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опубликовано редакцией на Переводике 06.09.20 19:04
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Франция: старшего офицера подозревают в шпионаже в пользу России

Министр обороны подтвердила  нарушение режима  секретности, вследствие  которого Кремлю могли быть предоставлены секретные документы

The French defence minister, Florence Parly, said the officer was facing legal proceedings.

Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что против офицера начаты  процессуальные действия.  Photograph: Safin Hamed/AFP/Getty Images

Agence France-Presse in Paris   Sun 30 Aug 2020 

Французское правительство расследует "нарушение режима секретности"  со  стороны  высокопоставленного офицера  вооруженных сил, заявила  министр обороны после сообщения о том, что этот человек подозревается  в шпионаже в пользу России .

«Что я могу подтвердить, так это то, что старшему офицеру грозит судебное разбирательство по поводу разглашения военной тайны», - сказала Флоренс Парли. Никаких подробностей  она не сообщила.

Согласно сообщениям, этот офицер в  звании  подполковника проходил службу  в  подразделении  НАТО в Италии и находится под следствием по подозрению в шпионаже в пользу России.

Он говорит по-русски и был замечен в Италии с человеком, который  был  опознан  как агент ГРУ, российской военной разведки, говорится в сообщениях.

Офицера  подозревают в предоставлении секретных документов российской разведке.

Источник в  судебных  органах  сообщил, что офицеру было предъявлено обвинение и он был заключен в тюрьму по обвинению в «сотрудничестве  с иностранной державой, которое  подрывает фундаментальные интересы нации».

По словам источника, его преследуют за «передачу информации иностранной державе»,  за  «сбор информации, наносящей вред фундаментальным интересам нации с целью ее передачи иностранной державе» и «нарушение  режима  секретности национальной обороны».

По сообщению радиостанции Europe 1, этот человек был арестован французским разведывательным агентством DGSI, когда готовился к отъезду в Италию в конце своего отпуска во Франции и содержится  в тюрьме в Париже .

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