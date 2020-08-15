Конец "Путинской алии" и начало "Коронной"

время публикации: 13 августа 2020 г.

Автор статьи – адвокат Эли Гервиц, глава крупнейшей в Израиле русскоязычной адвокатской коллегии, член Общественного совета Российско-еврейского конгресса, член президиума Торгово-промышленной палаты "Израиль-Россия".

От репатриации евреев – к репатриации денег. И обратно.

Ретроспектива

Интерес к репатриация в Израиль меняется в зависимости от агрессивности внешней среды: если в стране исхода все стабильно, то интерес меньше; на фоне глобальных потрясений интерес всегда растет. Давайте коротко вспомним хронику возвращения в Израиль евреев из стран бывшего Советского Союза.

1990-е: в никуда

В начале 90-х годов ХХ века появилась возможность без особых сложностей выехать из СССР в Израиль. Люди теряли гражданство, уезжали с парой сотен долларов в кармане практически в никуда. Не было еще большого опыта загранпоездок. Не было информации о том, как устроена жизнь в Израиле. Но была возможность уехать в новый мир, где никто не назовет тебя "жидовской мордой", где нет продуктов по карточкам, где круглый год светит солнце… Этой возможностью за 10 лет воспользовалось порядка миллиона человек. В том числе и наша семья.

2000-е: в России и дым погуще, и трубы повыше

В начале 2000-х направление людского потока на какое-то время изменилось: многие мои друзья, ровесники и сокурсники вернулись из Израиля в Россию, где стали очень востребованными экспатами: у них было западное образование, хороший английский и совершенно не-советская культура общения. При этом родным языком для них оставался русский, а не иврит. И возможность строить карьеру на родном языке делала московские предложения очень привлекательными.

Я тяжело переживал отъезд моих друзей и даже встречался с Биньямином Нетаниягу, который и тогда был премьер-министром; я предлагал ему проект по возвращению в Израиль уехавших молодых специалистов. Нетаниягу не поверил в то, что Израиль может вернуть тех, кто уехал в Россию. В переводе на понятный нам русский он сказал, что "в Москве и дым погуще, и трубы повыше". Он оказался не прав, и через какое-то время поток опять изменил направление – многие мои друзья вернулись обратно, из России в Израиль.

2010-е: Путинская алия

В 2013 году очередь на интервью в израильское консульство в Москве занимала 2-3 недели. Потом произошли некие геополитические события, которые, с одной стороны, к Израилю никакого отношения не имели, но, с другой, на репатриацию повлияли очень сильно. И летом 2014 года очередь на интервью надо было назначать за пять месяцев.

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Волна 2014-го года с легкой руки нашей адвокатской коллегии стала называться всеми "путинской алией". Сейчас мы, очевидно, стоим на пороге новой волны алии; мы назвали ее "коронной алией", похоже, название приживается, и скоро станет официальным.

Путинская алия и Коронная: отличия

Путинская алия

Моя семья переехала в Израиль в 1990-м году, после этого мы много лет не посещали постсоветское пространство. Во-первых, летало меньше самолетов, во-вторых, это было очень дорогое удовольствие. Те, кто получал гражданство в 2014-20 годах, смотрели на Израиль иначе. Если для нас Израиль был местом проживания, то для новых репатриантов "путинской алии" переезд был не актом, но процессом. Опыт показал, что многие вообще не переехали, у некоторых эта процедура заняла годы, правда кого-то жизнь заставила переехать в Израиль на ПМЖ намного раньше, чем они планировали.

"Путинская алия" рассматривала израильские банки исключительно как запасной аэродром. Подход к недвижимости у репатриантов этой алии тоже был соответствующий: они искали для себя (не для инвестиции!) дачи. Не такие юрмальские дачи, какая была у моего дедушки –деревянный домик в лесу. Их выбор определяло море: чтобы на пляж можно было ходить из дома в шлепанцах. Проводить в таком жилье больше, чем несколько недель, максимум, месяцев в году, никто не собирался. Важна была возможность комфортно передавать ключи от этой "дачи" родственникам и друзьям, которые хотят провести отпуск в Израиле. И понятно, что мало кого интересовало, какие есть в районе школы, какая инфраструктура, далеко ли находятся театры и концертные залы.

