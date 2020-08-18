АНАТОМИЯ ПРОТЕСТОВ: ГДЕ В МИРЕ ЛЮДИ ВЫХОДИЛИ НА УЛИЦЫ И ЧЕГО СМОГЛИ ДОБИТЬСЯ

Автор: Денис Лавникевич 13 августа

За последние несколько лет по планете прокатилось несколько волн массовых народных выступлений. По разным поводам, с разным результатом. Одни из протестов (меньшинство) достигли заявленных целей. Другие — не достигли, но заставили мировое сообщество во всеуслышание говорить о своих проблемах. А значит, не прошли безрезультатно.

Что осталось в памяти за последние два года? Франция («желтые жилеты»), Венесуэла (протесты против Николаса Мадуро), Сербия (протесты против карантина и 5G), Гонконг (протесты против усиления влияния Китая), США (Black Lives Matter), Чили (экономические проблемы), Боливия (свержение Эво Моралеса), Россия (Хабаровск).

ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ 2019 ГОДА, ЧИЛИ

Фото: Carlos Figueroa

В Чили почти два месяца проходили массовые митинги. Волна протестов и погромов началась с недовольства повышением цен на проезд в метро. После первых акций правительство страны отменило повышение, но люди продолжили выходить на улицы, требуя уже отставки президента. Во время очередного разгона акции протеста 12 ноября протестующие стали применять мощные лазерные указки. Так чилийцы слепят правительственные дроны и камеры наблюдения. Похожую тактику применяли в Гонконге. «Чили погрузился в киберпанк», — писали в соцсетях.

Да, причиной выступлений изначально стала повышенная плата (на 4%!!!) за проезд в общественном транспорте столицы Чили Сантьяго. Но на деле людей не устраивало множество вещей: низкая доступность образования и медицины, низкие зарплаты и рост тарифов. Результат: протесты, поджоги с гибелью людей, комендантский час и прекращение экономической активности.

Активные столкновения протестующих с полицией начались 19 октября. Многотысячное шествие в Сантьяго закончилось схватками у президентского дворца, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Президент Чили, бывший инвестор-миллиардер Себастьян Пиньера, объявил чрезвычайное положение и комендантский час. Пиньера отменил повышение тарифов на транспорт, но заявил, что не боится силового противостояния. Впервые со времен падения режима Аугусто Пиночета на улицах чилийских городов появились войска и бронетехника. Протесты это не остановило, более того, протестующие вышли на улицы с пустыми кастрюлями, требованиями отставки президента и экономических реформ.

Митингующие объясняли: причина протестов в том, что через три десятка лет с момента падения военной диктатуры люди не чувствуют значимого улучшения уровня жизни и требуют социальной справедливости. Иначе говоря, неолиберальная модель развития Чили провалилась. Эту модель поддерживали западные страны, приняв Чили в ОЭСР, «клуб развитых экономик», а Всемирный банк ставил в пример чилийский опыт регулирования рынка труда и пенсионную реформу.

Но — не получилось. Неэффективное перераспределение не смогло смягчить колоссальное неравенство и бедность. Пенсионеры живут на $200-300 в месяц в стране, где уровень цен составляет 80% от уровня США. В стране практически свернута распределительная пенсионная система, приватизировано образование и здравоохранение.

С другой стороны, Чили добилась значимых успехов в экономике — это тоже нельзя отрицать. С 1990 по 2015 год доходы беднейших 10% населения выросли на 439%, а богатейших 10% — вдвое меньше, на 208%. Уровень бедности за 30 лет сократился с 45 до 8,6%, сформировался средний класс. Чили отличается высокой социальной мобильностью: 23% родившихся в семьях из 25% населения с самыми низкими доходами в течение жизни достигают уровня дохода самых обеспеченных 25%.

Протесты в Чили подавлялись властями не слишком жестко и постепенно сами сошли на нет. В стране начались ограниченные реформы.

ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ 2019 ГОДА, БОЛИВИЯ

Президент Боливии Эво Моралес, руководивший страной с 2006 года, 10 ноября 2019-го объявил, что подает в отставку. После его победы на прошедших 20 октября президентских выборах в стране проходили протесты, в которых участвовали полицейские и военные. Основным конкурентом Моралеса, набравшего 47,08% голосов, был Карлос Меса, получивший 36,51%. Отрыв более чем в 10% по боливийским законам позволил объявить Моралеса победителем в первом туре. Первые результаты выборов были опубликованы через несколько часов после закрытия избирательных участков, но затем подсчет голосов прервался, что насторожило оппозицию.

Фото: Paulo Fabre Ruiz

После объявления итогов выборов в Боливии начались протесты, Моралес ввел режим чрезвычайного положения и обвинил оппозиционеров в попытке организовать госпереворот. На сторону протестующих перешли полицейские, потом к ним начали присоединяться военные. На фоне протестов Моралес решил сменить состав Верховного избирательного трибунала и провести новые выборы, но главнокомандующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал его покинуть свой пост. Вслед за Моралесом в отставку ушло почти все руководство страны.

