архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 20.08.20 03:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “rfi (radiofrance internationale)”,

"The axe that killed Leon Trotsky now a museum exhibit" Франция - 19 августа 2020 г. Архивы августа: ледоруб, которым 20 августа 1940 года убили Льва Троцкого, выставлен в музее Issued on: 19/08/2020 Ледоруб, которым убили Льва Троцкого, исчез вскоре после ужасного убийства 20 августа 1940 года, историк шпионажа Кит Мелтон нашел его в 2005 году и сейчас он экспонируется в Международном музее шпионажа / AFP. Вашингтон (AFP) Ледоруб, вонзившийся в череп русского революционера Льва Троцкого во время его ужасного убийства в Мексике 20 августа 1940 года, сегодня входит в число ценных экспонатов вашингтонского Международного музея шпионажа. Киту Мелтону, историку шпионажа ЦРУ, потребовалось почти четыре десятилетия, чтобы его найти, а также выяснить, почему наемный убийца, посланный Иосифом Сталиным убить Троцкого, Рамон Меркадер, использовал именно ледоруб. Мелтон, который прочесал весь мир, чтобы собрать коллекцию гениальных и страшных орудий черного искусства шпионажа, которая ныне выставлена в музее, с 1970-х годов занимался поиском этого орудия убийства. Ледоруб исчез вскоре после убийства. Много раз, следуя в своих поисках подсказкам из Мексики, России и других стран, Мелтон возвращался домой с пустыми руками. «Мне нравятся такие детективные охоты. Это действительно бросило мне вызов», - сказал он. - Почему ледоруб? - Во время поиска он также сосредоточился на загадке: почему был выбран ледоруб? Опытный альпинист, Меркадер умело обращался с этим инструментом. Но просто застрелить 61-летнего революционера было бы намного легче, и несколько неудачных попыток сделать это были предприняты русским НКВД (тайная полиция). Троцкий никогда не покидал свою небольшую резиденцию в мексиканской столице, где он жил в изгнании, под охраной горстки бойцов вооруженной охраны. Но Меркадер попал в немногочисленный “ближний круг” революционера как любовник нью-йоркской троцкистки, которая считала его придерживающимся левых взглядов сыном богатого бельгийского дипломата - прикрытие было разработано НКВД. После переезда в Мехико Меркадер мог входить и выходить с территории виллы Троцкого без обыска. Одним из вариантов было застрелить Троцкого, но это было чревато шумом, который затруднил бы побег. К тому же, за несколько недель до запланированного акта, Троцкий, по словам Мелтона, установил на входе новые металлические ворота, управляемые электрическим выключателем в будке охраны. Это означало, что Меркадеру, чтобы он мог пройти мимо ничего не подозревающих охранников, надо было тихо и мгновенно убить Троцкого ударом ледоруба,. «Я умел обращаться с ледорубом как редко кто умеет, мне было достаточно двух ударов, чтобы разбить огромную глыбу льда», - сказал Меркадер полиции позже. Но где его взять в Мексике? Оказывается, у сына владельца резиденции Меркадера был один и он его украл. Меркадер укоротил длинную рукоять наполовину и вошел на территорию в день нападения, пряча ледоруб вместе с запасным пистолетом и ножом под плащом. Все пошло не так, как планировалось: ледоруб вошел в череп Троцкого на глубину 2,75 дюйма (70 миллиметров), но не убил его. Жертва кричала и сопротивлялась, охранники подняли тревогу и Меркадер был схвачен. На следующий день Троцкий скончался в больнице. И после демонстрации на полицейской пресс-конференции ужасное орудие убийства исчезло. На протяжении многих лет Мелтон перевидал множество ледорубов, которые якобы были оригиналами, в том числе выставленный в пражском музее. Но все они были или не той марки или не той модели от австрийского производителя Werkgen Fulpmes. - Кровавый отпечаток пальца - Наконец, в 2005 году, дочь бывшего офицера мексиканской полиции Ана Алисия Салас рассказала, что много лет хранила ледоруб под кроватью. Он идеально подошел под описание, и Мелтон в конце концов купил его для своей коллекции - за сколько он не скажет. Еще один элемент имел решающее значение для головоломки: на полицейских снимках 1940 года показан кровавый отпечаток пальца на оружии. Мелтон рассказал, что работая с ведущим судебным экспертом ФБР, «мы смогли определить, есть ли следы кровавого отпечатка пальца на ледорубе». «Контур рисунка идеально соответствовал отпечатку пальца, изображенному на фотографии».



статью прочитали: 2 человек Комментарии