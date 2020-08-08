Российские коренные народы призвали Илона Маска не закупать металлы для аккумуляторов у «Норникеля»

Электромобиль Tesla на фоне загрязняющего окружающую среду цеха «Норникеля» в поселке Никель на Кольском полуострове. Фото: Томас Нильсен

Tesla — мировой лидер в производстве электромобилей, а «Норникель» — мировой лидер по нанесению ущерба окружающей среде. Одно с другим не сходится, считают в «Абориген-Форум», неформальном объединении экспертов, активистов и организаций коренных народов России, чьи земли погибают от загрязнения.

By Thomas Nilsen августа 07, 2020

Компания, недавно попавшая в заголовки мировых новостей из-за экологической катастрофы на полуострове Таймыр, вызванной разливом 20 тысяч тонн дизтоплива в местную реку, находится под растущим давлением.

В письме главе Tesla Илону Маску «Абориген-Форум» призывает его не покупать никель, медь и другие продукты у «Норникеля» до тех пор, пока компания не проведет полную и независимую оценку ущерба окружающей среде, нанесенного ее производством.

На этой неделе Barents Observer опубликовал материал об отмирании листьев на деревьях на нескольких квадратных километрах территории в районе металлургического комбината «Норникеля» в Мончегорске на Кольском полуострове, вызванного сильным загрязнением воздуха.

В письме «Абориген-Форум» говорит о загрязнении окружающей среды как об «обыденном явлении», указывая на то, что текущая экологическая катастрофа из-за разлива нефти на Таймыре «не стала исключительным явлением».

Мертвые из-за загрязнения деревья под Мончегорском на Кольском полуострове. Фото: Томас Нильсен

«Многие традиционные земли коренных народов, на которых ныне располагаются производственные объекты этой компании напоминают лунный пейзаж, а традиционное природопользование общин на таких землях невозможно», — говорится в письме Маску.

Коренным народом Мурманской области являются саамы, а на Таймыре в Сибири живут ненцы, нганасаны, энцы, долганы и эвенки.

«Норникель», рудники и металлургические комбинаты которого располагаются на полуострове Таймыр и в Мурманской области, является крупнейшим в мире производителем никеля и входит в десятку крупнейших производителей меди. Компания также производит кобальт. Все эти три металла являются важным сырьем для аккумуляторов электромобилей, производство которых стремительно растет.

Недавно Маск призвал металлургов производить больше никеля. «Tesla предоставит вам гигантский долгосрочный контракт, если вы будете производить никель эффективно и безопасно для экологии», — говорится в его обращении к горнодобывающим компаниям, которое приводит агентство Bloomberg.

В аккумуляторном блоке Tesla Model S содержится около 75 килограммов никеля. Благодаря ему аккумулятор дольше держит энергию, поэтому автомобиль может проехать на одной зарядке большее расстояние. В прошлом году Tesla продала 367,5 тысяч автомобилей и сейчас расширяет производство за счет новых заводов в Китае, Германии и Техасе.

Другие автопроизводители, в том числе «Фольксваген», «БМВ», «Хендэ» и другие, стремятся обеспечить себя сырьем для производства новых электромобилей, масштаб которого, как считается, достигнет нескольких миллионов штук в год в течение следующих нескольких лет.

Дмитрий Бережков, один из экспертов, работающих с «Абориген-Форум» в России, рассказал Barents Observer, что коренным народам трудно быть услышанными.

«Это не только сложно, в последние годы это стало невозможным», — говорит он.

«Россия быстро строит новую арктическую промышленную реальность, и интересы коренных народов при этом совсем не учитываются».

Дмитрий Бережков. Фото: Томас Нильсен

Бережков называет заявления российских властей на международной арене об уважении к коренным народам «пропагандой», особенно в Арктическом совете, где Кремль, по его словам, полностью контролирует официальных представителей коренных народов России.

В 2021 году Россия займет пост председателя Арктического совета сроком на два года.

«На деле они не обращают никакого внимания на права коренных народов на местах», — говорит Дмитрий.

Он надеется, что письмо Илону Маску поможет.

«Никто не знает, где Tesla берет металлы для аккумуляторов, поскольку компания не раскрывает своих поставщиков. Но мы рассматриваем обращение Маска к производителям никеля как повод обратить внимание на экологическую деградацию исконных земель коренных народов», — говорит Бережков.

Надеждинский металлургический завод в Норильске. Фото: Томас Нильсен

«Абориген-Форум» призывает производителей электромобилей не покупать металлы у «Норникеля» до тех пор, пока компания не подготовит и не реализует план рекультивации загрязненных ею территорий на полуострове Таймыр и в Мурманской области.

Кроме того, «Норникель» должен пересмотреть «политику компании в отношении коренных народов, куда должны быть включены положения Декларации о правах коренных народов», — заявляют в организации.

Barents Observer ранее писал о том, что «Норникель» сотрудничает с немецким химическим концерном BASF по проекту производства компонентов аккумуляторных батарей для европейских автопроизводителей на заводе в Финляндии. «Норникель» будет поставлять туда никель и кобальт.

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