Как в США реагируют на российскую вакцину от COVID?

August 12, 2020

11-го августа, президент России Владимир Путин объявил что Россия разработала первую вакцину от коронавируса которая предлагает устойчивый иммунитет. Более 150 стран пытались разработать подходящего претендента, когда российская вакцина от COVID 19 молча молча пролезла без очереди. Это обеспокоило всех из-за очевидной поспешности разработки вакцины и пропуска фазы 3, т.е. крупномасштабного тестирования.

Московский научно-исследовательский институт имени Гамалеи разработал вакцину в течение двух месяцев после тестирования на людях. Министерство здравоохранения России одобрило вакцину для глобального использования после тестирования ее на одной из дочерей Путина. Президент хвастался научными достижениями простирающейся на весь континент страны, которые помогли ей совершить прорыв в этом развитии.

Российская вакцина от COVID 19 и реакция США

Как сообщается, президент США Дональд Трамп не высказывал никаких противоречивых замечаний по этому поводу. Фактически, он полностью поддержал идею коммерциализации указанной вакцины, что все это вызвало возражения как со стороны критиков США, так и со стороны президента России.

Многие люди скептически относятся к вакцине, продвигаемой Россией. Они напоминают, что это может быть политическая каверза, вызванная связью Путина и Трампа с целью получения преимущества в предвыборной гонке в США. Многие левые считают, что POTUS (президент США) имеет скрытые незаконные связи с российскими организациями.

Российская вакцина от COVID будет называться Спутник-V в честь запуска Советским Союзом первого спутника Земли под названием Спутник-1 в 1957 году. Буквальное значение слова - попутчик, но стало синонимом спутника Земли в стране.

Некоторые люди приветствовали Путина как главного героя, который собирается спасти мир, принеся ему российскую вакцину от COVID.

В то время как другие хотят, чтобы люди были осторожны и воспринимают восхищение Путиным как демонстрацию неофашизма, развившегося в 20 веке. Страны могут делать все, чтобы претендовать на ультра-националистическое превосходство над другими странами.

Для тех, кто хочет увидеть, как выглядит российская вакцина от covid

Мир также не может дождаться ответа от экспертов, которые утверждали, что разработка вакцины против коронавируса может занять годы, прежде чем ее можно будет безопасно применять

Большую часть мира не убедило одобрение Россией вакцины от COVID. Считается, что это может быть какое-нибудь опасное вещество, спрятанное в лекарстве. Сообщения о предполагаемых военных преступлениях, шпионаже и вымогательстве являются синонимом России на протяжении всей её истории.

Когда она будет запущена [в производство]?

Уже открыт веб-сайт, содержащий дополнительную информацию о вакцине. Как сообщается, массовое производство вот-вот начнется, и 20 стран, включая Бразилию, Филиппины, Индию и Мексику, выразили заинтересованность в её покупке.

Обзор ВОЗ

В порядке снижения жесткости по отношению к России, [надо сказать что] вакцина требует одобрения со стороны ВОЗ. Орган здравоохранения отвечал за оценку необходимых данных о безопасности и эффективности перед квалификацией потенциальной вакцины. Однако [пока] ВОЗ не смогла оценить данные из-за отсутствия информации из России.

Без полной информации ученые-эксперты не могут сделать окончательное заключение об этой вакцине. Более того, в прошлом, США, Канада и Великобритания обвиняли Россию в краже информации, связанной с Covid.

Независимо от того, насколько широко будет распространяться эта вакцина, ясно, что в настоящее время она не обеспечивает защиты от коронавируса, пока эксперты со всего мира, получив данные, не одобрят ее после проверки ее эффективности.

статью прочитали: 36 человек