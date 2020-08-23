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дата публикации 23.08.20 14:34
скаут: Игорь Львович;
   
 

Придумывая военные угрозы, Лукашенко играет с огнем — аналитик Chatham House

21 августа,Автор: Редакция LSM.lv (Rus.lsm.lv)

Foto: Sergei GAPON; POOL/AFP

Стремясь восстановить контроль над ситуацией после президентских выборов, Александр Лукашенко пытается раздуть страх среди своих сторонников, разыгрывая карту войны. Если он переусердствует, это может обернуться катастрофической конфронтацией с Россией или с НАТО, считает аналитик британского «мозгового центра».

Оппоненты Лукашенко не сумели быстро превратить поддержку населения в ощутимые политические дивиденды. Сейчас налицо все признаки, что протесты против фальсифицированных выборов выдыхаются — из-за противодействия государственной машины и лояльного аппарата безопасности и правоохранительных структур, пишет Кейр Джайлс, старший научный сотрудник программы по делам России и Евразии лондонской НПО Chatham House.

Попытки обвинить Запад в разжигании беспорядков были адресованы группам, которые и Лукашенко, и Россия могут называть врагами. Теперь Лукашенко не только пытается приписать оппозиции антироссийскую политику (с такими «пунктами программы», как подавление русского языка и закрытие границы с Россией), но и «изобретает» предполагаемую военную угрозу со стороны НАТО, пишет аналитик.

Перемещения военных у границ

Активность вооруженных сил в Белоруссии возросла, ведутся учения подразделений, например, отработка обороны воздушного пространства с применением ракет и самолетов, подготовка пехотных бригад к учениям с стрельбами боевыми. Подразделения войск радиоэлектронной борьбы приведены в круглосуточную боевую готовность.

Лукашенко проявляет особое внимание к северо-западному региону Беларуси, выделяя город Гродно на границе с Польшей и Литвой как предполагаемое направление усилий Запада по дестабилизации. Гродно также является пунктом назначения воздушно-десантной бригады, двигающейся с востока на запад страны, и главным районом военных учений, проходящих на западных границах Белоруссии.

Все это подпитывает посыл Лукашенко о том, что Беларуси угрожает опасность со стороны НАТО и Запада, которые якобы разжигают протесты и пытаются использовать беспорядки, и что эта опасность может привести к возможному военному конфликту.

Белорусские учения проходят у участка границы с Польшей, по другую сторону которой с 2017 года находятся войска НАТО, в том числе элементы британского разведывательного подразделения как часть Расширенного передового присутствия (.pdf).

«Министерству обороны следует уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», — заявил Лукашенко.

Опасность состоит в том, что, придумав напряженную ситуацию в Гродно, Лукашенко теперь может столкнуться с необходимостью доказать свою правоту. Могут иметь место инсценированные инциденты или «провокации» против белорусских вооруженных сил, предположительно спровоцированные протестующими или даже силами НАТО на границе — и все они будут нацелены на поддержку гипотезы о том, что НАТО, ЕС и Запад в целом враждебны Беларуси и что для защиты необходимы более решительные меры, полагает Кейр Джайлс.

Вмешательство России все еще возможно

Аналитик отмечает, что хотя первоначальные опасения по поводу вторжения России в Беларусь поутихли, жалобы Лукашенко на НАТО подкрепляют необходимость вмешательства Москвы. Военные учения вписываются в рассказы о том, что Запад угрожает Беларуси — это как раз тот предлог, который будет нужен России.

Если в это верят в Москве, где министр иностранных дел Сергей Лавров уже охарактеризовал события в Беларуси как часть «борьбы за постсоветское пространство», российское вмешательство становится более вероятным. Переброска войск с базы у границы с Россией на другой конец страны — к Польше и Литве, также означает, что любое проникновение России в Беларусь может пройти более гладко, с меньшим числом факторов, которые нужно рассматривать, оценивая возможное сопротивление белорусских сил.

Существует множество разумных, рациональных и логических причин, по которым российское военное вмешательство в Беларусь стало бы катастрофическим и контрпродуктивным (Rus.Lsm.lv давал этот материал Atlantic Council в изложении). Но

то, что кажется разумным и рациональным в Европе и Северной Америке, не всегда имеет значение для Москвы, которая может смотреть на ситуацию совершенно по-другому и оценивать варианты по совершенно другим меркам.

Один из ключевых поводов для сомнений — симпатии белорусских вооруженных сил. Некоторые подразделения белорусской армии — особенно воздушно-десантные и спецназ — действительно работают в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. Однако более всеобъемлющее допущение, что вооруженные силы Беларуси являются просто «продолжением» вооруженных сил России и не способны самостоятельно принимать решения — чрезмерное упрощение, считает аналитик.

В белорусских вооруженных силах знают, что размещение российских сухопутных войск, авиабаз или систем ПВО неминуемо разрушит надежды страны избежать конфронтации между Россией и НАТО.

И хотя подавляющее большинство белорусских офицеров являются русскоязычными, и многие из них прошли подготовку и получили образование в России,

национальная гордость и недовольство бесцеремонным обращением со стороны России могут стать существенными препятствиями для российских действий.

Генштаб Белоруссии уже отказал в разрешении на посадку в Белоруссии российского самолета со 155 военнослужащими Росгвардии и тремя тоннами груза «для Министерства внутренних дел Беларуси», отмечает Джайлс. Это может указывать на напряженность не только между Россией и Беларусью, но и даже между министерствами внутри самой Белоруссии.

Как и у России, у Лукашенко есть множество вариантов на случай дальнейшего ухудшения ситуации. Объявление чрезвычайного положения позволит белорусской армии оказать поддержку силам безопасности в борьбе с протестующими. Если армия уже приведена в движение, она лучше подготовлена ​​к задействованию в случае необходимости. Но проверка лояльности вооруженных сил может оказаться опасной, если окажется, что армейские подразделений больше симпатизируют протестующим гражданским, чем подавляющим протесты сотрудникам МВД.

Военные приготовления к противодействию вымышленным угрозам и ожидание действий России — это токсичная смесь, и друзья Беларуси за рубежом должны поступать осторожно.

Главная задача Евросоюза — помочь белорусскому народу, не создавая повода для дальнейшего насилия и вмешательства России.

Уровень взаимодействия должен быть тщательно выверен, чтобы избежать катастрофических провалов стратегической коммуникации — например, при переводе на английский заявления еврокомиссара Тьерри Бретона получилось, что Беларусь не является частью Европы, а это подразумевает и отсутствие интереса со стороны ЕС.

Хотя заявление ЕС о санкциях и предложении средств было встречено неоднозначно, по крайней мере, оно не может быть использовано Лукашенко и Путиным в качестве доказательства того, что их предупреждения о западной военной угрозе являются обоснованными, заключает Кейр Джайлс.

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