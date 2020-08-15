Снова виноваты Китай и Россия!

Трамп резко раскритиковал почтовую рассылку бюллетеней, которая сделает выборы сфальсифицированными

russian.china.org.cn 14-08-2020

Выборы не за горами, и практика Трампа «переводить стрелки» на другие страны становится все более частой.

Американский канал Fox News 11 августа сообщил о том, что Трамп во время интервью в передаче еще больше обрушился с критикой на практику «голосования по почте». Он предупредил, что голосование по почте станет «катастрофой», потому что, по его так называемым «прогнозам», Китай и Россия «массово возьмут под контроль голоса». Однако, его «программный репертуар» был быстро разоблачен некоторыми американскими интернет-пользователями.

Вот как был разыгран нынешний «номер» с перекладыванием вины на других.

11 августа по местному времени Трамп дал интервью ведущему канала Fox News Шону Хэннити. Действующий президент США предупредил, что голосование по почте приведет к «катастрофической коррупции», он резко раскритиковал этот процесс как «ожидаемо контролируемые выборы».

«Подобное голосование по почте - это заведомо сфальсифицированные выборы. Оно очень хорошо поддается различным манипуляциям, все это знают», - сказал Трамп.

«Вы не можете отправить 16 миллионов бюллетеней по почте… Кто знает, кто их там получит? – дискутировал президент США.

Затем он внезапно выдал: «Почтальон получит [эти бюллетени], и люди массово завладеют ими. Что касается Китая и России, о которых Вы только что упомянули, они также могут перехватить большое количество голосов. Это будет катастрофой. Это будут заведомо сфальсифицированные выборы».

В ходе интервью Трамп также сказал, что заочное голосование будет более безопасным, чем обычное голосование по почте.

«Заочное голосование – это еще приемлемо… - начал Трамп и тут же добавил, - но эти почтовые бюллетени, которые они отправят миллионам голосов по всей стране, это станет сфальсифицированными выборами, и эта страна не должна допускать подобного». Он также предупредил, что если суд не вмешается, то «Вы никогда не узнаете, кто победил на выборах».

Тем не менее, его «перевод стрелок» на Китай подвергся разоблачению американскими интернет-пользователями:

«Он испугался Китая!!!»

«Трамп знает, что он проиграет президентские выборы».

«Трамп уже чувствует, что избирательная система (президентская избирательная система США), это тоже плохая идея».

Некоторые припомнили, что Трамп часто делал противоречивые заявления:

«Трамп сказал, что Россия и любая другая страна не смогут вмешаться в наши выборы. Россия и Китай не смогут получить (наши) голоса».

Из-за негативного воздействия COVID-19, ожидается, что в этом году на президентских выборах в США будет много бюллетеней, отправленных по почте, и открепительных удостоверений. Трамп ранее неоднократно подвергал сомнению голосование по почте, утверждая, что это приведет к массовому мошенничеству на выборах и к неблагоприятным результатам самих выборов для республиканцев. Однако ряд СМИ сообщили, что эти подозрения не подкреплены доказательствами.

По мере приближения президентских выборов в США в 2020 году слухи о так называемом «иностранном вмешательстве в президентские выборы в США» особенно муссировались, и Китай стал главной мишенью этих слухов. Касательно недавней несмолкающей шумихи с американской стороны о том, что «Китай попытается вмешаться в выборы в США», официальный представитель МИД Китая неоднократно заявлял, что Китай не заинтересован в выборах в США, не намерен и не будет вмешиваться в выборы в США, и надеется, что американская сторона прекратит использовать Китай в качестве предлога. Чжао Лицзянь ранее также увещевал Соединенные Штаты: «Мы призываем отдельных американских политиков уделять больше времени и сил реагированию на эпидемию, а не игре во взаимные обвинения».

статью прочитали: 19 человек