Инвестиции позволить себе могли немногие, но если уж кто-то играл, то по-крупному. Израиль воспринимается как startup nation, страна хайтека. Соответственно, одно из основных направлений, куда заинтересованы были инвестировать новые репатрианты – это сфера высоких технологий. Но цена входного билета сюда достаточно высока, и также высока цена непрофессионализма. И если вы думаете, что вы единственные не прикупили себе израильский стартап, то глубоко ошибаетесь. Мы занимались этой темой много лет, и можем утверждать, что инвестиции в израильские стартапы все-таки были исключением, а не правилом. Когда мы читаем о десятках миллионов, которые инвестирует Роман Абрамович, в том числе в израильский хайтек – это правда. Но Абрамовичей очень мало. Когда мы читаем про Игоря Рябенького, который через AltaClub привлекает инвестиции в стартапы, в том числе израильские, и это тоже правда, но таких Рябеньких еще меньше, чем Абрамовичей. Второе направление для инвестиции – это недвижимость. Если вы инвестируете в акции, вам не должны нравиться эти акции, не должна нравиться эта компания, не должны нравиться товары, которые она производит – вам нужно, чтобы это все нравилось кому-то другому. Точно так же, когда вы покупаете недвижимость как инвестицию, а не как дачу, то она не должна нравиться вам; вы должны подходить к этому намного более отстраненно и обращать внимание на две вещи: на доход, который приносит сдача недвижимости в аренду, и на прирост капитальной стоимости.

Следующий вопрос – работа. Из "путинской алии" очень мало кто действительно работал в Израиле. На самом деле, одной из основных причин, почему представители этой алии так долго переезжали в Израиль, а многие до сих пор не переехали, заключается именно в том, что среди этих репатриантов немало профессионалов высочайшего класса. Это и наемные работники, и бизнесмены: они хорошо умеют зарабатывать деньги в конкретном месте и в конкретной среде. Да, эта среда стала намного менее доходной после 2014 года: когда ты свои рублевые доходы меняешь на доллары по курсу 30 к 1, то у тебя получается намного больше долларов, чем при курсе 60 или 70. И репатрианты из "путинской алии" понимали, что в Израиле без языка, без местного образования и без знания местных реалий шансов на сопоставимые заработки очень немного. И это оптимистичная оценка ситуации. Потому не торопились с переездом, особенно когда выяснилось, что Израиль стал в сравнении с Россией очень дорогой для проживания страной – шекель укрепляется по отношению к доллару и входит в тройку самых "твердых" валют мира, а в России на заработанные в прошлом доллары можно получить очень много рублей.

В общем, продолжать жить в России многим оказалось выгоднее. Пусть и короче. Когда-то мы шутили, что, репатриируясь в Израиль, мужчины получают в аэропорту удостоверение нового репатрианта, временное удостоверение личности и … еще 20 лет жизни: в одном из дел, которые мы тогда вели, нам нужно было сравнить среднюю продолжительность жизни в России и в Израиле, и оказалось, что у мужчин дельта была почти 20 лет (76 и 55).

Следующая тема – подход к учебе. Те наши клиенты, которые переезжали в Израиль, или отправляли сюда на учебу своих детей, в подавляющем большинстве выбирали американскую частную школу, год обучения в которых стоит $35000 без сопутствующих расходов, заметно превышающих эту сумму. То есть "путинская алия" особо не соприкасалась с израильской системой образования.

Коронная алия

Все страны по-разному реагируют на вызовы, которые бросает коронавирус. На одном полюсе те страны, которые предпочли ничего не замечать, а на другом – те, что быстро закрутили гайки. Вначале Израиль оказался ближе ко второму полюсу, и потому смертей было очень немного. Затем народ распустился, в первую очередь в религиозном секторе, но тут в пользу Израиля сказывается очень молодое население и высокий уровень медицины.

Выходить из кризиса будет непросто: ущерб, нанесенный израильской экономике, оценивается более, чем в сто миллиардов шекелей. И так же, как Россия, Израиль не торопится вливать деньги в экономику. Подход нашего государства таков: мы постараемся не дать умереть с голода тем, кто находится близко к черте бедности, но если ваш бизнес был успешен, то помогать мы вам не будем, потому что вы справитесь и без нас. Не знаю, насколько этот подход морально оправдан, но, похоже, он верен с бюджетный точки зрения. Это экономит деньги для бюджета, а фирмы, у которых была высокая прибыльность до пандемии, смогут выжить и сегодня.

Россия отреагировала на коронавирус … переносом парада. По данным исследований, проведенных израильским министерством абсорбции и Еврейским агентством Сохнут, в ближайшем году без того ожидался всплеск заинтересованности в израильском гражданстве. Но похоже, что меры, которые предприняло российское руководство для борьбы с вирусом, усилили интерес. И когда "главный хантер Рунета" Алена Владимирская в апреле написала на своей странице в Facebook, что менеджеры среднего звена завалили ее просьбами найти любую работу в любой стране, это говорит о том, что куда более многие действительно готовы к переезду.

Сроки

Наши клиенты из "путинской алии" говорили о переезде в отдаленной перспективе. Репатрианты "коронной алии" планируют свой переезд уже сегодня, чтобы осуществить его сразу, как только появится техническая возможность и ситуация в Израиле стабилизируется.

