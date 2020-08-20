Архивы августа: 20 лет после «Курска» - от трагедии к попытке подводного господства на севере

Ведущий кремлевского информационного ресурса «Вести недели» Дмитрий Киселев расписывает достоинства подводной лодки «Белгород» в момент ее спуска на воду в Северодвинске в 2019 году. Снимок экрана программы «Вести» канала «Россия 1»

Новейшие российские подводные лодки специального назначения «Белгород» и «Хабаровск», которые через несколько лет сойдут с завода в Северодвинске, могут изменить природу подводной войны.

By Thomas Nilsen августа 11, 2020

Вспомним: это были первые более чем за десять лет крупные учения Северного флота, которые должны были показать миру способность постсоветского российского флота играть мускулами хотя бы в своих собственных водах. Вместо этого неудачный пуск продемонстрировал плачевное состояние атомных подводных сил.

12 августа 2000 года стало самым печальным днем в новейшей истории Северного флота.

В течение двух недель августа 2000 года весь мир в прямом эфире наблюдал, как одна за другой спасательные операции оканчивались неудачей. Не выжил ви один из 116 членов экипажа и двух военных специалистов на борту.

Все началось в том же году. Исполняющий обязанности президента Владимир Путин 26 марта 2000 года победил на президентских выборах. Вскоре после этого, 6 апреля, Путин отправился в главную базу Северного флота Североморск, где погрузился на стратегическую подводную лодку «Карелия» и вышел в Баренцево море. Он провел ночь на борту, наблюдая за пуском межконтинентальной ракеты «Синева» и восхваляя подводный флот как основу российского ядерного сдерживания.

Апрель 2000 года: Путин на борту стратегических подлодок «Карелия» и «Борисоглебск» во время учений в Баренцевом море. Фотографии: Кремль

Кроме того, президент дал понять, что российские подлодки снова должны выходить в Мировой океан после 90-х, когда они в основном оставались в своих портах.

Следуя апрельскому поручению президента, Северный флот начал подготовку к крупнейшим за многие годы учениям. Особая роль отводилась «Курску», многоцелевой подлодке проекта 949А «Антей» («Оскар‒II» в кодификации НАТО), несущей крылатые ракеты и торпеды — сначала принять участие в августовских учениях в Баренцевом море, а затем отправиться в Средиземное море, чтобы показать миру, что российский флот больше не отсиживается на своих базах.

До Средиземного моря «Курск» так и не добрался. Он затонул к северо-востоку от Мурманска в Баренцевом море после взрыва торпеды на борту.

Первые новости о судьбе подлодк появились двое суток спустя, утром 14 августа. Сначала российский Северный флот отказывался от помощи из-за рубежа. Когда стало ясно, что его спасательная мини-подлодка не справляется, была принята помощь Норвегии и Великобритании. Последовавшая за этим российско-норвежско-британская спасательная операция была спонтанной, когда приходилось учиться на ходу в условиях нехватки времени.

Через семь дней после затопления норвежским водолазам наконец-то удалось открыть люк в корме лодки. Пузырьки воздуха не появились — весь корпус был заполнен водой. Выживших не было.

Сам Путин предпочел не возвращаться из своей летней резиденции на берегу Черного моря, пока не стало ясно, что выживших нет. Когда президент впервые появился в Видяево на Кольском полуострове, где базировался «Курск», на него набросились с критикой из-за то, что люди посчитали неверной действиями по спасению. В тот день в Видяево Путин понял, что такое прямой эфир телевидения.

Этот урок стоил России большей части свободы прессы.

В 2002 году то, что осталось от «Курска», подняли со дна моря и разделали на металлолом. Ее реакторный отсек теперь находится на хранении в Сайда-губе, а рубка стала памятником в Мурманске. Фото: Томас Нильсен

«Курск» был одной из четырех атомных многоцелевых подводных лодок проекта 949А «Антей» в составе Северного флота. Остальные три — «Воронеж», «Смоленск» и «Орел» — все еще в строю.

Строительство пятого «Антея», получившего название «Белгород», было приостановлено за три года до затопления «Курска». Однако в сентябре 2000 года строительство решили возобновить, но работы почти не велись, поскольку у северодвинского «Севмаша» не было денег, а Москва мало что могла предложить.

На тот момент готовность «Белгорода» составляла 75 процентов. В 2012 году было решено перестроить его в сверхсекретное судно проекта 09852 для Главного управления глубоководных исследований российского Минобороны (ГУГИ). Флот ГУГИ базируется в губе Оленьей на Кольском полуострове и в Северодвинске на Белом море.

Когда 184-метровый «Белгород» спускали на воду в апреле 2019 года, Barents Observer писал, что он станет самой длинной подлодкой в мире. Однако больший интерес представляют задания, которые ему придется выполнять.

Дополнительное пространство, образовавшееся в результате удлинения корпуса, можно использовать для перевозки оборудования для глубоководных работ, например малых ядерных реакторов, предназначенных для энергоснабжения секретных военных объектов на дне Северного Ледовитого океана.

Снизу корпуса могут прикрепляться мини-подлодки вроде «Лошарика» или других подлодок-шпионов. Также считается, на «Белгороде будут размещаться шесть ужасающих подводных беспилотников «Посейдон» — оружия судного дня, которого мир еще не видел.

Подводная лодка «Белгород» с закрепленным к ее корпусу «Лошариком». Предоставлено сайтом Covert Shores

«Посейдон» также является связующим звеном между «Белгородом» и следующей подводной лодкой-прототипом «Хабаровск» проекта 09835, строящейся в Северодвинске.

Ожидается, что «Хабаровск» спустят на воду до конца этого года. Он станет первым представителем совершенно новой категории подлодок. По словам эксперта по подводной войне Х.И. Саттона, ведущего сайт Covert Shores, новый корабль, вероятно, станет определяющей подлодкой 2020-х годов, поскольку представляет собой нового и сложного противника.

«ВМФ России потихоньку разрабатывает совершенно новую категорию подводных лодок, уникальные возможности которых могут повлиять на характер подводной войны», — пишет он в аналитической статье в журнале Forbes.

Фотографий «Хабаровска» в открытом доступе нет, но, судя по чертежам, за основу новой подлодки взят корпус стратегических подлодок проекта «Борей». Вместо баллистических ядерных ракет на нем будут размещаться атомные подводные беспилотники «Посейдон». Шесть штук, если верить предположениям в открытых источниках.

«Если планы России не изменятся, «Хабаровск», вероятно, станет новой мишенью противолодочной войны Запада в следующем десятилетии, в частности, ВМС США и Королевского флота, чей атомный подводный флот имеет давнюю традицию преследования российских подлодок», — пишет Саттон.

Он добавил: «Лодки, вооруженные «Посейдонами», поставят перед этими охотниками новые задачи».

Планируются еще две подлодки проекта 09835.

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщало, что «Посейдон» будет способен нести ядерную боеголовку мощностью до 2 мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.

Сообщается, что беспилотник способен погружаться на глубину до 1000 метров и благодаря реакторной установке может пересекать океаны. «Посейдон» станет еще одной опорой российского ядерного сдерживания.

«Курск» затонул из-за торпеды.

Наверное, самые худшие последствия крупной аварии при испытании атомной подлодки с «Посейдоном» на борту в северных водах даже невозможно представить.

И, конечно, скрытность военных со времен катастрофы «Курска» никуда не делась.

Прошлогодние смертельные аварии атомной подводной лодкой «Лошарик» и ракеты «Буревестник» ясно показали, чего можно ожидать.

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