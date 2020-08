архив



дата публикации 23.08.20 05:52 скаут: Игорь Львович

"Videos of protests in Belarus – live updates" Белоруссия - 22 августа 2020 г. События в Белоруссии (обновление) Подборка видеосообщений от крупнейших медиа и новостных агентств











22 August 2020 В настоящее время Беларусь является свидетелем крупнейших с 1990-х годов протестов после сфальсифицированных президентских выборов. Сотни тысяч людей в разных частях страны уже много дней выступают с протестами, призывая освободить политических заключенных и провести новые выборы. Если вы мало знаете о Беларуси, вам может быть интересно прочитать наш раздел "Мифы о Беларуси". Belarus Digest опубликует здесь самые интересные материалы, в первую очередь видео, изображения и ссылки о последних событиях в Беларуси.







Beatings, Rape Threats, And Searching For The Missing In Belarus – Radio Free Europe/Radio Liberty Избиения, угрозы изнасилования и розыск пропавших без вести в Беларуси - Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Belarusian opposition leader calls for strikes to continue – FRANCE 24 English Белорусский оппозиционер призвал продолжать забастовки - ФРАНЦИЯ 24 English

Belarus: Wandel oder weiter so? Weltspiegel extra – ARD Беларусь - перемены или что-то в этом роде? Weltspiegel extra – ARD Belarus crisis: Strikes continue as citizens push for greater freedoms – Euronews Белорусский кризис: Забастовки продолжаются, так как граждане добиваются больших свобод - Евроньюс

Belarus Protests: How Will Putin React? – DW Протесты Белоруссии: как отреагирует Путин? - DW

Belarus prosecutors open criminal probe against opposition activists – France24 English Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против оппозиционеров - France24 English Belarus: More protesters come forward with disturbing accounts of beatings and torture – ABC News Беларусь: Все больше протестующих выступают с тревожными сообщениями об избиениях и пытках - ABC News



Belarus opposition braces for long-running protests – DW News Оппозиция Беларуси готовится к длительным протестам - DW News

Belarus protests: EU says it does not recognise August presidential results – Euronews Беларусь протестует: ЕС заявил, что не признает результаты августовских выборов президента - Евроньюс

Belarus unrest explained – Financial Times В Беларуси объяснили беспорядки - Financial Times

Protests continue in Belarus as embattled Lukashenko clings to power – CBS В Белоруссии продолжаются протесты, так как оказавшийся в сложном положении Лукашенко цепляется за власть - CBS

Belarus’s election outcome not the ‘wish of the people’, EU says – ABC News Итоги выборов в Беларуси не являются "желанием народа", заявил ЕС - ABC News EU leaders do not recognize results of Belarus election – Euronews Лидеры ЕС не признают результаты выборов в Белоруссии - Евроньюс

As Belarus Protests Continue, Lukashenka Accuses Opposition Of Trying To ‘Seize Power’ – RFERL По мере продолжения протестов в Беларуси Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке "захватить власть" - RFERL

China says it respects choices made by Belarusian people – CGTN Китай заявил, что уважает выбор, сделанный белорусами - CGTN

Belarus crisis | EU mulls new sanctions, Moscow insists foreign meddling is unacceptable – RT Кризис в Беларуси | ЕС отменил новые санкции, Москва настаивает на недопустимости иностранного вмешательства - РТ

European Commission and European Council hold presser on Belarus – Euronews Еврокомиссия и Евросовет оказывают давление на Беларусь - Евроньюс

Belarus leader accuses opposition of staging coup – BBC News Лидер Белоруссии обвинил оппозицию в инсценировке госпереворота - BBC News

Belarus protests: Workers boo Lukashenko as election unrest spreads – BBC News Белоруссия протестует: по мере распространения связанных с выборами волнений, рабочие встречают Лукашенко гулом неодобрения - BBC News статью прочитали: 66 человек Комментарии