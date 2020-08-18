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Гибридная интервенция: Россия направила в Белоруссию колонны военных машин без опознавательных знаков (видео)

Defence Blog - online military magazine

By   Dylan Malyasov   Aug 17, 2020

Россия начала  финальный этап  реализации  своего плана. Гибридная интервенция в Белоруссию, по-видимому, неизбежна.

Многочисленные свидетели отметили большие колонны крытых  грузовых машин  без опознавательных знаков, с так называемыми путинскими "маленькими зелеными человечками",  на пути из Москвы и Санкт-Петербурга в Белоруссию.

В состав колонн входят  большие немаркированные грузовые  машины типа "Камаз" и "Урал" и автобусы, идентичные транспортным средствам Национальной гвардии России и ОМОНа. Свидетель насчитал в петербургской колонне 30 машин, предположив,  [что в них находятся] 600 человек личного состава в форме без  опознавательных знаков и еще немного в московской колонне.

"День 9 белорусской революции и путинский режим наращивает усилия по вмешательству в соседней стране, восставшей  против своего диктатора", - написал  журналист Джулиан Рёпке в своем Twitter-аккаунте.

Julian Röpcke

@JulianRoepcke

День 9 революции #BelarusRevolution и путинский режим наращивает усилия по вмешательству в соседней стране, восставшей  против своего диктатора. Грузовики спецназа RU - со снятыми  знаками отличия - сняли на видео и опознали по пути из Москвы в  #Belarus. via @CITeam_ru

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1:12 AM · Aug 17, 2020

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Александр Лукашенко, лидер Беларуси, который утверждает, что выиграл спорные президентские выборы, заявил в субботу, что Владимир Путин пообещал ему в случае необходимости помочь в обеспечении безопасности Беларуси, сообщает государственное информационное агентство "Белта".

"Что касается военных вопросов, то у нас есть соглашение с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ. это включает в себя  и  эти инциденты ", - сказал Лукашенко в субботу после разговора с  Путиным, сообщает государственное информационное агентство "Белта".

Телефонный разговор произошел  после того, как Лукашенко заявил, что ему нужно связаться с Москвой из-за растущих протестов против его правления.





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