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дата публикации 16.08.20 07:04
скаут: Игорь Львович;
   
 

Der Standard: российская вакцина против Covid-19 может захватить до четверти мирового рынка

antifashistcom (antifashistcom) wrote,

2020-08-15

Австрийское издание предрекает большой коммерческий успех российской вакцине после того, как будет доказана её эффективность. По предварительным подсчётам российские производители смогут получить от продажи этого препарата до 18 миллиардов долларов.

"Президент России Владимир Путин взорвал мировую общественность, сообщив о регистрации собственной вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это заявление может означать больше, чем пиар-ход главы Кремля, но и принести России значительные финансовые дивиденды", - сообщает австрийская Der Standard.

"Разработка средства против SARS-CoV-2 идет по всему миру. То, что Россия, пусть и вербально, заняла в данном процессе ведущую позицию, однозначно является её конкурентным преимуществом. Рынок для сыворотки огромен и оценивается в 75 миллиардов долларов. В случае с Россией, речь может идти о четверти от данного объема, то есть о почти 18 миллиардах долларов. Ранее Россия через Государственный фонд прямых инвестиций инвестировала в разработку вакцины около 50 миллионов евро. На создание производственных мощностей уйдёт трехзначная сумма в миллионах, однако в данном случае прибыль будет того стоить. Такого же мнения придерживаются и торговцы на биржах: после того, как стало известно, что помимо института Гамалеи в производстве вакцины может быть задействована компания Биннофарм, начался резкий рост курса акций материнского концерна данного фармацевтического производителя - АФК Система", - информирует СМИ.

"По словам директора института им. Гамалеи Александра Гинзбурга, до конца года производители смогут увеличить месячное производство до пяти миллионов доз, а позже, из-за огромного спроса, данный объем вырастет минимум вдвое. Как заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Россия уже получила заявки на свою вакцину со всего мира. "Предварительно у нас есть заказы из 20 стран на поставку более чем миллиарда доз", - заявил руководитель РФПИ. "Вместе с иностранными партнерами скоро Россия сможет наладить производство 500 миллионов доз", - добавил он. Но на самом деле, международный спор будет вестись в первую очередь вокруг стран, которые разрабатывают вакцину. Промышленные нации в состоянии разработать свою собственную вакцину. Помимо этого на Западе господствует скепсис в отношении российского препарата", - отмечает австрийское издание.

"Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан уже заявил, что "речь не идет о том, кто будет первый, а о производстве эффективной, проверенной и, следовательно, безопасной вакцины". Действия России чиновник назвал "не очень прозрачными" и указал на пропуск третьей фазы тестирования медикамента. Россия, в свою очередь, подобную критику отвергает. В частности, депутат Думы Геннадий Онищенко увидел в таких упреках "завистью и проплаченную грязную кампанию", - резюмирует Der Standard.


Юрий Абрамович   

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