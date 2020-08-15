Плачь Asahi Shimbun

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ: Путин продвигает опасные взгляды на бесчеловечные действия Сталина

August 11, 2020

Премьер-министр Синдзо Абэ (слева) приветствует президента России Владимира Путина после выступления на 5-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Россия, 5 сентября 2019 г. (Asahi Shimbun file photo)

9 августа исполнилось 75 лет со дня начала вторжения Советского Союза в Японию в последние дни Второй мировой войны.

Япония и Россия имеют совершенно разные исторические взгляды на вступление Советского Союза в войну против Японии. Это бросает тень на давно зашедшие в тупик двусторонние переговоры по мирному договору.

Советский Союз начал нападения на Японию, когда империя была на грани краха после месяцев разрушительных воздушных налетов на крупные японские города и атомной бомбардировки Хиросимы.

Япония втайне надеялась, что Москва станет посредником в заключении мирного соглашения с Соединенными Штатами и Великобританией. Но советское вторжение разрушило надежды Японии и решило ее судьбу.

В последние годы Россия подчеркивала эту часть истории как свой вклад в победу союзных держав в войне.

Хотя вступление Советского Союза в войну против Японии было основано на соглашении с Вашингтоном и Лондоном, однако, это было явным нарушением японо-советского пакта о нейтралитете, который все еще действовал в то время.

Советская армия продолжила нападения на Японию даже после того, как 14 августа Токио объявил о своем намерении принять Потсдамскую декларацию, принятую Соединенными Штатами, Великобританией и Китаем в конце июля, в которой содержится призыв к капитуляции всех японских вооруженных сил. Советский Союз присоединился к подписанию Японского договора о капитуляции 2 сентября.

В ходе этого процесса Советский Союз захватил и оккупировал южную часть Сахалина, Курильские острова и группу из четырех островов у Хоккайдо, которые в то время были японскими территориями, посеяв горькие семена территориального спора между двумя странами, который продолжался до сих пор. день.

Около 600 000 японских солдат и жителей, которые находились в бывшей Маньчжурии и некоторых других районах, управляемых Японией, были вывезены советскими войсками в Сибирь, где около 60 000 из них погибли в основном из-за принудительного труда в тяжелых условиях.

Несмотря на то, что жестокая судьба этих японских военнопленных была следствием безрассудного вторжения Японии и продолжения войны против союзников, действия Советского Союза по расширению своей территории и задержанию солдат после разоружения нарушали основные принципы союзных держав.

За всеми этими трагическими историческими событиями стоял советский диктатор Иосиф Сталин.

Теперь Россия, устами своего министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявляет, что все действия союзников во время войны были «священными», и не демонстрирует намерения обсуждать взгляды Японии на какие-либо связанные с этим вопросы, включая территориальный спор по четырем островам у Хоккайдо, который Япония называет Северные территории.

Но бывший президент России Борис Ельцин однажды признал, что интернирование японских военнопленных в Сибири было бесчеловечным актом, и извинился. Но Кремль, похоже, не обращает внимания на этот факт.

Особенно беспокоит то, что президент России Владимир Путин наращивает усилия по всяческому восхвалению руководящей роли Сталина во время войны.

В июньской статье Путин критиковал сталинские репрессии в его собственной стране, но оправдал шаги диктатора по подписанию пакта о ненападении с нацистской Германией, вторжению в Польшу и аннексии трех балтийских государств.

Очевидно, Путин пытается разжечь националистические настроения среди россиян, чтобы укрепить базу своей власти, переписывает историю так, как ему удобно, и проводит пропагандистскую кампанию по продвижению своей версии истории.

Многие соседи России обеспокоены самоуверенным толкованием истории Путиным. Это потому, что они, похоже, перекликаются с агрессивными действиями Москвы в последние годы, включая аннексию Крыма в 2014 году и поддержку сепаратистских сил в соседних странах.

Страна, которая отказывается извлекать уроки из своего прошлого, будь то Россия или Япония, будет обречена совершать те же ошибки. Если Япония и Россия намерены продвигать свои переговоры по мирному договору для будущих поколений, обеим странам необходимо посмотреть в лицо темным главам своей собственной истории.

--The Asahi Shimbun, Aug. 11

статью прочитали: 2 человек