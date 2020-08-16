Специальный репортаж: Два лица США глазами экс-корреспондента Синьхуа при ООН Сюй Сяолэй

15/08/2020

Пекин, 14 августа /Синьхуа/ -- Вспоминая те странные дни в марте, когда я, корреспондент Синьхуа, много лет проработавшая в Нью-Йорке, внезапно была вынуждена вернуться домой из-за указа об ограничении числа китайских журналистов в США, я чувствовала, что все произошедшее слишком уж драматично, чтобы быть правдой.

"Внезапный конец"

Администрация президента США Дональда Трампа 2 марта издала указ о сокращении количества сотрудников китайских СМИ в стране. С 13 марта представительствам четырех СМИ было разрешено иметь в штате не более 100 граждан КНР в совокупности. Это означало, что порядка 60 китайских журналистов должны будут покинуть страну.

Это объявление прозвучало, когда я направлялась на пресс-конференцию постоянного представительства КНР при ООН. Чжан Цзюнь, постпред Китая при всемирной организации, проинформировал прессу о программе работы на месяц в период председательства КНР в Совете Безопасности /СБ/.

Мне удалось сохранить спокойствие, несмотря на фактический приказ о высылке, и я тщательно фиксировала пресс-конференцию, зная, что срок моей работы в офисе Синьхуа при ООН может внезапно подойти к концу.

На брифинге 2 марта Чжан Цзюнь объявил, что Совбез во время председательства Китая проведет дискуссию по мультилатерализму. Это напомнило мне о том, что сделали Соединенные Штаты, чтобы порвать с лагерем мультилатерализма, за последние два года, когда я освещала деятельность ООН.

Будучи постоянным членом СБ, Соединенные Штаты, однако, бросили вызов общепризнанным ценностям и вступили в конфликт со многими странами по таким вопросам, как палестино-израильский конфликт, изменение климата и иранская ядерная сделка.

Вашингтон из-за своих сомнительных политики и действий теряет поддержку по всему миру и неоднократно сталкивался с критикой со стороны различных структур ООН.

В 2017 году США признали Иерусалим столицей Израиля, а 4 мая 2018 года перенесли туда свое посольство, отвергнув десятилетия усилий предыдущих американских администраций, что вызвало ожесточенную международную критику, в том числе со стороны ООН.

В конце 2017 года Генеральная Ассамблея /ГА/ ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, объявляющую, что любые решения, которые меняют статус Иерусалима, "недействительны".

ГА также каждый год в течение почти тридцати лет призывает к прекращению экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, которая была введена в 1960 году.

Лозунгу "Америка прежде всего" нет места за круглым столом мультилатерализма, тем более пока администрация Трампа продвигает его по принципу "ешь, что дают", одновременно угрожая выходом из многосторонних механизмов.

За последние годы Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату, ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека и Глобального договора по миграции.

Вину за свою неспособность справиться с пандемией COVID-19 администрация Трампа также попыталась переложить на Всемирную организацию здравоохранения, объявив о выходе США из нее.

Французская коллега, также корреспондент при ООН, узнав об американском указе против китайских журналистов, пришла в наш офис, чтобы выразить поддержку.

Разве такое распоряжение не является насмешкой над свободой прессы, закрепленной в Конституции США, задалась она вопросом. Коллега также предложила китайским журналистам обратиться за помощью в ооновскую Группу аккредитации средств массовой информации и взаимодействия с ними и Ассоциацию корреспондентов ООН.

Однако, сталкиваясь со злоупотреблениями властью со стороны США, ООН не раз пыталась наладить контакт, но ей редко удавалось убедить "дядю Сэма" изменить свою проблемную политику.

В соответствии с соглашением между ООН и Соединенными Штатами о штаб-квартире всемирной организации, вступившим в силу в 1947 году, США обязаны давать доступ в ООН иностранным дипломатам. Тем не менее Вашингтон неоднократно пренебрегал своими международными обязательствами, используя визы для дипломатов ООН в качестве разменной монеты и даже оружия, исходя исключительно из собственных политических расчетов.

