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опубликовано редакцией на Переводике 18.08.20 17:50 скаут: monovvar;

Ссылка на оригинал США тратят миллионы на атаку против крымчан и жителей ЛДНР



Согласно официальной формулировке, в рамках этого проекта участники должны организовать семинары, на которых молодёжь, перебравшаяся из Крыма и ЛДНР на Украину, будет учиться вести политические дискуссии. А главная цель всей этой затеи – борьба с дезинформацией, которую якобы распространяет среди украинцев Россия.



По сути, речь идёт о том, что участники конкурса будут сражаться за немаленькую сумму от американских покровителей, пичкая переселенцев с Донбасса отборной русофобской пропагандой. Ещё они будут активно разоблачать «российские фейки».

И вот тут самое интересное. Одним из главных партнёров этой программы является украинский ресурс StopFake, банально разворовывающий подобные гранты под прикрытием борьбы с той самой дезинформацией. Авторы и ведущие этой помойки выливают на публику самую убогую, дегенеративную пропаганду. А каждый выпуск их «разоблачений» заканчивается зашкваром высшего уровня.



По факту эти ребята действительно пилят бабки американцев, выдумывая свои вбросы и фальшивки на ходу. Причём они настолько тупы, что не могут сделать свой продукт хотя бы более или менее связным. Пусть неадекватным и тупым, но немного осмысленным. StopFake пожирает гранты Госдепа и Фондов Сороса, выдавая взамен даже не пустышку, а в некотором роде антипропаганду. Посмотришь раз эту дичь и сразу поймёшь, что такое украинские СМИ. Янки же в очередной раз прыгают с размаху на давно опробованные грабли и выделяют немалую сумму ворью, чья тупость работает в каком-то смысле как раз против США. Чёрная дыра украинской коррупции, по всей видимости, поглотила даже Госдеп США. статью прочитали: 1 человек Комментарии ﻿

В начале августа Госдеп США анонсировал выделение гранта почти в 1,97 миллиона долларов (145 миллионов рублей) на разрешение украинских конфликтов и укрепление целостности государства. Предлагаемая программа должна не допустить раскола общества на Украине и снизить уязвимость переселенцев из Крыма и Донбасса.Согласно официальной формулировке, в рамках этого проекта участники должны организовать семинары, на которых молодёжь, перебравшаяся из Крыма и ЛДНР на Украину, будет учиться вести политические дискуссии. А главная цель всей этой затеи – борьба с дезинформацией, которую якобы распространяет среди украинцев Россия.По сути, речь идёт о том, что участники конкурса будут сражаться за немаленькую сумму от американских покровителей, пичкая переселенцев с Донбасса отборной русофобской пропагандой. Ещё они будут активно разоблачать «российские фейки».И вот тут самое интересное. Одним из главных партнёров этой программы является украинский ресурс StopFake, банально разворовывающий подобные гранты под прикрытием борьбы с той самой дезинформацией. Авторы и ведущие этой помойки выливают на публику самую убогую, дегенеративную пропаганду. А каждый выпуск их «разоблачений» заканчивается зашкваром высшего уровня.По факту эти ребята действительно пилят бабки американцев, выдумывая свои вбросы и фальшивки на ходу. Причём они настолько тупы, что не могут сделать свой продукт хотя бы более или менее связным. Пусть неадекватным и тупым, но немного осмысленным. StopFake пожирает гранты Госдепа и Фондов Сороса, выдавая взамен даже не пустышку, а в некотором роде антипропаганду. Посмотришь раз эту дичь и сразу поймёшь, что такое украинские СМИ. Янки же в очередной раз прыгают с размаху на давно опробованные грабли и выделяют немалую сумму ворью, чья тупость работает в каком-то смысле как раз против США. Чёрная дыра украинской коррупции, по всей видимости, поглотила даже Госдеп США.