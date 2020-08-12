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опубликовано редакцией на Переводике 12.08.20 00:01
скаут: Игорь Львович;
   
 

Турецкие войска атакуют подразделения сирийской армии в Идлибе

By News Desk -2020-08-09

Солдаты турецкой армии готовят свои танки и бронетранспортеры на плацдарме на окраине деревни Сугедиги, Турция, на границе с Сирией, понедельник, 22 января 2018 г. Турецкое наступление на курдский анклав Африн в Сирии Операция под кодовым названием «Оливковая ветвь», начавшаяся в субботу, усилила напряженность в и без того сложном сирийском конфликте и создала угрозу дальнейшего обострения отношений между союзниками по НАТО Турцией и США. (AP Photo / Lefteris Pitarakis)

BEIRUT, LEBANON  – Второй раз за последние 72 часа турецкие военные обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб.

Согласно сообщению из мухафазы Идлиб, турецкие военные обстреляли войска сирийской армии на юге Идлиба после того, как их беспилотники облетели позиции последних в районе Джебель-эз-Завия.

В сообщении говорится, что турецкие войска произвели артиллерийский обстрел с одного из своих наблюдательных пунктов в южной сельской местности провинции Идлиб; за последние несколько недель   этот район был ареной нескольких интенсивных столкновений между сирийской армией и  джихадистами.

Сирийская армия не ответила на атаку.

В марте турецкие вооруженные силы нанесли сокрушительный удар сирийской армии в Идлибе и Алеппо,  разрушив их оборонительные укрепления и  нанеся тяжелые потери.

Турецкие вооруженные силы осуществили атаку в ответ на удары по своим войскам в восточной части Идлиба, в результате которых погибли десятки человек в районе города Саракиб.



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