Банки

Репатрианты "коронной алии" понимают, что им придётся строить диалог с израильскими банками по правилам этих банков. А правила очень просты: вы можете перевести в Израиль деньги только из страны вашей налоговой резиденции и желательно – из города вашего проживания. Например, если вы москвич, то никогда не объясните израильскому банку, почему ваши деньги хранятся в банке в Комсомольске-на-Амуре. Желательно, чтобы банк, из которого вы переводите деньги, был из первой десятки, максимум двадцатки, а не из второй сотни. И только после того, как эти требования будут выполнены, банки начнут задавать вопросы: откуда вы взяли эти деньги и уплачены ли с них налоги? Если вы не понравитесь банку, то вопросов никаких не будет, но и счета у вас в этом банке тоже не будет. Подробнее о взаимоотношениях с израильскими банками можно прочитать в нашей статье: "Особенности ближневосточного банкинга".

Недвижимость

У репатриантов "короной алии" будет совершенно другой подход и к недвижимости. Они не станут искать квартиру, где им удобно будет проводить пару недель в году, они будут нацелены на квартиру, где им комфортно жить, растить детей уже сегодня. Мы вывели формулу, которую между собой называем "треугольником Гервица": для того, чтобы вы могли купить квартиру в Израиле, нужно учитывать три параметра. Один – удаленность от израильской "золотой мили", от первой линии Тель-Авивской набережной. Второй – уровень квартиры, ее размер, качество строительства, новый дом или старый. И третий – конечно, бюджет. Соответственно, расстояние до моря перестанет быть основным критерием, что очень сильно расширит диапазон поиска квартиры и возможность выбора в рамках более скромных заданных бюджетов.

Инвестиции

Инвестиции репатриантов "коронной алии" не будут измеряться сотнями и десятками миллионов долларов. Для кого-то это будут сотни тысяч, для других "считанные" миллионы. И это не будет полностью пассивная инвестиция. Я думаю, что репатрианты "коронной алии" захотят входить в бизнес в качестве младших партнеров, внося, во-первых, деньги, во-вторых, свои знания и умения. Человек, который был в России строителем, не хуже израильских коллег понимает, как нужно строить, хотя ГОСТы и другие локальные параметры в Израиле сильно отличаются от российских. И если раньше попытки войти в небольшие строительные проекты в качестве младшего партнера не только деньгами встречались редко, то, думаю, в ближайшее время их количество существенно возрастет. Наверняка есть маленькие и средние по израильским меркам бизнесы, с единицами или десятками сотрудников, которым будет интересно привлечь новые инвестиции даже ценой разбавления долей владения.

Работа

Поскольку репатрианты будут оторваны от российской среды, так как физически будут находиться в Израиле, им, очевидно, придется искать работу, какую-то точку приложения сил, выбирая из того, что есть. Я считаю, что большинство из них не будут наемными работниками. Повторю, нужно смотреть правде в глаза: если вы не гениальный программист, языком которого является язык компьютера, а не английский, иврит, русский и т.д. – вам будет очень тяжело найти в Израиле работу вообще, тем более работу, близкую к тому статусу, который был у вас в России.

Учеба

Понятно, что резко изменится и подход к учебе. Если вы реально переезжаете в Израиль, то вам, естественно, хочется, чтобы ваши дети знали иврит. Для этого придётся отправить их в обычную израильскую школу, которая является полной противоположностью российской: в Израиле ученики не встают, когда учитель входит в класс; они говорят, когда они считают нужным, а не когда им разрешает учитель; в шестом классе на математике здесь проходят то, что в российской школе к третьему классу уже успевают забыть… Но если все так плохо, то почему на самом деле всё так хорошо, и маленький Израиль продает на американской бирже высоких технологий больше стартапов, чем Канада или Китай? Возможно, в израильских школах есть то, что называется "секретным соусом", который отличает очень хорошие рестораны от просто хороших.

Заключение

У "коронных" репатриантов будет больше общего с репатриантами 90-х, чем с репатриантами 2000-х. Хотя бы потому, что им предстоит жить в Израиле, а значит – пройти проверку своих знаний, умений и навыков выживания на одном из самых маленьких и жестких рынков труда в мире. Далеко не все смогут сохранить привычный уровень потребления. Но даже те, кого ждет вынужденный дауншифтинг, выиграют по уровню и продолжительности жизни. Безусловно, их ждет шок от столкновения с реальностью, не имеющей ничего общего с той, к которой они привыкли. Многие, как и в 90-е, довольно быстро отдадут предпочтение более привычным англоговорящим странам, например, Канаде. Но те, кто останутся, имеют шанс стать настоящими израильтянами. Главное не пытаться сразу переделывать страну, в которой вы собираетесь жить.

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