Правительство США, в частности, отказало членам ряда иностранных делегаций, в том числе российской и иранской, в посещении 74-й сессии ГА ООН. Оно также ограничило деятельность всех членов постоянного представительства Кубы при ООН.

Возвращение домой

Позже я узнала, что Синьхуа оспорило решение Госдепартамента США, указывая, что с юридической точки зрения, хотя штаб-квартира ООН и находится в Соединенных Штатах, китайские граждане, работающие при ООН, не освещают американские события, и США не имеют права их депортировать.

Однако Белый дом заявил, что ограничение по численности персонала упомянутых в указе СМИ распространяется на всех китайских сотрудников, находящихся на территории США. Еще сильнее раздражало то, что Вашингтон потребовал от нас покинуть страну, несмотря на трудности и риски для здоровья, связанные с поездкой в условиях пандемии COVID-19.

Крайний срок отъезда неотступно приближался. Я попросила своих коллег помочь мне купить билеты на самолет, что было не так-то просто, поскольку многие перевозчики сократили рейсы в условиях бушующей пандемии. Друзья также передали мне несколько масок N95, которые к тому времени исчезли из продажи.

Полет длился 13 часов, еще 12 ушло на медицинское освидетельствование и прохождение таможни. В карантинную гостиницу в Пекине я добралась полностью истощенной. Меня определили в приоритетную группу для тестирования на нуклеиновые кислоты, поскольку у пассажира из моего самолета обнаружили COVID-19. Позже я также прошла тщательное обследование в больнице Сяотаншань из-за дискомфорта в горле. К счастью, тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Оглядываясь на последние несколько лет, я вижу, как правительство США постоянно усиливало давление на китайские СМИ: здесь и принудительная регистрация в качестве "иностранного агента", и отнесение к числу "иностранных миссий", и отказ выдать визы более чем 20 китайским журналистам, и изгнание китайских корреспондентов из Соединенных Штатов.

После моего возвращения в КНР Вашингтон только усилил хватку. В мае США объявили, что сократят срок пребывания по рабочим визам всех китайских журналистов в Соединенных Штатах до 90 дней, что поставило их в весьма неопределенное положение.

В последние полгода после возвращения в Китай я часто вспоминаю свои дни в Нью-Йорке. Я вижу Соединенные Штаты страной противоречий, у которой множество лиц. В Нью-Йорке я видела разнообразное и инклюзивное американское общество; в ООН -- твердолобую нацию, бросающую вызов мультилатерализму и постоянно разбрасывающуюся санкциями против тех, кто ей неугоден.

Я познакомилась со многими добрыми и дружелюбными жителями Нью-Йорка: разнорабочим Уиллисом, который бесплатно собрал для меня диван, консьержем Уилмотом, который знал в лицо каждого жителя моего дома и с радостью сообщал всем о прибывших посылках, доктором Мартином Волфом, который помог мне сократить медицинские расходы и терпеливо разъяснял состояние моего здоровья.

Многие американцы похожи на моих знакомых: толерантные, вежливые и готовые помочь. Они не враждебны ни к Китаю, ни к китайскому народу. Наоборот, множество американцев получает пользу от экономической глобализации и развития отношений и торговли с КНР. Их заботит улучшение качества жизни и собственное достоинство. Вопреки утверждениям некоторых американских политиков, они меньше всего заинтересованы в так называемой новой холодной войне.

Нынешняя администрация США постоянно хвалится политикой "Америка прежде всего", обещая "Вновь сделать Америку великой". Однако, пока Соединенные Штаты раз за разом отвергают мультилатерализм, отказываются от международных обязательств и ответственности, постоянно вступают в идеологическую конфронтацию и объясняют внутренние неудачи внешними причинами, "Америка прежде всего" будет вызывать все большее сопротивление, а чаемое "величие" лишь уменьшится.

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