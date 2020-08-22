Китай твёрдой поступью движется к полному построению среднезажиточного общества

Агентство Синьхуа 2020-08-21

Китай добился больших успехов в работе по полному построению среднезажиточного общества. Страна заложила прочную основу для достижения этой великой цели, при этом постоянно наращивая общенациональные усилия в данной сфере. Об этом сообщил глава Государственного статистического управления КНР, замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Нин Цзичжэ.

По его словам, неуклонно придерживаясь структурных реформ со стороны предложения и открытости внешнему миру, а также качественно меняя структуру потребления, экономика Китая заметно укрепилась.

По данным Государственного статистического управления КНР, в 2019 году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая превысил 99 трлн. юаней (около 14,4 трлн долл. США). По этому показателю страна заняла второе место в мире.

Несмотря на крайне сложную ситуацию, в первой половине 2020 года Китаю удалось остановить экономический спад, в темпах роста экономики страны стала наблюдаться тенденция к росту, указал Нин Цзичжэ.

ВВП Китая по итогам второго квартала 2020 года увеличился на 3,2% в годовом выражении, что продемонстрировало большую устойчивость и потенциал экономики страны.

По словам чиновника, развитая инфраструктура, в частности речь о транспорте и связи, обеспечила мощную поддержку в деле достижения цели полного построения среднезажиточного общества.

Говоря о важности инноваций, Нин Цзичжэ подчеркнул, что в 2019 году расходы Китая на сферу исследований и разработок выросли в 2,1 раза по сравнению с 2012 годом.

Однако Китаю необходимо принять меры для устранения ряда слабых звеньев и восполнить имеющиеся пробелы - только так удастся добиться окончательного и полного построения среднезажиточного общества, подчеркнул он.

По его словам, трудности сохраняются в таких сферах, как ликвидация бедности и общественные услуги. Одновременно с этим свою негативную лепту внесла эпидемия COVID-19, представив новые вызовы.

Основная тенденция развития экономики Китая в сторону улучшения при сохранении её стабильности в долгосрочной перспективе остаётся неизменной. При этом эпидемия COVID-19 в общем и целом находится под контролем, что вселяет уверенность в достижении поставленной цели до конца текущего года, добавил Нин Цзичжэ.

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