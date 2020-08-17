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дата публикации 17.08.20 05:59
скаут: Игорь Львович;
   
 

Associated Press опубликовало снимок погибшего в Беларуси активиста, опровергающий официальную версию трагедии (ФОТО)

16.08.2020

 На сайте информационного агентства Associated Press появилось фото погибшего во время протестов в Минске Александра Тарайковского.

Фото: AP

Активисты считают, что этот снимок может говорить о том, что Тарайковский погиб от выстрела в упор со стороны белорусских силовиков, а не от взрыва пиротехнического предмета, который, по версии МВД Белоруссии, он якобы намеревался бросить в правоохранителей, информирует enovosty.com/news.

Свидетели говорили, что не видели в руках Тарайковского никакого предмета. При этом в соцсетях распространялось видео, на котором в темноте в рядах силовиков видна вспышка. Активисты приняли ее за выстрел.

На представленном на сайте Associated Press снимке вдалеке стоит человек в светлой майке, на груди которого виднеется растекающееся пятно красного цвета. В сообщении к фотографии на английском языке говорится: «Это изображение взято из телевизионных кадров Associated Press, снятых в понедельник, 10 августа, 2020, показывает протестующего, признанного Александром Тарайковским с ранением во время митинга после белорусских президентских выборов в Минске, Беларусь, воскресенье, август. 9. Оператор агентства Ассошиэйтед Пресс в понедельник зафиксировал, как протестующий упал, а затем лежал неподвижно».

https://www.facebook.com/100003208032044/videos/3180780195372217/

«МВД РБ сфальсифицировало причину гибели Александра Тарайковского, которого похоронили сегодня, заявив, что он якобы погиб в результате детонации в его руке «неустановленного взрывного устройства», которое он пытался бросить в силовиков. На самом деле Александра застрелил один из из бойцов спецназа КГБ Беларуси «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз». На видео и фото хорошо видно, что у Тарайковского не было в руках никакого взрывного устройства, а его просто убили выстрелом в грудь», — написал на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.

Официальных комментариев белорусских правоохранительных органов относительно этого снимка пока не было. В МВД Беларуси официально заявили, что Тарайковский погиб от взрыва неизвестного предмета у него в руках.



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