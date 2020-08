архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.08.20 02:19 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia makes corona vaccine, India hawks ‘papads’: Sanjay Raut" Канада - 16 августа 2020 г. Для борьбы с коронавирусом “Россия производит вакцину, а Индия назойливо предлагает дурацкие аюрведические снадобья”

by CanIndia New Wire Service August 16, 2020 Mumbai, Aug 16 (IANS) - Парламентарий от партии Шив Сена Санджай Раут в воскресенье заявил, что в то время как Россия, создав вакцину против коронавируса, первой подала пример «Атманирбхарта» (уверенности в своих силах), Индия все еще занята торговлей «идиотскими снадобьями типа “Лепешки Бхабхиджи” (‘Bhabhiji Papads')». «Россия смело пошла вперед и представила первую в мире вакцину против Covid-19. Президент России Владимир Путин даже ввел его своей дочери, пострадавшей от коронавируса, чтобы показать уверенность своей страны в эффективности вакцины», - сказал он. В Индии, напротив, государственный министр тяжелой промышленности Арджун Рам Мегвал, который публично заявлял, что употребление «Bhabhiji Papads» повысит иммунитет против Covid, теперь, как выяснилось, сам инфицирован», - написал Раут в своей колонке «Rokthok» в в газете партии Шив Сена «Saamana Group». Нападая на министерство АЮШ (индийское министерство Аюрведы, Йоги, Натуропатии, Юнани, Сиддха и Гомеопатии), он сказал, что оно утверждало, будто бы аюрведические лекарства будут эффективны против коронавируса, но теперь министр АЮШ Шрипад Найк сам инфицирован. «Более полдюжины министров в Центре заболели коронавирусом, бывший президент Пранаб Мукерджи пострадал, даже (министр внутренних дел) Амит Шах недавно бессимптомно переболел коронавирусом. А Россия пошла вперед и сделала вакцину и даже не стала заморачиваться и просить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вот это называется - Сверхдержава», - сказал депутат от Шив Сена. Теперь, по его словам, три дня назад стало известно, что председатель фонда храма Айодхья Рам Махант Нритья Гопал Дас инфицирован. «Махант Дас вместе с премьер-министром Нарендрой Моди выступал на церемонии закладки первого камня храма Рам 5 августа, и маски на нем не видели. Он контактировал с Моди и руководителем RSS Моханом Бхагватом, премьер-министр даже пожал руку Маханту. Вопрос в том, будет ли премьер-министр теперь помещен на карантин», - задается вопросом Раут. Нью-Дели, как и Мумбаи, находится в тисках коронавирусного бедствия, - государственные министры, парламентарии, бюрократы и официальные лица заражаются, а национальный капитал, который управляет страной, практически «бездействует», сказал он. «Никаких политических диалогов, взаимодействий, обмена информацией, даже празднование Дня Независимости было приглушенным, никаких протестов… Даже во время беспорядков и войн ситуация не была настолько плоха. Был страх перед Моди и Шахом, но страх перед коронавирусом еще больше », - заявил лидер Шив Сена. Высоко оценив достижения России, Раут сказал, что наши политики «больше любят Америку», и если бы США успешно разработали первую вакцину, индийские лидеры пели бы хвалебные песни президенту США Дональду Трампу. Он также высказал подозрение, «что наши VVIPs (very very important persons - очень-очень важные персоны) и инфицированные чиновники тайно приобрели российскую вакцину, в то время когда о массе простых индийцев, страдающих от Covid-19, побеспокоиться некому». Раут сказал, что, по официальным данным, сейчас в стране 1.4 миллиона безработных, но у правительства нет работы, и Дели никогда прежде не выглядел таким бездельным. «Когда умерла Мумтаз Бегум, император Великих Моголов Шах Джахан построил Тадж-Махал в ее память. Это заняло 20 лет и было завершено в 1652 году. Но тогда это дало работу тысячам людей. Вялость не поможет. Все требуют: «Мы хотим работать» ... Без работы не будет ни правительства, ни администрации, и ничего не может быть достигнуто», - предупредил он. статью прочитали: 2 человек Комментарии