Китай демонстрирует поддержку белорусскому лидеру на фоне критики со стороны ЕС

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
16.08.20   Редакция

Коронавирус: мемы о Путине наводнили социальные сети

(0)
 
15.08.20  

События в Белоруссии. Подборка от Forbes.ru

(0)
 
15.08.20  

Выпуск выходного дня

(0)
 
15.08.20   Редакция

Плачь Asahi Shimbun

(0)
 
14.08.20   Редакция

Вольному - воля, спасенному - рай или Была бы честь предложена....

(0)

последние за вчера, 15.08.20  
 
21:59  

События в Белоруссии. Подборка от Forbes.ru

(0)
 
21:30  

Хулиганы, выступающие против BLM, нападают на протестующих в Невада-Сити, Калифорния (видео)

(0)
 
20:47  

Выпуск выходного дня

(0)
 
06:13  

Rai Al Youm: грязная медийная кампания против российской вакцины от коронавируса

(0)
 
06:05  

«Вы должны быть готовы к тому, что майдан победит, вас будет допрашивать прокурор»

(0)
 
05:56  

Снова виноваты Китай и Россия!

(0)
 
05:33  

Что будет с Беларусью дальше? Продолжится ли насилие? Как отреагируют Россия и Запад?

(0)
 
05:18  

Конец "Путинской алии" и начало "Коронной"

(0)
 
05:07  

4 пункта, по которым Лукашенко отличается от Путина

(0)
 
04:54  

Санкции с одним "но": Европа не горит желанием толкать Беларусь в объятия России или Китая

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 16.08.20 05:16
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китай демонстрирует поддержку белорусскому лидеру на фоне критики со стороны ЕС

  • «Это стало бы очень тревожным сигналом… если Китай продолжит оказывать поддержку Лукашенко», - говорит представитель ЕС.

  • Комментарий последовал за обвинениями в коррупции на президентских выборах, которые Александр Лукашенко выиграл с большим перевесом

Stuart Lau   Published: 15 Aug, 2020

Chinese President Xi Jinping stands between Russian President Vladimir Putin and Belarusian President Alexander at the Shanghai Cooperation Organisation summit in 2018. Photo: EPA-EFE

Председатель КНР Си Цзиньпин стоит между президентом России Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром на саммите Шанхайской организации сотрудничества в 2018 году. Фото: EPA-EFE

В то время  как  политическая турбулентность в Белоруссии продолжает усиливаться, Китай - единственная крупная держава, которая поддерживает её давнего президента Александра Лукашенко.

Обвиняемый  Европейским Союзом и США  в   фальсификации выборов 9 августа, которые принесли ему шестой президентский  срок,  Лукашенко,  на фоне натянутых отношений   Минска со своим традиционным союзником в Кремле, заявил, что Россия  пыталась дестабилизировать его страну накануне голосования.

В пятницу все 27 министров иностранных дел ЕС подготовили список белорусских чиновников, в отношении которых будут применены санкции, в ответ на дни жестоких репрессий против протестующих, по крайней мере двое из которых были убиты и 6000 арестованы - после победы Лукашенко на выборах, которую они описали как «ни свободные, ни справедливые».

ЕС также «считает, что результаты были сфальсифицированы, и поэтому не признает результаты выборов», - говорится в пресс-релизе.

Xi Jinping called Alexander Lukashenko to congratulate him on his election win. Photo: EPA-EFE

Си Цзиньпин позвонил Александру Лукашенко, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фото: EPA-EFE

Отказ ЕС от этого результата контрастирует с личной поддержкой Лукашенко президентом Китая Си Цзиньпином.

Во время телефонного разговора с Лукашенко в понедельник, Си поздравил его  «от имени китайского правительства, китайского народа и от моего имени», сообщает агентство Синьхуа.

Си сказал, что он готов работать с Лукашенко, чтобы «совместно продвигать всестороннее стратегическое партнерство Китая и Белоруссии и расширять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в различных областях».

С другой стороны, отношения Беларуси с Россией натянуты. За несколько дней до выборов в Белоруссии  были арестованы   33 россиянина по обвинению в планировании организации там «массовых беспорядков».

По словам Минска, подозреваемые принадлежали к  частной военизированной компании «Вагнер», группы, которую долгое время обвиняли в близости к Кремлю и размещении своих наемников в зарубежных странах.

Когда Лукашенко объявил о своей победе, президент России Владимир Путин позвонил ему, чтобы поздравить его, и 33 россиянина были отпущены.

65-летний Лукашенко правит Беларусью с 1994 года, но сталкивается  с  недовольством  населения   вызванным пандемией  коронавируса, вялостью экономики и  ущемлением прав человека.

Утвержденные государством экзит-поллы показали, что он набрал почти 80 процентов голосов, в то время как его главный оппонент Светлана Тихановская, бывшая учительница  английского языка, которая  несколько недель назад возникла  из безвестности и возглавила  митинги протеста  против него, набрала  менее 7 процентов.

Люди протестуют перед посольством Белоруссии в Варшаве, Польша, в пятницу. Фото: Reuters

Официальный представитель ЕС на условиях анонимности сказал, что блок будет уделять пристальное внимание тому, как Китай решает то, что они считают «европейским делом».

«Если Китай продолжит оказывать поддержку Лукашенко, это станет очень тревожным сигналом для стран-членов ЕС, которые едины в ответе на белорусские  события», - сказал он.

По мнению аналитиков, сохранение Лукашенко у власти необходимо для обеспечения интересов  китайского бизнеса к стране.

По словам белорусских чиновников, Китай пообещал инвестировать 520 миллионов долларов в китайско-белорусский промышленный парк «Великий камень». На  эти  средства были построены дорога общего пользования, пожарное депо, коммуникационная сеть и газовая сеть до границ парка.

Два месяца назад в телефонном разговоре с Лукашенко Си призвал обе стороны ускорить строительство парка, расширить сотрудничество и укреплять отношения.

Он охарактеризовал китайско-белорусские отношения как «поддержка  и  забота  друг о друге  сквозь все препятствия и испытания».

Сближение  Си с Лукашенко  сталкивается с  ещё  одной  областью  геополитической напряженности: отношения с Россией.

В январе Лукашенко обвинил Путина в попытке сделать Белоруссию, ранее входившую в состав Советского Союза, частью России. Путин давно настаивает на сближении с Минском под эгидой единого государства, что Лукашенко пока отвергает, обвиняя Россию в желании поглотить его страну с населением 9,5 миллионов человек.

Белоруссия  является ключевой страной транзита российской нефти, идущей на Запад, и Москва издавна рассматривает  ее как полезную буферную зону между собой и НАТО.

После получения китайского финансирования в октябре министр финансов Белоруссии Максим Ермалович заявил: «Мы не рассматриваем кредит правительства Российской Федерации как источник финансирования и, по сути, не ведем переговоров по этому кредиту.

«Никаких запросов к российской стороне мы не направляли. Мы не ожидаем получения российского кредита».

статью прочитали: 45 человек

   
теги: Белоруссия, Китай  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 