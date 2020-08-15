4 пункта, по которым Лукашенко отличается от Путина

Август 14, 2020

На фоне ужасов, творящихся в Минске, многие невольно задаются вопросом о том, что же будет в России в 2024 году? Путин, конечно, тоже автократ, как и Лукашенко, но все же по характеру человек совершенно иной.

1. Масштабы: шахматы и «Чапаев».

Путин возглавляет большую страну, а Лукашенко — маленькую. Соответственно, различаются и их аппетиты. Владимир Владимирович стремится к достижению глобальных геополитических целей, тогда как Александр Григорьевич хочет всего лишь удерживать власть над белорусами пожизненно.

Причем, похоже, каждый из них разворачивает свою деятельность в соответствии с масштабами личности.

Путин чувствует себя как рыба в воде с любыми зарубежными лидерами и даже, по большому счету, их презирает — как временные фигуры, неспособные просидеть в президентском или премьерском кресле пару десятилетий.

А Лукашенко просто расширил свой совхоз до масштабов страны — и управляет страной, как большим совхозом.

Если перевести всю эту историю на популярный у нас язык американской международной политики, то можно сказать, что Путин играет в шахматы на большой доске Збигнева Бжезинского. В то время как Лукашенко режется в «Чапаева» — шахматы для него сложноваты, а вот вышибать противника с поля точным ударом по кумполу он обожает.

2. Профиль: Штирлиц и картошка.

Путин, как известно, — офицер КГБ. Мы можем сегодня по-разному относиться к этой зловещей организации, но для многих советских граждан она, бесспорно, была элитарной. Не каждого туда принимали. И лишь «особо почетные» враги народа заслуживали того, чтобы их брали «за жабры» сотрудники КГБ. С основной массой населения работали не слишком уважаемые «менты».

Лукашенко же дослужился во времена СССР лишь до директора совхоза. Работник аграрной сферы был у нас часто самым неуважаемым. Грязь, мат, плохие условия жизни — это советское село. Если человек так и не смог выбраться в город, значит он вообще мало на что способен.

Пока Владимир Владимирович, кося под Штирлица, попивал немецкое пиво в Дрездене, куда мечтал попасть всякий обитатель Советского Союза, Александр Григорьевич хлестал самогон из картошки в Могилевской области, которая для жителя Москвы, Ленинграда и многих других мегаполисов была, наверное, не лучше могилы. Попасть в подобную «дыру» по распределению после института было кошмаром любого столичного студента.

3. Легитимность: президент и «батька».

Путин, как юрист, много сил положил на то, чтобы выглядеть легитимным правителем России. Казалось бы, что ему стоило блестяще «обнулиться» еще в 2008-м? Но президент «унизился» до того, чтобы на целых четыре года уйти в премьеры. И лишь затем, воспользовавшись лазейкой в Конституции, вновь вернулся на пост главы государства. Причем срок президентства увеличил ему до шести лет Дмитрий Медведев — чтобы никто не подумал, будто Владимир Владимирович держится за власть.

Лукашенко же, как человек «от сохи», предпочитает легитимность «народную», никак не связанную с законодательством. Назвал себя «батькой» — и как батька себя ведет. Кто же отца родного переизбирает? Он один на всю жизнь. Поэтому Александр Григорьевич не сильно стремится имитировать какую-либо законность. Правит бессменно с середины 1990-х. Получил прозвище «последний диктатор Европы» и не особо этим озабочен. Да, батька в простонародной семье — всегда диктатор. Может на жену сгоряча прикрикнуть, а сынка ремнем отделать. Так ведь испокон веков положено. Не мы начинали — не нам и отменять.

4. Методы: профессор Мориарти и Джек-потрошитель.

Своих целей два наших «героя» тоже добиваются совершенно по-разному. Путин — любитель строить тонкие интриги на манер профессора Мориарти. Редкий Шерлок Холмс заранее угадает, что задумал правитель России. Мало кто думал, что Путин сможет стать президентом в 2000 году, но тут вдруг «подвернулась» вторая чеченская война — и наш «герой» превратился в Героя. Мало кто верил, что Путин сможет восстановить свой президентский рейтинг в начале 2014 года, но тут вдруг «зеленые человечки» вошли в Крым — и Путин обернулся восстановителем утраченного отечества.

О разнообразных мелких интригах даже вспоминать не стоит. Владимир Владимирович постоянно находил способ сделать так, чтобы перед несчастным избирателем в 140-миллионной стране со множеством талантливых людей вечно стоял вопрос: «Если не Путин, то кто?»

Белорусский лидер действует скорее по образцу Джека-потрошителя. Еще несколько дней назад с этим можно было бы поспорить — но не теперь, когда весь мир увидел, что вытворяют силовики в Минске. На сложную интригу Александр Григорьевич неспособен, но на то, чтобы тащить и не пущать — вполне.

Итак, мы видим, насколько различны по своим методам и жизненным взглядам два президента. Что же все это означает для России в 2024 году, когда Путин должен будет пройти через очередное переизбрание, которое наверняка вызовет массовое возмущение?

Да абсолютно ничего не означает. Как бы ни были велики индивидуальные различия Владимира Владимировича и Александра Григорьевича, политически они становятся все более похожи. Их действия определяются объективными внешними обстоятельствами, а не личностными особенностями. Ни тот, ни другой не может отдать власть. Оба утратили свою харизму. В арсенале у каждого остался лишь ограниченный набор инструментов — в основном колющих, режущих и стреляющих.

Поэтому Путин в 2024-м будет делать примерно то же самое, что Лукашенко сегодня, и бесхитростное обнуление уже сейчас показывает слабость кремлевской стратегии.

Перефразируя Льва Толстого, можно сказать, что каждый счастливый автократ счастлив по-своему, все несчастные диктаторы несчастливы одинаково.

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