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опубликовано редакцией на Переводике 16.08.20 16:21
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Deccan Herald: Индия надеется закончить конфликт с КНР до саммитов в России

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ БРИКС

Август 13, 2020 

Индия хочет закончить приграничный конфликт с Китаем до начала саммитов БРИКС и ШОС в России, пишет индийская газета Deccan Herald.

Противостояние в Ладакхе началось в мае. В прошлом месяце Китай и Индия договорились о разведении сил и поэтапном выводе приграничных войск из очагов противостояния, однако ситуация по-прежнему остается нестабильной.

Москва ведет переговоры как с Нью-Дели, так и с Пекином, чтобы снизить напряженность между двумя странами. Индийское правительство заявило России, что "скорейший и полный" вывод войск КНР с территорий Ладакхи помогут подготовить почву для успешного проведения саммитов БРИКС и ШОС, сообщает Deccan Herald.

Индия надеется урегулировать конфликт, чтобы не бросать тень на предстоящие многосторонние встречи, которые будут проходить на территории России. Источник в Нью-Дели рассказал Deccan Herald, что страна собирается принять участие в обоих саммитах.

Встречи в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) проходят ежегодно. Планировалось, что летом текущего года они состоятся в Санкт-Петербурге, однако из-за распространения COVID-19 мероприятия перенесли на октябрь.

Президент России Владимир Путин хочет лично встретиться с индийским премьер-министром Нарендрой Моди и с председателем КНР Си Цзиньпином, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Саммиты могут пройти в режиме видеоконференции, если распространение коронавируса не утихнет к октябрю.

Нью-Дели ведет активные переговоры с Москвой о предстоящих осенних встречах и противостоянии с китайскими военными на границе. Первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла созвонился с заместителем МИД России Игорем Моргуловым. Они обсудили саммиты и обменялись мнениями по "различным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес".

Противостояние между Индией и Китаем – двусторонний вопрос, но они должны снизить напряженность до начала саммитов. Обе страны являются членами БРИКС и ШОС, поэтому прекращение конфликта создаст более благоприятную и продуктивную сферу для переговоров.

Россия официально придерживается позиции о невмешательстве в дела Пекина и Нью-Дели. По ее мнению, они должны самостоятельно разрешить конфликт путем переговоров. При этом Москва поддерживает связь с обеими нациями, пытаясь разрядить напряженность между ними.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар может посетить Москву в следующем месяце для проведения встречи с коллегами стран БРИКС. Ее организовывает глава российского министерства иностранных дел России Сергей Лавров. МИД Китая Ван И также примет участие во встрече.

Политический аналитик Мохаммед Зеешан заявил, что раскол в отношениях между Россией и КНР был бы выгоден Индии. Однако Нью-Дели придется искать новых стратегических партнеров, ведь Москва и Пекин остаются союзниками.

Автор: Ксения Емельянова

Источник: politexpert.net

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