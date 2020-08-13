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опубликовано редакцией на Переводике 13.08.20 04:27
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Как в США реагируют на российскую вакцину от COVID?

August 12, 2020

Russian Vaccine for COVID 19

11-го августа, президент России Владимир Путин объявил что Россия разработала первую  вакцину  от коронавируса которая предлагает устойчивый иммунитет. Более 150 стран пытались разработать подходящего  претендента, когда российская вакцина от COVID 19 молча молча пролезла без очереди.  Это  обеспокоило всех из-за очевидной поспешности разработки  вакцины и пропуска фазы 3, т.е. крупномасштабного тестирования.

Московский научно-исследовательский институт имени Гамалеи разработал вакцину в течение двух месяцев после тестирования на людях. Министерство здравоохранения России одобрило вакцину для глобального использования после тестирования ее на одной из дочерей Путина. Президент хвастался научными достижениями простирающейся  на  весь континент  страны, которые помогли ей совершить прорыв в этом развитии.


Российская вакцина от COVID 19 и реакция США

Как сообщается, президент США Дональд Трамп не  высказывал  никаких противоречивых замечаний по этому поводу. Фактически, он полностью поддержал идею коммерциализации указанной вакцины,  что все это вызвало  возражения  как со стороны критиков США, так и со  стороны   президента России.

James 

@nixw20

Будете ли вы  доверять вакцине, созданной Путиным и продвигаемой Трампом?

8:03 AM · Aug 11, 2020

2.8K

See the latest COVID-19 information on Twitter

Многие люди скептически относятся к вакцине, продвигаемой Россией. Они напоминают, что это может быть политическая каверза, вызванная связью Путина и Трампа с целью получения преимущества в предвыборной гонке в США. Многие левые считают, что POTUS (президент США) имеет  скрытые незаконные связи с российскими организациями.

David Jolly

@DavidJollyFL

Эта вакцина от Путина  -  это  он передал предполагаемые  научные данные  Трампу, чтобы президент мог получить  голоса  за  вакцину в преддверии выборов в США.

12:14 PM · Aug 11, 2020

17.6K

See the latest COVID-19 information on Twitter

Российская вакцина от COVID будет называться Спутник-V в честь запуска Советским Союзом первого спутника Земли под названием Спутник-1 в 1957 году. Буквальное значение слова -  попутчик, но стало синонимом спутника  Земли в стране.

Benedict Exconde

@iskonglasalista

Мне нравится название российской вакцины против COVID-19: Sputnik V. Напомнил мне о космической гонке между Советским Союзом и США в 1960-х годах.

6:36 AM · Aug 11, 2020

95

See the latest COVID-19 information on Twitter

Некоторые люди приветствовали Путина как главного героя, который собирается спасти мир, принеся ему  российскую вакцину от COVID.

khurshid Alam

@khurshi22676856

Россия  одобрила первую вакцину против COVID-19.  Остальной мир обращается к  Путину: 

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2:05 PM · Aug 11, 2020

10

See the latest COVID-19 information on Twitter

В то время как другие хотят, чтобы люди  были осторожны и воспринимают восхищение Путиным как демонстрацию неофашизма, развившегося в 20 веке. Страны могут делать все, чтобы претендовать на ультра-националистическое превосходство над другими странами. 

Jared Yates Sexton

@JYSexton

Американские правые настолько переплелись с белой националистической пропагандой, что они беснуются по поводу любой вакцины  представленной американскими врачами, и приветствуют Владимира Путина как спасителя мира. Это международное движение неофашистов. Признайте, что это ужасно.

10:59 AM · Aug 11, 2020

2.5K

See the latest COVID-19 information on Twitter

Для тех, кто хочет увидеть, как  выглядит  российская вакцина от covid

 

litquidity  @litcapital

Российская вакцина при ближайшем рассмотрении

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9:48 AM · Aug 11, 2020

910

See the latest COVID-19 information on Twitter

Мир также не может дождаться ответа  от  экспертов, которые утверждали, что разработка вакцины  против коронавируса может занять годы, прежде чем ее можно  будет  безопасно применять

birhan

@birhan41531517

Путин: Я получил вакцину 

Билл Гейтс:

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9:07 AM · Aug 11, 2020

23

See the latest COVID-19 information on Twitter

Большую часть мира не убедило одобрение Россией вакцины от  COVID. Считается, что это может быть  какое-нибудь опасное вещество, спрятанное в лекарстве. Сообщения о предполагаемых военных преступлениях, шпионаже и вымогательстве являются синонимом России на протяжении всей  её  истории.

Dana Goldberg

@DGComedy

Принять прививку от Путина - все равно что получить коктейль  от парня, который подмешивает  в выпивку наркотики  каждой  девушке  в баре.

3:21 PM · Aug 11, 2020

577

See the latest COVID-19 information on Twitter

Когда она будет запущена [в производство]?

Уже открыт веб-сайт, содержащий дополнительную информацию о вакцине. Как сообщается, массовое производство вот-вот начнется, и 20 стран, включая Бразилию, Филиппины, Индию и Мексику, выразили заинтересованность в её  покупке.

BNO Newsroom

@BNODesk

Россия  запустила  сайт о вакцине от коронавируса. Там говорится, что массовое производство начнется в следующем месяце, и как минимум 20 стран выразили заинтересованность в  приобретении  вакцины, включая Индию, Бразилию и Мексику. https: //sputnikvaccine.com

10:50 AM · Aug 11, 2020

434

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Обзор ВОЗ

В  порядке  снижения  жесткости по отношению к России, [надо сказать что] вакцина требует одобрения со стороны ВОЗ. Орган здравоохранения отвечал за оценку необходимых данных о безопасности и эффективности перед квалификацией потенциальной вакцины. Однако [пока] ВОЗ не смогла  оценить данные из-за отсутствия информации из России.

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Steve Herman

@W7VOA

·Aug 11, 2020

«Дело не в том, чтобы сделать вакцину первыми. Дело в том, чтобы вакцина была безопасной и эффективной»  сказал @SecAzar  @GMA, когда его спросили об объявлении # России о создании   своей вакцины "Спутник V" для # коронавирус.

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Steve Herman

@W7VOA

Полная информация от # Россия о её  Sputnik V # вакцина коронавирус  [пока]  не получена.  таким образом @WHO пока не может оценить это, говорит @Jarbas_Barbosa.

11:51 AM · Aug 11, 2020

See the latest COVID-19 information on Twitter

Без полной информации ученые-эксперты не могут сделать окончательное заключение  об этой вакцине. Более того, в  прошлом,  США, Канада и Великобритания обвиняли Россию в краже информации, связанной с Covid. 

Независимо от того, насколько широко  будет  распространяться  эта вакцина, ясно, что в настоящее время она не обеспечивает защиты от коронавируса, пока эксперты со всего мира,   получив данные,  не одобрят ее после проверки ее эффективности.



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теги: США  
   
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