Вскоре стало известно, что на выборах Моралеса поддерживали российские политтехнологи, которых в Боливию отправил «Росатом». Российская корпорация строит рядом с Ла-Пасом ядерный центр и опасалась, что смена власти поставит строительство под угрозу.

В итоге Эво Моралес сбежал в единственную страну, которая согласилась его принять, — Мексику — и обещал вернуться на родину «с новыми силами».

Примечательно, что в 2016 году Моралес провел референдум, требуя изменить Конституцию Боливии, чтобы иметь возможность выдвигаться в президенты неограниченное количество раз (узнаете?). Большинство жителей страны тогда проголосовали против, но Моралес и его партия сумели провести нужное решение через Конституционный суд.

Моралес, представитель индейцев аймара, стал первым президентом из числа коренных жителей. Он обещал избирателям социалистическую политику: поддержку коренного населения Америки, субсидии фермерам, массовую социальную помощь. Какое-то время ему удавалось исполнять эти обещания за счет приватизации нефтяного сектора Боливии, что вызвало временный приток инвестиций.

Однако его политика социальной поддержки беднейших слоев населения за счет увеличения налогообложения среднего класса и бизнеса настроила против Моралеса значительную часть избирателей, особенно в более богатых провинциях. Результат этого недовольства — то, что сразу после бегства Моралеса Боливия вышла из социалистического альянса (Боливарианский альянс) стран Латинской Америки.

Экономика Боливии последние годы росла, но это было монетарное безумие под соусом популизма. Денежно-кредитная экспансия стала средством финансирования безрассудных государственных расходов, разрастания госаппарата.

КОНЕЦ 2018-ГО, ФРАНЦИЯ

Французы всегда были законодателями моды — что в одежде, что в революциях. Именно там в конце 2018 года и зародилось самое известное спонтанное протестное движение без выраженного лидера.

Движение «желтых жилетов» получило название из-за светоотражающих желтых жилетов, используемых участниками манифестации с целью идентифицировать принадлежащих к нему. Первоначально причиной протестов послужило намерение Макрона повысить налог на моторное топливо, в основном на дизель. Затем требования участников расширились до отставки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона. Движение быстро набирало обороты, приобретая политический окрас.

Фото: Thomas Bresson

И вот еще одна особенность протестов «нового типа»: движение «желтых жилетов» открыто поддержали несколько лидеров основных политических партий и политических движений: от левых (Жан-Люк Меланшон и Оливье Безансон) и центристских (Жан Лассаль) до правых (Лоран Вокье и Марин Ле Пен).

Еще одна особенность — атака на самые уязвимые места капиталистической системы. Например, протестующие могли в определенный день заявиться в одно конкретное отделение какого-либо банка и потребовать выплаты наличных со своих счетов. Банк не мог этого сделать, так что его работа блокировалась.

Но со временем нормальные антисистемные протесты стали более маргинальными, а французская полиция научилась бороться с распределенным протестом. К тому же Макрон не раз предлагал переговоры, но они так и не состоялись — по сути из-за того, что у «желтых жилетов» не было лидеров.

Новая волна протестов «желтых жилетов» началась с 5 декабря 2019 года в связи с пенсионной реформой. Париж охватили массовые забастовки и новые погромы. 11 января 2020 года на протесты в столице Франции вышли более 150 тыс. человек. Протесты быстро переросли в столкновения с полицией, демонстранты начали бросать в правоохранителей камни и бутылки, те в ответ применили слезоточивый газ. Новые столкновения произошли 28 января.

Однако вскоре пришел коронавирус и всех успокоил. С середины марта новостей о выступлениях «желтых жилетов» нет.

По итогам протестов с ноября 2018 года участникам движения вынесено более 7200 обвинительных приговоров, из них около 900 — к тюремному заключению. 11 января 2020 года правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии.

С 2014 ГОДА, ВЕНЕСУЭЛА

Фото: María Alejandra Mora (SoyMAM)

Затяжные протесты, альтернативный президент, обвал экономики, кровь на улицах и массовая эмиграция. Нет, это не Беларусь, это Венесуэла. Там протесты идут с февраля 2014 года, периодически прерываясь на поиски еды — страна реально балансирует на грани голода, до 20% венесуэльцев уже эмигрировали.

Тем не менее сменивший Уго Чавеса президент Николас Мадуро остается у власти. Несмотря даже на то, что многие страны мира с января 2019-го признают президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо — председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Злые языки утверждают, что залог сохранения Мадуро у власти — армия, набранная из беднейших слоев населения, и торговля наркотиками. Политологи указывают также на феномен « колективос».

2020 ГОД, США

Black Lives Matter вспыхнули там, где их точно не ждали. Казалось бы, в США, с их давней позитивной дискриминацией (на работу скорее возьмут негра, а не белого, при прочих равных), с их опытом борьбы с расизмом, проблема этого самого расизма решена.

