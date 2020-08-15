навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
15.08.20  

Выпуск выходного дня

(0)
 
15.08.20  

Rai Al Youm: грязная медийная кампания против российской вакцины от коронавируса

(0)
 
15.08.20   Редакция

Плачь Asahi Shimbun

(0)
 
14.08.20   Редакция

Вольному - воля, спасенному - рай или Была бы честь предложена....

(0)
 
13.08.20  

Четвертый день митингов и задержаний в Беларуси. Стрельба по окнам и увольнения журналистов госканалов

(0)
 
13.08.20   Редакция

Россия (обидчиво): как Соединенные Штаты смеют ставить под сомнение нашу непроверенную вакцину от COVID

(0)
 
13.08.20  

Тео Мудакис: Русская вакцина

(0)

последние за вчера, 14.08.20  
 
06:06   Редакция

Вольному - воля, спасенному - рай или Была бы честь предложена....

(0)
 
05:06   Редакция

Японию вынудили сдаться не атомные бомбардировки США, а наступление СССР

(0)
 
03:50   Редакция

Около 40 тысяч россиян слетелись на турецкий курорт

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 15.08.20 20:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Выпуск выходного дня

Фотогалерея: Странный и опасный  мир  страны  антиподов (людей живущих на обратной стороне земного диска)

В Австралии живет много ядовитых змей. Но эта страна известна не только опасными животными - в ней есть и уникальная флора и фауна, которую вы увидите только там. Будь то прохлаждающиеся на причале возле оперного театра тюлени, причудливый гигантский клоп, радужная рыба, розовое озеро или массивный град,-  в Австралии наверняка найдется  что-то из ваших самых диких сновидений.

Здесь, в Bright Side, мы подготовили подборку любопытных вещей, к которым вы должны быть готовы, если вы планируете отправиться на землю антиподов.         

1. “Милая, на нашем ребенке жучок...”

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© fancyfire / reddit

2. В Австралии есть гигантские сосновые шишки.

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© Rodmunch99 / Wikimedia Commons

3. Озеро Розовое  в Западной Австралии,  на заднем плане - Индийский океан 

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© shutterstock.com

4. Представьте, если австралийцы используют этих червей в качестве приманки, то  каких  размеров должна  быть рыба, которую они пытаются поймать?

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© gDisasters / reddit

5. Чрезвычайно ядовитый синекольчатый осьминог  (никогда не трогайте, имеет  достаточно яда, чтобы убить 26 взрослых людей в течение нескольких минут)

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© Unknown / imgur

6. “Я нашел яйцо страуса эму”

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© pineapplejamm123 / reddit

7. Тюлень прохлаждается на ступеньках набережной вблизи  Сиднейского оперного театра

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© McCree_Main / reddit

8. Джунгли в Национальном парке Дейнтри в Кэрнсе, Австралия

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© JoeWentIntoTheForest / reddit

9. Морской юнкер (rainbow wrasse) пойманный у  острова Рождества

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© Proteon / imgur

10. Австралийская ящерица

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© Unknown / imgur

11. Ничего  особенного, просто  несколько жаб путешествуют на змее...

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© MrMeMock / twitter

12. Несколько специфический дорожный знак в Mount Isa, Австралия

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© TritonJohn54 / reddit

13. Если вы  видите что лягушка ест змею, значит вы в Австралии!

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© D****AzS**** / imgur

14. Австралия это страна, где  даже одна градина может убить вас!

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© CCPearson / reddit

15. Находящиеся под угрозой исчезновения австралийские толстохвостые гекконы 

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© drufus8282 / reddit

16. "Сейчас здесь в Австралии так жарко, и мне стало интересно, почему птицы не используют поставленную им  птичью ванну...”

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© whitecollarzomb13 / reddit

17. “Почувствовал что  что-то щекотится на ноге”

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© jaquinPeonix / reddit

18. Типичный придорожный кювет в Австралии

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© HocusP**** / imgur

19. Марш  волосатых гусениц

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© RedViper27 / reddit

20. “Интересно, он лает?”

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© OlHucklebuck / reddit

21. Термитник  на севере  Австралии

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© smally1986 / imgur

22. “Ну наконец-то! Наконец-то, в Австралии есть хоть что-то, что не хочет меня убить. Вот банан для масштаба”

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© awhittlehazy / reddit

23. Геологическая формация Wave Rock (Каменная волна).  Западная Австралия

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© supremegalacticgod / reddit

24. Причудливая бесчешуйчатая черная рыба с клыками, найденная в Австралии

20+ Pics That Prove Australia Is Truly an Upside Down World

© Isai76 / reddit


статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 