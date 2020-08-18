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опубликовано редакцией на Переводике 18.08.20 17:50
скаут: monovvar;
 
 

США тратят миллионы на атаку против крымчан и жителей ЛДНР

В начале августа Госдеп США анонсировал выделение гранта почти в 1,97 миллиона долларов (145 миллионов рублей) на разрешение украинских конфликтов и укрепление целостности государства. Предлагаемая программа должна не допустить раскола общества на Украине и снизить уязвимость переселенцев из Крыма и Донбасса.

Согласно официальной формулировке, в рамках этого проекта участники должны организовать семинары, на которых молодёжь, перебравшаяся из Крыма и ЛДНР на Украину, будет учиться вести политические дискуссии. А главная цель всей этой затеи – борьба с дезинформацией, которую якобы распространяет среди украинцев Россия.

По сути, речь идёт о том, что участники конкурса будут сражаться за немаленькую сумму от американских покровителей, пичкая переселенцев с Донбасса отборной русофобской пропагандой. Ещё они будут активно разоблачать «российские фейки».
И вот тут самое интересное. Одним из главных партнёров этой программы является украинский ресурс StopFake, банально разворовывающий подобные гранты под прикрытием борьбы с той самой дезинформацией. Авторы и ведущие этой помойки выливают на публику самую убогую, дегенеративную пропаганду. А каждый выпуск их «разоблачений» заканчивается зашкваром высшего уровня.

По факту эти ребята действительно пилят бабки американцев, выдумывая свои вбросы и фальшивки на ходу. Причём они настолько тупы, что не могут сделать свой продукт хотя бы более или менее связным. Пусть неадекватным и тупым, но немного осмысленным. StopFake пожирает гранты Госдепа и Фондов Сороса, выдавая взамен даже не пустышку, а в некотором роде антипропаганду. Посмотришь раз эту дичь и сразу поймёшь, что такое украинские СМИ. Янки же в очередной раз прыгают с размаху на давно опробованные грабли и выделяют немалую сумму ворью, чья тупость работает в каком-то смысле как раз против США. Чёрная дыра украинской коррупции, по всей видимости, поглотила даже Госдеп США.

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