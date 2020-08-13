#СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: Российская вакцина против коронавируса теперь доступна для продажи по всему миру на eBay

August 12, 2020

Новаторская российская вакцина от коронавируса теперь доступна на популярной платформе электронной коммерции eBay.

«Мы быстро работаем над тем, чтобы вакцина была доступна как можно большему количеству людей», - говорит президент России Владимир Путин. «Вместе мы теперь определенно можем остановить распространение».

Вакцина под торговой маркой «Российская вакцина против Covid-19» продается по цене 19,99 австралийских долларов за дозу.

«Мы предлагаем бесплатную доставку в любую точку мира», - говорит Владимир Путин. «Но приходите быстрее, потому что спрос уже высок, а поставки ограничены».

Правда, эксперты-вирусологи по всему миру призывают к осторожности в связи с отсутствием каких-либо доказательств безопасности или эффективности вакцины.

Он продается через новый аккаунт eBay, которым управляет Кремль.

«Количество откликов на eBay пока равно нулю, но это скоро изменится», - говорит Путин. «Моя дочь обещала дать отзыв после того, как вчера опробовала вакцину».

Несмотря на то, что в России в настоящее время зарегистрировано более 900 000 случаев заболевания Covid, Владимир Путин пообещал начать отмену всех ограничений социального дистанцирования в стране.

«Нам больше не нужны ограничения», - говорит он. «Наконец-то мы все можем вернуться к жизни, какой мы ее знали».

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