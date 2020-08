архив



"From the Archives, 1968: Soviet tanks invade Prague" Австралия - 20 августа 2020 г. Архивы августа: 1968 год - советские танки захватывают Прагу By Staff Correspondent August 20, 2020 Впервые опубликовано в The Sydney Morning Herald 22 августа 1968 г. Прага охвачена насилием | Список погибших растет, советские танки захватывают ключевые точки Прага, среда, 21 августа 1968 года . Сегодня [21 августа 1968 года], по всей Праге слышна стрельба, советские войска на танках захватили ключевые точки столицы. Сообщается, что в ходе спорадических уличных столкновений, были убиты, по меньшей мере, пять чехословаков. Оккупанты окружили здание Центрального комитета Коммунистической партии Чехии, где содержится реформистский лидер страны Александр Дубчек. Президиум чехословацкого парламента потребовал, чтобы Советский Союз и его союзники по Варшавскому договору вывели свои войска, оккупировавшие страну ночью. Первая страница «Сидней Морнинг Геральд» от 22 августа 1968 года с репортажем о советском вторжении в Прагу. CREDIT: THE SYDNEY MORNING HERALD В сообщении последней незанятой радиостанции в Чехословакии - в Пльзене, в 50 милях к югу от Праги, говорится, что по всей стране в столкновениях погибло 25 человек, но не приводится никаких подробностей. Чешское информационное агентство ЧTK сообщило, что в Праге, где глумящиеся толпы окружили российские танки, «несколько» человек было убито и по меньшей мере 57 ранено. ЧTK сообщило, что, во время волнений, два советских танка были подожжены, а пражане писали на стенах мелом надписи «Русские, убирайтесь домой!», разъезжали по улицам на грузовиках со своими национальными флагами и сооружали баррикады. Войска, поддерживающие танки, стреляли над головами угрожавшей им толпы и по окнам верхних этажей окружающих зданий, над городом с шумом проносились низколетящие самолеты. Местами танкам приходилось пробиваться через импровизированные заграждения из брошенных машин. Но русским, похоже, был дан приказ по возможности избегать кровопролития. Президент Людвик Свобода заявил в радиообращении к своим гражданам, что не может дать никаких объяснений вторжению. Он призывал к спокойствию. От г-на Дубчека не было никаких известий. Дипломатические наблюдатели в Москве заявили, что свержение его режима и замена его просоветскими лидерами предрешены. Распространились слухи, что один из главных помощников г-на Дубчека, доктор Честимир Цисар, и другие известные чехословаки были задержаны полицией безопасности. Президиум Коммунистической партии Чехии заявил, что считает вторжение противоречащим всем отношениям между коммунистическими государствами и отрицанием основных норм международного права. Советское правительство заявило, что оно направило в Чехословакию свои войска вместе с войсками Болгарии, Восточной Германии, Польши и Венгрии для предотвращения поддерживаемой из-за рубежа «контрреволюции». Официальное советское информационное агентство ТАСС сообщило, что войска были отправлены по просьбе «чехословацкого правительства и партийных лидеров», но не уточнило, каких именно. Войска немедленно покинут страну, когда угроза интересам Советского Союза и других стран Восточной Европы будет устранена и «законные власти» Чехословакии, сочтут их присутствие ненужным. В решительном заявлении лидерам пяти вторгшихся наций Президиум чехословацкого парламента сказано: «В этот момент, когда на улицах Праги раздаются выстрелы, мы самым решительным образом просим вас немедленно отдать приказ о выводе всех войск. «Президиум нашего Национального собрания (парламента) выражает свое глубокое и принципиальное несогласие с действиями союзных войск, которые сегодня без всяких на то оснований начали оккупировать нашу республику. «Это нарушение суверенитета нашего государства, что недопустимо для наших дальнейших взаимоотношений». статью прочитали: 53 человек Комментарии