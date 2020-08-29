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опубликовано редакцией на Переводике 29.08.20 13:33
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Полухин представит «Шугалей-2» на закрытом показе в Коми

29 августа в одном из кинотеатров сети «Кронверк Синема» в Сыктывкаре пройдёт закрытый показ долгожданной второй части российского боевика «Шугалей». Большая премьера состоится 6 сентября на телеканале НТВ. А сегодня фильм увидят критики и журналисты. Картину им представят исполнители главных ролей Кирилл Полухин и Олег Абалян, а также режиссёр-постановщик Максим Бриус.

Как известно, дилогия «Шугалей» основана на реальной истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных ливийскими террористами. Уже больше года учёных незаконно удерживают в одной из триполитанских тюрем, подконтрольной одному из бандформирований, входящих в силовой блок т.н. Правительства национального согласия.


Фильм, который по праву можно назвать почти документальным, стал частью масштабной кампании, развёрнутой российскими общественниками, политиками и просто неравнодушными гражданами с целью ускорить процесс освобождения россиян.

Выбор Сыктывкара в качестве места предпремьерного закрытого показа не случаен. В Коми Максим Шугалей возглавил список партии «Родина» на выборах в Госсовет. Его кандидатуру выдвинули заочно, так как он всё ещё пребывает в плену. Таким образом, «Родина» пытается вывести проблему похищенных социологов в глобальную политическую плоскость. Вся республика болеет за спасение Шугалея, поэтому фильм, который поспособствует его освобождению, и увидит свет именно здесь.

Исполнители ролей Шугалея и Суэйфана, прибыв в Сыктвкар, сразу же отправились на радиостанцию «Европа Плюс Коми», где в прямом эфире приоткрыли некоторые подробности сюжета новой картины и рассказали о работе над фильмом.

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