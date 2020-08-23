События в Белоруссии (обновление)

Подборка видеосообщений от крупнейших медиа и новостных агентств

























22 August 2020

В настоящее время Беларусь является свидетелем крупнейших с 1990-х годов протестов после сфальсифицированных президентских выборов. Сотни тысяч людей в разных частях страны уже много дней выступают с протестами, призывая освободить политических заключенных и провести новые выборы.

Если вы мало знаете о Беларуси, вам может быть интересно прочитать наш раздел "Мифы о Беларуси".

Belarus Digest опубликует здесь самые интересные материалы, в первую очередь видео, изображения и ссылки о последних событиях в Беларуси.

















Beatings, Rape Threats, And Searching For The Missing In Belarus – Radio Free Europe/Radio Liberty

Избиения, угрозы изнасилования и розыск пропавших без вести в Беларуси - Радио Свободная Европа/Радио Свобода





Belarusian opposition leader calls for strikes to continue – FRANCE 24 English

Белорусский оппозиционер призвал продолжать забастовки - ФРАНЦИЯ 24 English





Belarus: Wandel oder weiter so? Weltspiegel extra – ARD

Беларусь - перемены или что-то в этом роде? Weltspiegel extra – ARD

Belarus crisis: Strikes continue as citizens push for greater freedoms – Euronews

Белорусский кризис: Забастовки продолжаются, так как граждане добиваются больших свобод - Евроньюс





Belarus Protests: How Will Putin React? – DW

Протесты Белоруссии: как отреагирует Путин? - DW





Belarus prosecutors open criminal probe against opposition activists – France24 English

Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против оппозиционеров - France24 English

Belarus: More protesters come forward with disturbing accounts of beatings and torture – ABC News

Беларусь: Все больше протестующих выступают с тревожными сообщениями об избиениях и пытках - ABC News





Belarus opposition braces for long-running protests – DW News

Оппозиция Беларуси готовится к длительным протестам - DW News





Belarus protests: EU says it does not recognise August presidential results – Euronews

Беларусь протестует: ЕС заявил, что не признает результаты августовских выборов президента - Евроньюс





Belarus unrest explained – Financial Times

В Беларуси объяснили беспорядки - Financial Times





Protests continue in Belarus as embattled Lukashenko clings to power – CBS

В Белоруссии продолжаются протесты, так как оказавшийся в сложном положении Лукашенко цепляется за власть - CBS





Belarus’s election outcome not the ‘wish of the people’, EU says – ABC News

Итоги выборов в Беларуси не являются "желанием народа", заявил ЕС - ABC News

EU leaders do not recognize results of Belarus election – Euronews

Лидеры ЕС не признают результаты выборов в Белоруссии - Евроньюс





As Belarus Protests Continue, Lukashenka Accuses Opposition Of Trying To ‘Seize Power’ – RFERL

По мере продолжения протестов в Беларуси Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке "захватить власть" - RFERL





China says it respects choices made by Belarusian people – CGTN

Китай заявил, что уважает выбор, сделанный белорусами - CGTN





Belarus crisis | EU mulls new sanctions, Moscow insists foreign meddling is unacceptable – RT

Кризис в Беларуси | ЕС отменил новые санкции, Москва настаивает на недопустимости иностранного вмешательства - РТ





European Commission and European Council hold presser on Belarus – Euronews

Еврокомиссия и Евросовет оказывают давление на Беларусь - Евроньюс





Belarus leader accuses opposition of staging coup – BBC News

Лидер Белоруссии обвинил оппозицию в инсценировке госпереворота - BBC News





Belarus protests: Workers boo Lukashenko as election unrest spreads – BBC News

Белоруссия протестует: по мере распространения связанных с выборами волнений, рабочие встречают Лукашенко гулом неодобрения - BBC News

статью прочитали: 66 человек