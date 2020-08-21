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дата публикации 21.08.20 04:34
скаут: Игорь Львович;
   
 

Энерговойны продолжаются: Россия против Балтии

Отдел международной политики 19 августа 2020

Влиятельный журнал The Economist опубликовал некий прогноз об энерговойнах, возможных в пространстве между Россией и странами Балтии. В нем издание допускает, что у России есть возможность организовать перебои в поставке электроэнергии в страны Балтии, которые готовятся стать частью европейской электросети.

Отмечается, что Латвия, Литва и Эстония, которые в свое время были присоединены к Советскому Союзу с его энергосистемой, сейчас принадлежат к Евросоюзу и независимы от Единой энергосистемы России, которая покрывает часть Восточной Европы.

Именно поэтому Москва целиком может организовать в странах Балтии так называемый блэкаут, то есть отключение электроэнергии.

В течение трех дней, по подсчетам специалиста одного из местных операторов энергосистем Таави Вескимаги, убытки этих стран могут составить 2,7 миллиарда долларов. При этом перебои электроэнергии во время пандемии коронавируса могут стать мощным ударом и привести к увеличению здесь количества смертей.

С другой стороны, ожидается, что проект присоединения стран Балтии к единой энергетической системе будет реализован не раньше 2025 года.

Пока что фактор, который удерживает Кремль от использования такого сценария с блэкаутом, является то, что он может коснуться западных областей России и некоторых регионов Беларуси.

Известно, что в Латвии находится крупнейшее в Европе подземное хранилище природного газа, созданное в карстовых полостях недр еще во времена СССР. Его запасы могут обеспечить не только страны Балтии, но и северо-запад России энергией голубого топлива, при необходимости, в течение года. Там есть немалые бизнес-интересы в виде более 34 процентов долей российского «Газпрома». Так что говорить о блэкауте для Балтии пока явно рановато.

Тем не менее Россия, по мнению издания, активно занимается реконфигурацией своих энергосетей, чтобы этого избежать. Кроме этого, огромная работа ведется в этом направлении в Калининграде, отделенном от основной территории РФ, где еще в августе 2019 года обеспечили бесперебойную работу сетей в случае блэкаута в Балтии.

Россия видит поставки сжиженного газа в Литву, в порт Клайпеды, которые осуществляются уже на протяжении 5 лет. Идут танкеры со сжиженным природным газом в порт Гданьска, в Польшу, и пока что оттуда цистернами - в Беларусь.

Так что прогнозы прогнозами, но трезвые расчеты говорят пока в пользу спокойного развития событий. Во всяком случае пока что.

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