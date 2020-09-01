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опубликовано редакцией на Переводике 01.09.20 10:53
скаут: yurazaytsev74; переводчик yurazaytsev74;
 
 

Равнодушие экологов ведёт Южно-украинскую АЭС к катастрофе


Развитие альтернативных источников получения электроэнергии, безусловно, хорошее и важное дело не только для экосистемы планеты, но и для человечества в целом. Однако, "мирный атом" пока в десятки раз дешевле и производительнее ветряков. Есть только одна проблема - при отсутствии должного обслуживания, атомная энергетика может помочь нам в Украине избавиться от проблемы нехватки электроэнергии навсегда, сократив население в результате катастрофы.

Собственно, складывается ощущение, что именно таким образом данную проблему хотят решить ублюдки из Westinghouse Electric Company. На Южно-Украинской АЭС данная компания дала разрешение запустить необслуженные вовремя реакторы, сославшись на эпидемию коронавируса и невозможность отправить группу инженеров для проверки и ремонта (http://times.com.ua/Blog/122529). Причем, мы всеми силами пытались привлечь внимание к этой проблеме как внутри страны, так и за рубежом. Но к кому бы мы ни обращались, в том числе, из западных экологических организаций, таких как, например, The Greenpeace European Unit, Deutsche Umwelthilfe, British Ecological Society, всем по большому счету насрать. Также мои коллеги пытались обратиться к девочке с кривым лицом и идеалами Грете Тунберг.

Уважаемая Грета!

От имени украинского Центра экологических инициатив "Экодия" хотим выразить восхищение вашей деятельностью и вкладом в развитие международного экодвижения. Вы являетесь прекрасным ориентиром для молодых защитников окружающей среды в Украине, которые начинают путь в борьбе за чистое будущее планеты.

Отмечая вашу чуткость и умение заострять внимание международной общественности на проблемах экологии, мы просим вас отреагировать на критическую ситуацию в сфере радиационной безопасности Украины. К сожалению, энергетика нашей страны напрямую зависит от работы четырех АЭС, энергоблоки которых морально и технически устарели. В частности, срок эксплуатации 3 энергоблока Южно-Украинской АЭС закончился в феврале 2020 года. Несмотря на экологические риски НАЭК "Энергоатом" приняла решение его перезапустить без соответствующего обслуживания. При этом украинские энергетики в своих действиях ориентировались на рекомендации специалистов компании Westinghouse, представители которой из-за эпидемиологической ситуации не приехали в Украину на проверку энергоблока, но посоветовали частично возобновить его работу.

Мы считаем, что данная ситуация является беспрецедентной в мире по уровню халатности в сфере ядерно-радиационной безопасности и может провести к катастрофе, сравнимой по масштабам с аварией на Чернобыльской АЭС!

Грета! Сейчас только вы способны придать международный резонанс нашей проблеме и привлечь украинских чиновников и руководство Westinghouse к ответу за создание масштабной радиационной угрозы для экологии всей Европы.

Исполнительный директор

Наталия Гозак

Но Грета, видимо, в очередной раз предпочла прокричать где-то с трибуны, что у нее, в отличие от детей, трудящихся на кобальтовых рудниках по добыче сырья для батарей электрокаров в Африке, украли детство и проигнорировать наше письмо. Правильно, никто не хочет связываться с темой, которая не принесет денег и популярности. Тем более, что Тунберг лишь в июле получила премию в 1 млн. евро от португальского фонда Галуста Гюльбекяна за "гуманизм" https://nv.ua/ukr/world/countries/greta-tunberg-otrimala-1-mln-yevro-ostanni-novini-50101189.html. Но, видимо, не в отношении украинцев.

К сожалению, громкие заявления и посты в инстаграмме приносят намного больше денег коммерческим директорам европейских движений "зеленых". По сути, никого не волнует, что там в Украине, ведь они считают, что их это не коснется. А нет, очень сильно коснется. Нужно вспомнить о такой вещи, как ветер, который может накрыть достаточно большую часть Европы радиацией. Ждите, я думаю, вам всем понравится. Пандемия кончилась, а идиоты остались. Westinghouse и наши "зеленые" коллеги из ЕС роют сами себе могилу, поджигая фитиль в центре Европы.

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