Фото: Fibonacci Blue

Но, оказывается, нет. Хотя скажу честно, про протесты BLM говорить сложно. С одной стороны — действительно, полицейское насилие нередко неоправданное. С другой — сложно спорить со статистикой, по которой афроамериканцы (18% американского общества) совершают 55% всех преступлений. Да и непонятно, почему протест против «белого доминирования» на улицах американских городов выливается в грабеж и погромы магазинов, которые зачастую черным же и принадлежат.

В общем, история BLM еще ждет своих исследователей. Показательно, что долгое время реального противодействия погромщикам не было — политики и либеральные СМИ давили на полицию, чтобы она ничего не делала. Потом в одних регионах вмешались губернаторы, призвавшие Национальную гвардию, в других — очухалась полиция, в третьих — белые граждане республиканских взглядов вспомнили о том, что у них дома есть огнестрельное оружие.

Но главное: Black Lives Matter объединено идеей, но не имеет формальной иерархии или структуры. Точно так же, как многие протесты последнего времени, включая Беларусь.

ЛЕТО 2020-ГО, РОССИЯ

Хабаровск «вспыхнул» после того, как там арестовали «уважаемого человека» — экс-губернатора Сергея Фургала. Начались многотысячные шествия и митинги, порой перерастающие в стычки с полицией и нацгвардией. На митингах люди скандировали: «Фургал — наш выбор!», «Путина в отставку!», «Это наш край», «Путина на мыло», «Мы здесь власть», «Свободу Фургалу» и «Дегтярева долой!» К митингам присоединился Владивосток, акции также прошли в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре и ряде других городов. Люди, помимо прочего, требовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве.

Митинг в Хабаровске, 8 августа 2020. Фото: Incredible Terence

И этот протест тоже носит спонтанный безлидерный и беспартийный характер. Горожане самостоятельно выбрали местом своего сбора площадь Ленина и марши по центру города с 18:00 по будням и с 12:00 в выходные.

Вот уж точно — не ожидали. Бунт в Хабаровске грозит стать самым заметным событием российской политической жизни в 2020 году — даже более важным, чем театральное изменение Конституции РФ. У российской власти есть свои резоны обижаться на «мятежников». Кремль, так ему кажется, пролил на граждан в ходе пандемии COVID-19 царские щедроты, проявил мудрость и спас население от мора, а затем предложил самую замечательную в Галактике Конституцию. И вот она — черная неблагодарность толпы холопов.

Хабаровск — важный край уже по той причине, что по площади он примерно равен Турции и заметно больше Франции. Только кто-нибудь слышал, чтобы Турция и Франция не могли себя прокормить? А Хабаровску просто для жизни в год Москва выделяет 6,4 млрд российских рублей.

Можно долго рассказывать о происходящем, но мое внимание обратилось на один момент: очень быстро пропагандисты центральных московских телеканалов нашли в хабаровских событиях «украинский след». И жовто-блакитные флаги на протесте кто-то заметил, и украинцев в тот регион когда-то переселяли, и флаг «Дальневосточной республики» очень похож на флаг Украины. Странно, что визитку Яроша на месте протестов не нашли…

Именно поэтому сейчас Москва развернула информационную кампанию, продвигая в массы теории о том, что митинг в Хабаровске — это не воля народа, а активность иностранных спецслужб или «купленные» кем-то люди. Кремль пытается «взорвать» региональный патриотизм, наказывая за проявление политической осознанности. Мирный протест «за справедливый суд и свободу Фургала» Москва пытается выставить как несанкционированный и экстремистский. Уже и теракты там якобы предотвращали, и исламских боевиков задерживали… Японских шпионов только пока не нашли. Однако протест только нарастает, он уже перекинулся на Владивосток, где несколько тысяч граждан скандировали: «Мы — Дальний Восток!!! Москва, услышь нас!»

Статус: в процессе.

ИЮЛЬ 2020-ГО, СЕРБИЯ

Самые интересные массовые протесты последнего времени. Сербы вышли на улицы Белграда, протестуя против карантина из-за COVID-19, против сотовой связи 5G, а некоторые — даже против того, что Земля круглая (это не шутка).

Все началось с того, что власти Сербии сняли карантинные ограничения перед парламентскими выборами. А потом были вынуждены вновь их вводить из-за роста числа заболевших. Тогда-то жители столицы и вышли на улицы в знак протеста.

Протесты были отмечены беспорядками, драками с полицией и требованиями отставки президента Александра Вучича. Телевизионные кадры показывали, как в полицию летели камни, фаеры, а одна из групп радикалов пыталась штурмовать здание парламента. Полиция ответила дубинками и слезоточивым газом.

Фото: OakMapping

Фото: OakMapping

В тот же день Вучич объявил о введении в сербской столице комендантского часа. «Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах — тревожная. С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше пяти человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника», — заявил он в обращении к нации.

Среди протестующих было очень много людей с альтернативными взглядами на мироустройство: отрицающих коронавирус, обвиняющих сотовую связь 5G в порабощении людей и даже требующих признания того факта, что Земля — плоская (странно, зачем специально признавать очевидное)?

Протесты затихли после нескольких дней на фоне комендантского часа и недоумения большинства населения.

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