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дата публикации 21.08.20 04:41
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Россия на переговорах в ТКГ "по-хамски" продавливает субъективизацию ОРДЛО

20.08.2020 

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе проводит жесткий курс на превращение ОРДЛО в субъекта переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил представитель оккупированных территорий в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в "Фейсбуке". 

"Россия жестко, я бы сказал, по-хамски продавливает политическую субъективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно", - прокомментировал он ход трехсторонних переговоров.

По его словам, представители России открыто говорят о некоей "делегации ОРДЛО", хотя представители оккупированного Донбасса от марионеточных властей "ДНР/ЛНР" не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации".

"В ТКГ есть лишь ПРИГЛАШЕННЫЕ российской делегацией. Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ, - напомнил Сергей Гармаш.

Еще одним показателем курса на субъективизацию приглашенных представителей ОРДЛО он назвал занятие позиции России как наблюдателя, а не участника процесса урегулирования вооруженного конфликта. В частности, по его словам, российская делегация заявляет, что "примет любое консенсусное решение, договоренность о котором будет достигнута делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной". 

Опасной тенденцией представитель ОРДЛО от внутренне перемещенных лиц называет тот факт, что "этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнеры". "Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично "проглатываем" мы", - отмечает Гармаш.

"Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику. У меня нет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офиса Президента, нет оснований говорить, что мы реально поддаемся этому давлению. Наоборот, несмотря на некоторые неоднозначные высказывания и действия, я призываю не делать скоропалительных выводов. Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению", - опасается он.

Сергей Гармаш отметил, что все высказанные им соображения и опасения являются лишь его личной точкой зрения. "Это позиция не только участника переговоров, не только гражданина Украины, это еще и позиция жителя Донбасса, то есть, того, ради кого, якобы, и проводятся Минские переговоры. И я, как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство… Называть чёрное белым я не буду! ", - объясняет он свою позицию. 

"Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия", - резюмирует С.Гармаш.

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