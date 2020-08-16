Нападение иностранцев на пограничников рассмотрит суд (+видео)

ИА SakhaNews

13.08.2020

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нападении четырнадцати иностранных моряков на сотрудников российской пограничной службы.

Иностранцы обвиняются в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

По версии следствия, в сентябре 2019 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю при патрулировании в Японском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации обнаружено рыбопромысловое судно в сопровождении маломерных плавательных средств. Экипаж участвовал в незаконной добыче водных биоресурсов (кальмара). Были приняты меры к их задержанию, досмотру и доставлению в порт Находку.

В целях воспрепятствования действиям сотрудников правоохранительного органа 18 иностранных моряков вооружились подручными предметами, холодным оружием и напали на 11 высадившихся на судно пограничников.

Двое злоумышленников облили двух пограничников топливом и подожгли с целью причинения им смерти. Потерпевшим удалось погасить пламя.

Три других фигуранта нанесли несколько ударов ножами и пилой в горло трем военнослужащим, которые смогли от них уклониться.

Один иностранный гражданин попытался забрать у пограничника служебное оружие – автомат АКС-74, в процессе борьбы развернул его дульной частью в сторону потерпевшего и произвел выстрел в область груди. Военнослужащий смог изменить положение своего тела, и ему было причинено огнестрельное ранение левого бедра.

Для пресечения дальнейших противоправных действий сотрудниками пограничной службы открыт огонь из табельного оружия, в результате чего один нападавший ликвидирован на месте.

Остальные злоумышленники содержатся под стражей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Ранее уголовные дела в отношении трех иностранных рыбаков, также совершивших противоправные действия на указанном судне, уже направлены в суд, по одному делу постановлен обвинительный приговор, сообщили ИА SakhaNews в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.





































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