: Игорь Львович;
   
 

Лукашенко о младшем сыне Коле: кремень, как отец

06.08.2020

Белорусский лидер рассказал откровенно о том, как в его семье выстраиваются отношения с тремя сыновьями, и станет ли президентом младший.

МИНСК, 6 авг – Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александр Лукашенко Николай склоняется к занятию наукой, заявил белорусский лидер в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Николай Лукашенко, архивное фото

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Лукашенко на интервью Гордону уговорил сын Николай

"Он у меня такой оппозиционно настроенный человек. Он Гордона знает вдоль и поперек. Он на "вы" со всеми мессенджерами. Но меня радует то, что он видит и другую жизнь, несмотря на то, что он еще молодой, он разбирается во всем", - похвалил Лукашенко младшего сына Николая.

По его словам, ему лапшу на уши не повесишь, и очень критикует, если мы где-то неправильно поступаем. Особенно, обратил внимание Лукашенко, достается пресс-секретарю. "Расскажи, когда-нибудь", - обратился глава государства к Наталье Эйсмонт.

Очень порядочные люди

"Она боится с ним по телефону разговаривать. Ей со мной проще поговорить, чем с Колей. Потому что он по существу", - пояснил белорусский президент.

При этом он отметил, что с Николаем общаются старшие братья постоянно. "Особенно старший Виктор. Это у меня вообще умница, у него характер матери. Да и у среднего. Они помягче, нежели я", - сказал он.

"Коля – это кремень, как отец. А старший и средний, они очень мягкие, очень порядочные люди. И Коля для них это родное, как и для Коли эти дети. Мне в этом плане повезло. Никогда не было каких-то разногласий", - рассказал Лукашенко.

Нет мании величия

После чего добавил, что Николай – это особенный ребенок. "Таких в мире больше нет. К моему счастью господь наделил его, наверное, нормальными мозгами. Он спортсмен хороший. Он прекрасно играет. Пианист, музыкальную школу заканчивает в этом году. Притом ответственно это делает", - добавил президент.

Дмитрий Басков и Николай Лукашенко на матче Золотой шайбы

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Честный и открытый: тренер Лукашенко рассказал о младшем сыне президента

"Он внешне такой – 1,92 м, по-моему. Он уже на 3-4 сантиметра, 5 даже сантиметров выше меня", - отметил с гордостью президент.

При этом он выразил мнение, что у младшего сына нет мании величия. "Он поможет, он там поднесет, поддержит. Я не добивался этого. Благодаря господу так получилось. Он боится сделать что-то не так: про отца плохо скажут, но это он у старших научился", - пояснил он.

Лукашенко сказал, что для него закон, чтобы его детей нигде не было видно. "Они не должны на глаза лезть ни к кому. Дети президента не должны распальцовано ходить. Мне в этом плане повезло", - уточнил глава государства.

Президент заверил, что дело не в том, что он так воспитывал сыновей, а в том, что они белорусы, а у белорусов напоказ жить непринято.

Коля не будет президентом

Отвечая на вопрос, готовит ли глава государства Николая в преемники, он отметил, что нет. "Коля мой никогда, наверное, не будет президентом", - сказал он.

Лукашенко сказал, что не хочет, чтобы младший сын был президентом. При этом он признал, что разговаривает на эту тему с Николаем. Средний сын занимается спортом (Президентский спортивный клуб – Sputnik), старший сейчас в Национальном олимпийском комитете.

"Коля особенно поездил со мной в это время в предвыборную кампанию. Буквально, побывал на всех встречах с активом. В основном я же с толпой особо не встречался, а с активом. Я заметил, он другим стал ребенком. Он повзрослел, он увидел всю эту грязь. Ни в коем случае", - подчеркнул белорусский президент.

Ученый и переводчик

После чего рассказал, что Николаю хорошо даются химия и биология. "Он разбирается, он в школе деревенской выучил иностранный язык. Он мне переводит", - сказал он.

Александр Лукашенко в принимает участие в Международной конференции по борьбе с терроризмом

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Лукашенко: сын Николай по полочкам разложил, какие угрозы есть в интернете

Лукашенко рассказал, что в ходе встречи с президентом Пакистана Имраном Ханом переводил ему именно младший сын. При этом он отметил сложность в произношении пакистанцами английских слов.

"Переводчик в стороне стоял и Коля начал мне переводить английский этого пакистанца. Потом подходит мой переводчик, профессиональный из МИД: и глаза на лоб. Алексанлр Григорьевич, это невероятно. Я говорит не все понимаю, что говорит этот президент. А он (Николай – Sputnik) спокойно переводит", - привел случай президент Беларуси.

По его мнению, младшему сыну даются науки. "Я не очень его поддерживаю, если он будет заниматься наукой, потому что мне в свое время предложили заняться наукой по окончании вуза. Я сказал не-не. Я с отличием закончил и не хочу больше никакой науки. Это тяжелейший труд, если этим честно заниматься", - сказал он.

Лукашенко рассказал, что Николай может запросто подойти к нему и сесть на колено. "Это мой ребенок, ты что. Я его вынянчил на собственных руках. Ты даже не представляешь, какие у нас отношения", - обратился он к Гордону.

"Это самое родное, что у меня сегодня есть, поэтому даже не обсуждается. У нас нет таких холодных отношений. Самые теплые и родные отношения", - заверил глава государства.

статью прочитали: 54 человек

   
теги: Белоруссия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 