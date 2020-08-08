Россия [страна-бензоколонка с разорванной в клочья экономикой] продолжает наращивать экспорт мазута в США

В прошлом году, Соединенные Штаты, пытаясь отстранить от власти президента Николаса Мадуро, ввели санкции в отношении венесуэльской нефти. Столкнувшись с резким падением доходов, Каракас перенаправил часть её потоков, и Мадуро сохранил свои позиции.

Reuters 07 августа, 2020

МОСКВА: Как показали данные Refinitiv Eikon и трейдеров, опубликованные в четверг, Россия продолжила увеличивать экспорт топлива в США, увеличив его в июле (по сравнению июнем) на 16% - до 1,078 млн. тонн, заменив поставки сырой нефти из Венесуэлы.

Привлекательные цены и низкие фрахтовые ставки также поддержали спрос на российский мазут.

В прошлом году Соединенные Штаты, пытаясь отстранить от власти президента Николаса Мадуро, ввели санкции в отношении венесуэльской нефти. Столкнувшись с резким падением доходов, Каракас перенаправил часть потоков, и Мадуро сохранил свои позиции.

Поскольку многие НПЗ в США исторически перерабатывают тяжелую нефть, Соединенные Штаты увеличили закупки мазута, в том числе из России. По данным Refinitiv Eikon, поставки из Москвы в прошлом году удвоились (по сравнению с 2018 годом) до 11 миллионов тонн.

Нефтеперерабатывающие заводы в США в основном используют российский мазут как сырье для дальнейшей переработки, а также в качестве судового топлива. По данным Refinitiv Eikon, поставки российского мазута в США в основном осуществляются из порта Усть-Луга на Балтийском море .

Согласно данным, в январе-июле Россия поставила в США 6,4 млн тонн мазута, что соответствует рекордным объемам 2019 года.

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