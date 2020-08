«Нож у горла НАТО»: почему Беларусь важна для США

Угроза вмешательства России с целью помочь Лукашенко подавить протесты резко повышают ставки для НАТО. Если Путин получит контроль над Белоруссией и возможность размещать в этой стране войска, способность НАТО защищать страны Балтии подвергнется серьезному риску, а доверие к альянсу может быть подорвано. И сейчас, более чем когда бы то ни было, кажется, что Путин получит и интеграцию с Белоруссией, и военную базу, считает научный сотрудник вашингтонского аналитического центра American Enterprise Institute (AEI).

Фредерик Каган, директор проекта «Критические угрозы» при AEI , советник группы по делам России в вашингтонском Институте по изучению войны (Institute for the Study of War), высказывает свои соображения по поводу важности событий в Беларуси в материале, опубликованном на американском портале The Hill (специализируется на политических новостях и аналитике, связанных с деятельностью Конгресса США).

Положение Александра Лукашенко резко ухудшилось за последние несколько дней: крупные предприятия объявили забастовку, а сотрудники сил безопасности и государственных СМИ начали переходить на сторону протестующих. Лукашенко объявил, что они с Путиным договорились об условиях вмешательства России, если Белоруссия попросит о помощи. Таким образом, все готово для того, чтобы российские силы какого-либо типа — будь то военные в форме, частные «военные подрядчики» или тайные агенты — вошли в Беларусь и помогли подавить демонстрации мирных людей, выступающих за свои права, излагает Каган свое видение ситуации.

Обращение Лукашенко к Путину знаменует собой драматический поворот.

Он предполагал, что за беспорядками после выборов стоял сам Путин, и стремился дистанцироваться от Москвы. Но либо ситуация настолько ухудшилась, что он боится потерять контроль, либо Путин пригрозил вмешаться против его желания, либо и то, и другое. В любом случае сейчас, более чем когда бы то ни было, кажется, что Путин получит и интеграцию с Белоруссией, и военную базу — то, к чему он давно стремился.

Путь в Балтию через коридор

Беларусь занимает стратегически важное место. Эта cтрана отделяет основную территорию России от Польши и Литвы и охватывает северные подходы к столице Украины. Российский эксклав Калининград от Белоруссии отделяет так называемый Сувалкский коридор (в дословном переводе английское gap означает «провал»). Это участок вдоль границы Польши и Литвы длиной около 100 км. Это единственный сухопутный маршрут, по которому силы НАТО могут попасть из «большой» Европы в страны Балтии.

Это и нынешних условиях может оказаться достаточно сложной задачей — с учетом российских вооружений, размещенных в Калининграде. Если Путин получит возможность разместить сухопутные войска и силы ПВО еще и на белорусской стороне этого «коридора», он может чрезвычайно затруднить способность НАТО поддерживать вооруженные силы в странах Балтии, не говоря уже о переброске подкреплений в случае кризиса, пишет аналитик. Более того, продолжает он, имея наземные силы в часе езды от Калининграда, Путин сможет превратить сегодняшний уязвимый эксклав в завтрашний настоящий нож у горла НАТО.

На момент написания этой статьи Путин еще не направил в Белоруссию войска и, возможно, он этого не сделает. Независимо от исхода нынешнего кризиса, возможно, он и не будет пытаться разместить российские войска в Белоруссии. Но если он захочет это сделать — у НАТО нет адекватного способа ему помешать.

Новые пакеты санкций

Однако Запад может попытаться скорректировать расчеты Путина, дав понять, что превращение Белоруссии в российскую военную базу повлечет за собой ущерб, которые Кремль не сможет себе позволить. США и их партнеры по НАТО должны немедленно подготовить и объявить о пакете экономических санкций, которые будут введены, если российские войска войдут в Беларусь, и о дополнительном пакете, если Россия создаст там военные базы. Эти пакеты должны стать дополнением к санкциям, которые должны применяться, если российские нерегулярные силы будут помогать Лукашенко нарушать права граждан Беларуси.

В данный момент Путин особенно уязвим для давления с помощью дополнительных санкций. Российская экономика страдает от низких цен на энергоносители, долгосрочных санкций, введенных после захвата Крыма и вторжения в Донбасс, и от пандемии коронавируса. Его популярность резко упала, а протесты в самой России стали более многочисленными и упорными. Он добился принятия ряда поправок к конституции, обещающих больше денег рядовым россиянам в прозрачной попытке подкупить свой народ, пишет Фредерик Каган.

Перспективы дальнейшего экономического давления может быть достаточно, чтобы удержать Путина от слишком масштабного и слишком быстрого продвижения в Белоруссии.

Стоит попробовать, считает автор.

Никто в США или в Европе не хочет воевать с Россией. Основная причина существования НАТО — это сдерживание самой возможности нападения на государства-члены альянса.

Относительная независимость от Москвы, которую Беларусь сохраняла до сих пор, была серьезным препятствием для российского авантюризма. Запад должен использовать свои силы экономического убеждения, чтобы попытаться защитить как можно большую часть этой независимости, хотя он и стоит вместе народом Беларуси перед лицом нарастающих притеснений, полагает аналитик American Enterprise Institute.

