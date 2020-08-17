"Спутник V" спасает мир от коронавируса. ВИДЕО

В России снова использовали "мультфильм", чтобы доказать технологическое лидерство

16 АВГУСТА 2020 14:15

В Сети появился проморолик российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В ролике обыгрывается спасение планеты, создатели использовали звуки спутника, запущенного в СССР в 1957 году. Эти звуки стали известны всему миру, как и само слово "спутник".

В проморолике изображена планета, ее «поглощает» коронавирус. Российский "Спутник" (прообраз вакцины) с триколором облетает Землю, спасая землян от вируса.

Пул N3





Красиво сделали: Промо-ролик российской вакцины Спутник V

t.me/dimsmirnov175/13722

Ранее сообщалось, что более половины принявших участие в опросе сервиса "Справочник врача" российских медиков не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Приложение содержит механизмы для верификации пользователей, подтверждения их медицинского образования, отмечает издание РБК. В опросе приняли участие более 3000 человек. О своей неготовности прививаться российским средством заявили 52% респондентов. О готовности пройти вакцинацию сообщили 24,5% участников опроса.

66% опрошенных пояснили недоверие к вакцине нехваткой данных об эффективности препарата. 48% смущены тем обстоятельством, что вакцину удалось создать за слишком короткое время. 20% опрошенных заявили, что порекомендуют вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Предполагается, что вакцина поступит в продажу с 1 января 2021 года.

Ранее сомнения в безопасности и эффективности российской вакцины высказал главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его мнению, следует четко разделять два этапа – разработку вакцины и подтверждение ее безопасности.

"Эта вакцина как платформа достаточно хорошо известна и изучена. И клинические, и доклинические исследования, и регистрации уже по ним были, это фактически наиболее безопасный путь. У нас достаточное количество знаний", – прокомментировал сомнения Фаучи министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Я знаю, что эта вакцина, как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", – заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы российского государства, после первого укола у дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры (антитела к коронавирусу) высокие", – отметил президент РФ.

Из сообщений СМИ непонятно, о какой именно дочери говорил Владимир Путин.

Некоторые эксперты удивились упоминанию Путина о дочери: ранее глава российского государства никогда не делился подробностями жизни своих дочерей, делая акцент на приватности частной жизни.

"Путин – первый государственный лидер, который готов подвергнуть свой народ такому риску. Либо ради того, чтобы выиграть глобальное соревнование по созданию вакцины, либо потому, что прогнившая система здравоохранения и оказавшаяся в бедственном положении экономика заставляют его пойти на такой шаг", – говорилось в сюжете о российской вакцине, вышедшем в эфире германского телевизионного канала ZDF, сообщало издание DW.

Телевизионный канал ARD побеседовал с профессором Клаусом Цихутеком, возглавляющим Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств: эта государственная структура отвечает за регистрацию лечебных препаратов в стране. От имени института Цихутек заявил, что разработка данной (российской) вакцины имеет ряд недостатков.

"Во-первых, мы привыкли, что регистрация происходит после крупных тестирований на людях в рамках третьей фазы. Необходимо получить значительные с точки зрения статистики данные о безопасности и эффективности. Чего в случае с этой вакциной, похоже, сделано не было", – цитирует DW германского профессора.

1 марта 2018 года Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новые виды вооружений РФ, способные стать ответом на развертывание США систем ПРО и выход Вашингтона из Договора об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений.

Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", преодолевающей, как было сообщено, сопротивление любой системы ПРО и не имеющей ограничений по дальности.

"У "Воеводы" (тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета) дальность полета — одиннадцать тысяч километров, у новой системы ограничений по дальности практически нет", — сказал Путин после демонстрации компьютерной модели полета "Сармата". Он также отметил, что "Сармат" способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

"Мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которое вообще не использует баллистические траектории полета при движении к цели, — сказал президент РФ. — А значит, системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны".

"Низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", — подчеркнул Путин.

Слова главы российского государства сопровождались демонстрацией на большом экране видео с моделированием полета крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Демонстрация компьютерного видео полета ракет вызвала неоднозначную реакцию у экспертов и в социальных сетях. Многие усмотрели в этом всего лишь "мультипликационную браваду".

В качестве одного из вариантов для возможного названия российского оружия, о наличие которого 1 марта заявил Владимир Путин, было предложено "буфера Меланьи". Такой вариант инициирован одним из комментаторов поста посольства России в США в социальной сети "Твиттер".

"Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе названий для новой российской крылатой ракеты глобального радиуса действия, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия", — сообщалось в посте дипломатического представительства.

Пользователь по имени Дуглас Хиггинс‏ пояснил свой выбор названия оружия тем, что оно такое же ненастоящее, как и грудь первой леди США.

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