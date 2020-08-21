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"Я ваш большой фанат"

В США обнародовали письма Трампа Путину

20 августа,  Автор: Айбекова Сауле 

Комитет Сената по разведке США обнародовал ранние письма Дональда Трампа президенту России, датируемые с 2008 года. Еще до того, как Трамп стал главой государства США, передает NUR.KZ.

 Фото: Drew Angerer/Getty Images 

Первое письмо написано в 2008 году. В нем Трамп поздравляет президента России с присуждением звания "Человека года" по версии журнала Time. "Я ваш большой фанат", - добавил будущий глава администрации Белого дома. 

Фото: Mail Online 

Второе послание датируется 2013 годом, где Трамп приглашает Путина на конкурс "Мисс Вселенная", который прошел в Москве. Он дописал в конце фразу о "Самых красивых женщинах на Земле!". В послании американский миллиардер подчеркивает, что лично хотел бы пригласить президента России стать почетным гостем на данном конкурсе.

 "Мы отказались от многих стран в пользу проведения конкурса в России", - говорится в письме. 

Путин ответил на письмо словами поздравления, но выразил сожаление о том, что не сможет присутствовать на "Мисс Вселенная". Но надеется, что гости этого масштабного мероприятия останутся неравнодушны к столице России и сохранят приятные воспоминания о конкурсе, передает Mail Online. 

Фото: Mail Online 

Однако во время президентских выборов, которые проходили в 2016 году, Трамп заявлял, что никаких отношений с Россией не имеет. Напомним, что бывший сотрудник министерства нацбезопасности США рассказал о том, что Дональд Трамп был "вне себя", когда ему говорили прекратить влияние России на президентские выборы. В Белом доме остерегались этой темы.

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