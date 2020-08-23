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дата публикации 23.08.20 06:46
скаут: Игорь Львович;
   
 

«Отставники» белорусского спецназа замечены в рядах протурецких боевиков в Сирии

Российский журналист, организатор проекта WarGonzo Семен Пегов заявил, что бывшие белорусские спецназовцы замечены в рядах протурецких боевиков в Сирии. Они якобы воюют «против курдов, САА и РФ». По имеющейся у него информации, «отставники» отправляются в арабскую страну по линии ЧВК.

Как стало известно проекту от источников на сирийской передовой (а именно от российских военных), в составе отдельных отрядов ССА и других аффилированных с турецкими спецслужбами группировках «трудятся», в том числе, и белорусские специалисты  – рассказал Пегов в Telegram-канале.

При этом источники не берутся утверждать, что обнаруженные боевики, имеющие гражданство Беларуси, являются действующими сотрудниками подразделений белорусского спецназа. По словам Пегова, источники допускают, что в Сирию на стороне турок едут воевать «отставники». При этом в их профессионализме нет никаких сомнений.

Пегов пояснил, что речь идет о лицах, про ликвидацию которых недавно сообщали сирийские военные своим российским коллегам. Он подчеркнул, что поставка высококвалифицированных кадров из Беларуси в Сирию ведется на серьезном уровне, следовательно, в Минске знают о происходящем. Более того, есть вероятность, учитывая вертикаль власти в Беларуси, что все это делается с одобрения президента Александра Лукашенко.

В качестве первого «запасного аэродрома» Лукашенко планирует использовать именно Турцию. По всей видимости, связка Лукашенко-Алиев-Эрдоган так или иначе вела и ведет собственную игру за спиной у России, оказывая друг другу услуги – в том числе и военно-деликатного характера  – подытожил он.

Заметим, что в последнее время в Сети появилось большое количество коротких видео от белорусских оппозиционеров. На них неизвестные лица, выдающие себя за бывших белорусских спецназовцев, демонстративно сжигают якобы свою форму. Причем форма выглядит практически новой, словно ее прямо перед съемкой купили в ближайшем военторге. Трудно поверить, что спецназовцы, которым их форма досталась благодаря огромным усилиям, пошли бы на подобное кощунство.

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