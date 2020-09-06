Франция: старшего офицера подозревают в шпионаже в пользу России

Министр обороны подтвердила нарушение режима секретности, вследствие которого Кремлю могли быть предоставлены секретные документы

Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что против офицера начаты процессуальные действия. Photograph: Safin Hamed/AFP/Getty Images

Agence France-Presse in Paris Sun 30 Aug 2020

Французское правительство расследует "нарушение режима секретности" со стороны высокопоставленного офицера вооруженных сил, заявила министр обороны после сообщения о том, что этот человек подозревается в шпионаже в пользу России .

«Что я могу подтвердить, так это то, что старшему офицеру грозит судебное разбирательство по поводу разглашения военной тайны», - сказала Флоренс Парли. Никаких подробностей она не сообщила.

Согласно сообщениям, этот офицер в звании подполковника проходил службу в подразделении НАТО в Италии и находится под следствием по подозрению в шпионаже в пользу России.

Он говорит по-русски и был замечен в Италии с человеком, который был опознан как агент ГРУ, российской военной разведки, говорится в сообщениях.

Офицера подозревают в предоставлении секретных документов российской разведке.

Источник в судебных органах сообщил, что офицеру было предъявлено обвинение и он был заключен в тюрьму по обвинению в «сотрудничестве с иностранной державой, которое подрывает фундаментальные интересы нации».

По словам источника, его преследуют за «передачу информации иностранной державе», за «сбор информации, наносящей вред фундаментальным интересам нации с целью ее передачи иностранной державе» и «нарушение режима секретности национальной обороны».

По сообщению радиостанции Europe 1, этот человек был арестован французским разведывательным агентством DGSI, когда готовился к отъезду в Италию в конце своего отпуска во Франции и содержится в тюрьме в Париже .

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