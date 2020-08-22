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Турецкая Daily Sabah рассуждает о возможности размещения турецкой военной базы в Азербайджане

21.08.2020

Турецкая газета Daily Sabah рассуждает о возможности размещения турецкой военной базы в Азербайджане. «Обсуждение турецкого военного присутствия в Азербайджане всегда связано с холодом или теплотой отношений между Москвой и Анкарой, особенно когда вспыхивает армяно-азербайджанский конфликт», - пишет издание.

«Россия - крупнейший конкурент Турции в регионе. Если принять во внимание членство Турции в НАТО, создание турецкой военной базы в Азербайджане для обеспечения военно-политического баланса создало бы противовес российской военной базе в Армении. Но появление турецкой военной базы напрямую осложняет двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном, а также станет источником беспокойства для Ирана.

Двустороннее сотрудничество в сфере обороны между Турцией и Азербайджаном определяют две правовые основы. Первая, которая была создана в начале 1990-х годов, позволяет проводить военную подготовку азербайджанского персонала в турецких военных учреждениях. Вторая - это соглашение о «стратегическом партнерстве», в котором прямо говорится, что две страны будут помогать друг другу, если одна из них потребует своего права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Хотя характер этой «помощи» был предметом двусторонних консультаций, в соглашении четко подтверждена возможность использования военных средств в чрезвычайных обстоятельствах.

13 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром, начальником штаба генералом Яшаром Гюлером, командующими сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами Турции и другими членами высокопоставленной турецкой военной делегации в Азербайджане.

В ходе визита обе стороны приняли участие в крупномасштабных совместных турецко-азербайджанских военных маневрах в азербайджанских районах Баку, Нахиджеван, Каджах, Кордимер и Юлах. Эти учения начались 29 июля и продолжались до середины августа.

В середине июля азербайджанская военная делегация высокого уровня посетила Турцию и встретилась с министром обороны Турции и большинством военачальников турецких вооруженных сил.

По сообщениям азербайджанских СМИ, Баку и Анкарой подготовили  очень важные документы, так как стороны обсудили вопрос создания турецкой военной базы в Нахиджеване.

Азербайджанский новостной сайт Menfal заявил, что если отношения между Азербайджаном и Турцией еще не могут продвинуться в сторону глубокого союза из-за отсутствия определенных юридических шагов, нынешние документы поднимут уровень альянса между двумя сторонами до самого высокого уровня. . В результате отношения между Турцией и Азербайджаном станут очень тесными и будут включать не только военное, но и политическое сотрудничество.

Как сообщил азербайджанский политолог Габель Хусейн Али, в ходе ответного визита высокопоставленной турецкой военной делегации обсуждались вопросы создания турецкой военной базы в Нахчиджеване и создания еще одной военной базы на Апшеронском полуострове».

Независимо от того, создаст ли Турция базу в Азербайджане или нет, следует отметить, что несколько лет назад у Турции не было военных баз за пределами своей территории, за исключением военного присутствия в оккупированной части Кипра, а сегодня Турция имеет военные базы в Сомали, Катаре, Ираке и Сирии, пишет газета.

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